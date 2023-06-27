Китайский "человейник", в котором может проживать около 20 тысяч человек

Отель превращается в жилой комплекс

В гостинице были запроектированы 1600 двухэтажных номеров площадью от 74 до 222 «квадратов». Фактически это должен был быть апарт-отель с номерами квартирного типа, предназначенными для продолжительного проживания. Однако спрос на постоянное жилье в Ханчжоу в этот момент значительно превышал спрос на гостиничные номера пусть даже и такого формата. Поэтому застройщик принял решение продавать «дуплекс-лофты», как он их называл, на рынке в собственность, и это было то решение, которое обусловило дальнейшую судьбу здания, его эволюцию (или, если угодно, деградацию) в многофункциональный, но прежде всего жилой комплекс.

Дело в том, что многие покупатели двухэтажных номеров большой площади поняли их инвестиционный потенциал. Вместо того чтобы жить там самим или сдавать их в аренду целиком, выгоднее оказалось разделять двухэтажные номера на более мелкие, но автономные помещения.

Так «дуплекс», двухэтажный номер площадью 90 квадратов, можно было «нарезать» на 6 маленьких комнаток, а сьюты большого формата — даже на 10.

Совокупная арендная плата с них была выше, чем стоимость аренды номера, оставшегося в первоначальном виде. Именно таким образом количество фактических «номеров» в Regent International начало постепенно множиться, а население самого здания — расти.