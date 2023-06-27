19 случаев, когда люди нашли на мусорках дорогие и ценные вещи

Пользователи сети поделились фотографиями ценных вещей, которые они находили возле мусорных баков и не только. Предлагаю посмотреть на несколько интересных примеров.
Часто бывает так, что люди недооценивают старые вещи и выбрасывают их в мусорную корзину, не задумываясь о том, что они могут быть полезными для кого-то другого. Нередко от довольно крутых штуковин избавляются из-за небольших дефектов или потери модности. Однако им вполне можно подарить вторую жизнь. Например, старые джинсы можно перешить и сделать из них сумку или рюкзак, а старые книги вполне пригодятся при создании интересных декоративных элементов. Ещё одним примером полезных вещей, найденных на мусорках, являются старые велосипеды. Их можно восстановить и использовать как средство передвижения или просто как декоративный элемент в интерьере.
К счастью, далеко не все люди относятся к выброшенным вещам с равнодушием и брезгливостью. Например, участники сообщества в Reddit DumpsterDiving делятся фотографиями добротных и полезных вещей, которые они находили возле мусорных баков или просто на обочине дороги. Предлагаем вам взглянуть на наиболее любопытные из них.
Нашёл Apple Watch Series 2 в колледже
Этот друг сегодня отправляется со мной домой
Безопасность прежде всего.
Мне была нужна новая кофемолка, но тут внезапно я нашёл это сокровище
Прошлой ночью нашла это замечательное кольцо из 14-каратного золота с нефритом и культивированным жемчугом
Я не могу поверить, что кто-то выбросил это кольцо, оно такое красивое!
Моя лучшая находка: MacBook Pro
На экране есть трещина, но в целом он абсолютно функционален.
Вот так находка!
Мусор одного человека — произведение искусства для другого человека
Нашёл интересный агитплакат
Палатка на одиннадцать человек
Кто-то выбросил палатку на 11 человек в парке, в котором я работаю. Для неё нужна только новая стойка. Все молнии работают, никаких потёртостей или разрывов. Выглядит как новая, стоит около 250 баксов.
Только вы, ребята, поймёте чувство, которое я испытал, увидев два полных ящика масла Kerrygold
На прошлой неделе меня благословили боги мусорных контейнеров
Это, наверное, одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо находил
Забрал сегодня этот замечательный стул с улицы
Настоящее сокровище для игрока в Dungeons & Dragons
Представляю вашему вниманию странную вилку, которую я нашёл на помойке
Кто-то выбросил крутой игровой автомат
Нашёл 2 симпатичных слитка из стерлингового серебра и пару странных кукол
Вчера вечером мы нашли сумку с украшениями
Это кольцо — самое крутое. Вероятнее всего, это платина. А камни я уже проверил у ювелира, и это настоящие чёрные и белые бриллианты.
За несколько дней до дня рождения дочки нашла на обочине дороги электрокачели
Если вы хотите избавиться от старых предметов, то лучше всего передать их в хорошие руки, чтобы они продолжили служить своей цели. Кто знает, может быть, ваша старая вещь станет настоящей находкой для кого-то другого?
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