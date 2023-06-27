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Китайский "человейник", в котором может проживать около 20 тысяч человек

Китайский "человейник", в котором может проживать около 20 тысяч человек

Автор:
27 июня 2023 08:39
Метки: Китай   в мире   дом   здание   отель   удивительно   
1898
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Сперва высотку в китайском городе Ханчжоу строили как первоклассный отель. Однако со временем планы изменились и здание превратилось в огромный «город в городе».

За последние годы многие из нас привыкли работать удаленно и стали проводить дома гораздо больше времени, чем раньше. Но представьте себе ситуацию, что при желании вы могли бы и вовсе не покидать пределы своей многоэтажки. Просто потому, что все нужное для жизни там и так уже есть: не только квартиры, но и магазины, рестораны, спортзал, бассейн, пространство для отдыха и игр, банк, парикмахерские. Именно в такой ситуации находятся многие тысячи жителей комплекса Regent International в китайском городе Ханчжоу. В то же время это никакие не сверхплотные трущобы наподобие гонконгского Коулуна, а вполне современный дом, построенный всего 10 лет назад в хорошем районе города. Как здание, задумывавшееся в качестве респектабельного отеля, превратилось в «город в городе» с населением, которое может достигать 20 тысяч человек?


Несостоявшаяся гостиница

Город Ханчжоу — один из крупнейших экономических и финансовых центров Китая, расположенный на востоке страны, в дельте великой реки Янцзы. Помимо прочего, именно здесь находятся и штаб-квартиры хорошо известных корпораций Geely и Alibaba, оператора маркетплейса AliExpress. Город, как водится в КНР, активно строится, его население уже превысило 12 миллионов человек. Всей этой толпе людей надо где-то жить, неудивительно поэтому, что Ханчжоу постоянно растет и ввысь, и вширь, в нем появляются новые самодостаточные районы и, как оказалось, самодостаточные дома.

Комплекс Regent International построили в деловом районе Цяньцзян Сенчури Сити, который строится через реку от прежнего финансового центра Ханчжоу. Помимо офисных башен, торговых моллов и олимпийского спорткомплекса, здесь возводились и другие общественные здания. Одним из них должен был стать четырехзвездочный отель в форме буквы S (или волны). Его построили в 2013 году. Высота гостиницы составила 206 метров, а количество этажей варьируется от 36 до 39. Площадь здания — 260 тысяч квадратных метров. Привычный китайский масштаб.

Отель превращается в жилой комплекс

В гостинице были запроектированы 1600 двухэтажных номеров площадью от 74 до 222 «квадратов». Фактически это должен был быть апарт-отель с номерами квартирного типа, предназначенными для продолжительного проживания. Однако спрос на постоянное жилье в Ханчжоу в этот момент значительно превышал спрос на гостиничные номера пусть даже и такого формата. Поэтому застройщик принял решение продавать «дуплекс-лофты», как он их называл, на рынке в собственность, и это было то решение, которое обусловило дальнейшую судьбу здания, его эволюцию (или, если угодно, деградацию) в многофункциональный, но прежде всего жилой комплекс.

Дело в том, что многие покупатели двухэтажных номеров большой площади поняли их инвестиционный потенциал. Вместо того чтобы жить там самим или сдавать их в аренду целиком, выгоднее оказалось разделять двухэтажные номера на более мелкие, но автономные помещения.

Так «дуплекс», двухэтажный номер площадью 90 квадратов, можно было «нарезать» на 6 маленьких комнаток, а сьюты большого формата — даже на 10.

Совокупная арендная плата с них была выше, чем стоимость аренды номера, оставшегося в первоначальном виде. Именно таким образом количество фактических «номеров» в Regent International начало постепенно множиться, а население самого здания — расти.


Сообщество молодых

Это было решение, устраивающее всех. Собственники, вложившие в дуплексы большие по китайским меркам деньги (стоимость квадрата достигала $1800), начали получать отдачу, позволявшую окупать квартиру менее чем за 10 лет. А арендаторы, не располагавшие большими деньгами, прежде всего молодые пары или одиночки, учившиеся в вузах или находящиеся в начале карьеры, смогли снимать базовое жилье не где-нибудь на далекой окраине, а в хорошем, развивающемся городском районе, неподалеку от своих рабочих мест в какой-нибудь соседней офисной башне.

