19 случаев, когда люди нашли на мусорках дорогие и ценные вещи

Часто бывает так, что люди недооценивают старые вещи и выбрасывают их в мусорную корзину, не задумываясь о том, что они могут быть полезными для кого-то другого. Нередко от довольно крутых штуковин избавляются из-за небольших дефектов или потери модности. Однако им вполне можно подарить вторую жизнь. Например, старые джинсы можно перешить и сделать из них сумку или рюкзак, а старые книги вполне пригодятся при создании интересных декоративных элементов. Ещё одним примером полезных вещей, найденных на мусорках, являются старые велосипеды. Их можно восстановить и использовать как средство передвижения или просто как декоративный элемент в интерьере.

К счастью, далеко не все люди относятся к выброшенным вещам с равнодушием и брезгливостью. Например, участники сообщества в Reddit DumpsterDiving делятся фотографиями добротных и полезных вещей, которые они находили возле мусорных баков или просто на обочине дороги. Предлагаем вам взглянуть на наиболее любопытные из них.

Нашёл Apple Watch Series 2 в колледже