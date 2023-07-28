Австралиец обнаружил в стенах своего дома 10 килограммов человеческих волос

Житель Австралии решил заменить окна в доме и нашёл несколько килограммов волос разных цветов.
Австралиец по имени Крис решил заменить окна в пригородном доме. Когда стекольщик выполнял работы, он сделал необычное открытие: изоляция в доме была выполнена из волос.
Оба мужчины были озадачены находкой. Они начали обсуждать, что это за материал, и предположили, что изоляция достаточно тонкая для лошадиных волос, которые часто используют для утепления. «Затем до меня дошло, что у предыдущего жильца был домашний салон красоты», — рассказал австралиец.
Внутри стен были спрятаны человеческие волосы разных цветов. Еще несколько пакетов с волосами Крис нашел на чердаке. В общей сложности он обнаружил до 10 килограммов человеческих волос, которые были спрятаны повсюду.
«Говорят, что волосы не вызывают отвращения, когда они прикреплены к чему-то. Как только они от этого отделяются, они становятся отвратительными», — отметил владелец дома. Он добавил, что ветер разнес часть найденных волос по гостиной, и ему пришлось их убирать.
Друг австралийца пошутил, что его дом — идеальное место для занятий колдовством. Хозяин здания планирует ремонт и опасается, что столкнется с еще большим количеством спрятанных волос.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша