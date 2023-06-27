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19 случаев, когда люди нашли на мусорках дорогие и ценные вещи

19 случаев, когда люди нашли на мусорках дорогие и ценные вещи

Автор:
27 июня 2023 07:32
Метки: Вещи   в мире   интересно   находка   подборка   помойка   
1485
20

Пользователи сети поделились фотографиями ценных вещей, которые они находили возле мусорных баков и не только. Предлагаю посмотреть на несколько интересных примеров.

Часто бывает так, что люди недооценивают старые вещи и выбрасывают их в мусорную корзину, не задумываясь о том, что они могут быть полезными для кого-то другого. Нередко от довольно крутых штуковин избавляются из-за небольших дефектов или потери модности. Однако им вполне можно подарить вторую жизнь. Например, старые джинсы можно перешить и сделать из них сумку или рюкзак, а старые книги вполне пригодятся при создании интересных декоративных элементов. Ещё одним примером полезных вещей, найденных на мусорках, являются старые велосипеды. Их можно восстановить и использовать как средство передвижения или просто как декоративный элемент в интерьере.

К счастью, далеко не все люди относятся к выброшенным вещам с равнодушием и брезгливостью. Например, участники сообщества в Reddit DumpsterDiving делятся фотографиями добротных и полезных вещей, которые они находили возле мусорных баков или просто на обочине дороги. Предлагаем вам взглянуть на наиболее любопытные из них.

Нашёл Apple Watch Series 2 в колледже

×
×

Этот друг сегодня отправляется со мной домой

Безопасность прежде всего.

Мне была нужна новая кофемолка, но тут внезапно я нашёл это сокровище

Прошлой ночью нашла это замечательное кольцо из 14-каратного золота с нефритом и культивированным жемчугом

Я не могу поверить, что кто-то выбросил это кольцо, оно такое красивое!

Моя лучшая находка: MacBook Pro


На экране есть трещина, но в целом он абсолютно функционален.

Вот так находка!

Мусор одного человека — произведение искусства для другого человека

Нашёл интересный агитплакат

Палатка на одиннадцать человек

Кто-то выбросил палатку на 11 человек в парке, в котором я работаю. Для неё нужна только новая стойка. Все молнии работают, никаких потёртостей или разрывов. Выглядит как новая, стоит около 250 баксов.

Только вы, ребята, поймёте чувство, которое я испытал, увидев два полных ящика масла Kerrygold

На прошлой неделе меня благословили боги мусорных контейнеров

Это, наверное, одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо находил

Забрал сегодня этот замечательный стул с улицы

Настоящее сокровище для игрока в Dungeons & Dragons

Представляю вашему вниманию странную вилку, которую я нашёл на помойке

Кто-то выбросил крутой игровой автомат

Нашёл 2 симпатичных слитка из стерлингового серебра и пару странных кукол

Вчера вечером мы нашли сумку с украшениями

Это кольцо — самое крутое. Вероятнее всего, это платина. А камни я уже проверил у ювелира, и это настоящие чёрные и белые бриллианты.

За несколько дней до дня рождения дочки нашла на обочине дороги электрокачели


Если вы хотите избавиться от старых предметов, то лучше всего передать их в хорошие руки, чтобы они продолжили служить своей цели. Кто знает, может быть, ваша старая вещь станет настоящей находкой для кого-то другого?

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Метки: Вещи   в мире   интересно   находка   подборка   помойка   
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12k
Евгений Полчаса назад
Тихо спистил и ушёл, называется "нашёл".
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12k
Евгений Полчаса назад


СССР был основан 30 декабря 1922 года. В 1927, ему никак не могло быть 10 лет.
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