Минимальная стоимость аренды самой дешевой комнатки составляет около $160—220 в месяц. Это будет номер без окон, тем более без балкона, но с санузлом и минимальным кухонным оборудованием, а также местом для сна.

Условия спартанские, но и цена соответствующая. Более просторные «квартиры» с доступом на балкон и естественным освещением можно найти за $500—600, что вполне доступно для молодых специалистов, работающих в Цяньцзян Сенчури Сити или в финансовом центре Ханчжоу, находящемся на противоположном берегу реки. Многие из жителей Regent International с повышением своего социального статуса и зарплаты просто меняют комнаты в здании на все более крупные, прежде чем получают возможность приобрести полноценную квартиру в традиционном жилом комплексе.

«Город в городе»

Далеко не все бывшие «дуплекс-лофты» трансформированы в «общежития». В Regent International есть и жильцы, которые полностью занимают прежние гостиничные номера. Какие-то из них снимаются под офисы, поэтому в комплексе существуют и разнообразные мелкие бизнесы. Созданная под отель инфраструктура сейчас используется под нужды жителей. Десятиметровой высоты лобби со стойкой регистрации и зоной ожидания до сих пор производит впечатление своей мраморной отделкой, а 24 лифта позволяют даже в нынешнем состоянии здания удовлетворять логистические потребности постояльцев.

В Regent International работает бассейн, спортивный зал, большой фуд-корт с множеством заведений и разнообразной кухней, парикмахерские, цветочные и маникюрные салоны, чайные, залы для игры в настольные игры. Есть свой супермаркет, интернет-кафе. Для нужды служб доставки на первом этаже организованы камеры хранения, где курьер может оставить заказ, сообщить код клиенту, а тот уже заберет его самостоятельно. Конечно, у Regent International нет репутации респектабельного отеля, которым он задумывался, но и каким-нибудь гетто для бедных он не является. Возрастной и образовательный состав жителей позволяют комплексу не деградировать в криминальный притон. Это, по сути, жилой комплекс среднего класса, просто с высокой плотностью населения.

Количество жителей

Вопрос оценки населения Regent International остается дискуссионным просто потому, что администрация центра сама понятия не имеет, насколько далеко зашла перепланировка прежних дуплексов и сколько людей каждый номер потенциально может вместить.

Каждый владелец самостоятельно решал, на сколько комнат «порезать» свою собственность, а потому о точном количестве жителей можно рассуждать лишь предположительно. Самые консервативные оценки говорят о 10—11 тысячах жителей, самые либеральные — о 20 тысячах. Необходимо также учитывать, что в здании находятся и люди, лишь работающие там, но живущие в других местах. Так что, скорее всего, справедливая цифра будет находиться где-то посередине диапазона между консервативными и либеральными предположениями.

Такое переформатирование Regent International имеет и свои большие недостатки. Перепланировка ведется зачастую без согласования со специальными службами. Самодельные перегородки внутри дуплекса тонкие, и звукоизоляция, точнее ее отсутствие, является основной бедой жильцов. Уже случались и пожары, которые, к счастью, успели ликвидировать в самом начале. Как могут развиваться форс-мажорные события в условиях населения, на которое, очевидно, не рассчитана инженерная инфраструктура центра, можно лишь предполагать. Однако свободные «квартиры» в Regent International обычно очень быстро находят новых арендаторов, а значит, трансформацию неудавшегося отеля в жилой комплекс можно признать если не удачной, то хотя бы востребованной.

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Метки: Китай   в мире   дом   здание   отель   удивительно   
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Судья Дредд одобряет))
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2k
Хачик 12 минут назад
Мой сват работал в Китае, курировал строительство их же теплохода. Жил( не помню название) в небольшой, с его слов "деревне", миллионов на 5-6. Он мне в ВеЧате писал. Там совсем другие понятия.
-Встретились русский и китаец. Выпили и давай родными краями хвастать... Китаец:
- В Китае проживает почти 2 млрд.
человек!
Русский:
- У нас 150 млн!!
Китаец:
- Оп-па! Так вы все, наверное, друг друга в лицо знаете?
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4k
Капитошка 58 минут назад
Кто то из китайцев жалуется? Живут,работают,отдыхают.Всё под рукой.В чём проблема то?
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
очень опасная конструкция..а если землетряс..или пожар..это писес трагедия будет..11 сентября цветочками покажутся.
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Себастьян Перейра

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