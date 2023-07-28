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Австралиец обнаружил в стенах своего дома 10 килограммов человеческих волос

Австралиец обнаружил в стенах своего дома 10 килограммов человеческих волос

Автор:
28 июля 2023 08:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   в мире   волосы   дом   находка   стены   
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Житель Австралии решил заменить окна в доме и нашёл несколько килограммов волос разных цветов.

Австралиец по имени Крис решил заменить окна в пригородном доме. Когда стекольщик выполнял работы, он сделал необычное открытие: изоляция в доме была выполнена из волос.

Оба мужчины были озадачены находкой. Они начали обсуждать, что это за материал, и предположили, что изоляция достаточно тонкая для лошадиных волос, которые часто используют для утепления. «Затем до меня дошло, что у предыдущего жильца был домашний салон красоты», — рассказал австралиец.

Внутри стен были спрятаны человеческие волосы разных цветов. Еще несколько пакетов с волосами Крис нашел на чердаке. В общей сложности он обнаружил до 10 килограммов человеческих волос, которые были спрятаны повсюду.

«Говорят, что волосы не вызывают отвращения, когда они прикреплены к чему-то. Как только они от этого отделяются, они становятся отвратительными», — отметил владелец дома. Он добавил, что ветер разнес часть найденных волос по гостиной, и ему пришлось их убирать.

Друг австралийца пошутил, что его дом — идеальное место для занятий колдовством. Хозяин здания планирует ремонт и опасается, что столкнется с еще большим количеством спрятанных волос.

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Метки: Австралия   в мире   волосы   дом   находка   стены   
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2  комментария
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Алексей 2 часа назад
10 кг - что-то маловато для утепления. На месте владельца я бы ещё в подвале покопался бы на всякий случай.
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Элек Мек 50 минут назад
Значит по соседству жила какая то животина.
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