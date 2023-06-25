FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1019 постов • 253 подписчика подписаться
Новое > Сообщество Жизнь в США
9 вещей из США, которые постоянно удивляют путешественников

9 вещей из США, которые постоянно удивляют путешественников

Автор:
25 июня 2023 10:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   люди   обычай   путешественник   традиция   удивление   фото   
1987
11

Чему больше всего удивляются путешественники в Америке.

Туристы, которые отправились в другую страну, частенько чувствуют себя неловко. Это нормально, ведь путешествие позволяет познакомиться с другой культурой, обычаями и традициями, но все это может существенно отличаться от того, что мы привыкли видеть.


Дружелюбие повсюду

Одно можно сказать наверняка: американцы овладели искусством светской беседы. В магазинах, кафе, супермаркетах очень дружелюбные продавцы, которые постоянно спрашивают: «Как дела?» или «Чем я могу вам помочь?». Кого-то такая формальность бесит, а кому-то наоборот очень нравится.

×
×

Количество бездомных

Бездомных в Штатах много, и большинство путешественников отмечают, что даже не представляли, насколько велики масштабы этой проблемы.

Все очень большое

И это не преувеличение: огромные машины, огромные парковки, большие порции в кафе и ресторанах и большие чаевые.

Все очень громкое

Телевизионная реклама, радио, кондиционеры, рекламные щиты и даже разговоры — весь этот шум присутствует всегда. Один из путешественников отметил, что это похоже на сражение громкостей.

Городская планировка для автомобилистов

Города продуманы исключительно для автомобилей. Повсюду дороги, а вот пешеходной доступности в Штатах не хватает. Также многие путешественники отмечают нехватку общественного транспорта.

Военный фетиш

Военными в США гордятся, их чествуют на всех праздниках, даже не связанных с какими-то военными действиями. На улице совершенно нормально встретить человека в военной форме, а к службе в армии все относятся с гордостью и достоинством.

Огромное разнообразие продуктов

В супермаркетах очень много вариантов одного и того же товара. Один из путешественников пошутил, что только тут видел десятки разновидностей Oreo. Впрочем, речь не только о супермаркетах: другой турист отметил, что на захудалой заправке насчитал 56 видов пончиков.

Отношение к работе

Большинство путешественников отмечают, что американцы очень много работают. Для них в норме пропустить семейный праздник или городской фестиваль из-за того, что они задержались на работе.

Размеры индейки

Индейка — это не только главное блюдо Дня благодарения, ножки этой птички продаются в парках развлечений. И они просто огромные.

Везде флаги

Американские флаги тут можно встретить не только на административных зданиях, они повсюду. Каждый американец считает долгом вывесить на своем доме символ страны, а еще флаг на одежде, аксессуарах и сувенирах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   в мире   люди   обычай   путешественник   традиция   удивление   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Роман 2 часа назад
"Везде флаги" И хули толку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КремлеКот 8 минут назад
"На улице совершенно нормально встретить человека в военной форме"
Серьёзно ? Ну конечно, в других странах человека в военной форме на улице ни разу не встретишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 9 минут назад
В магазинах, кафе, супермаркетах очень дружелюбные продавцы, которые постоянно спрашивают: «Как дела?» или «Чем я могу вам помочь?»

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Аполонов Полчаса назад
А меня удивляет, что они вещи за людей считают и борются за их права)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
stabskapitan 49 минут назад
"Военными в США гордятся, их чествуют на всех праздниках, даже не связанных с какими-то военными действиями."

Напомните мне, а первая часть "Рембо" не про "гордость" в США своими военными???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389k
Алексей 51 минуту назад
очень дружелюбные продавцы........

негры не дадут соврать.им наверное еще и помогают все п.и.з.д.и.т.ь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 58 минут назад
Сраные пиндосы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр Час назад
Индейки везде большие, тут не важно где они выращены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg Час назад
В США в обычной жизни практически не реально встретить на улице военных в форме.
Разве что во время специальных или спасательных операций.
Вне службы, за периметром базы, вояки форму не носят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi Час назад
<<Дружелюбие повсюду>>
------------
эта тема там показная или просто лживая. на самом деле всем пох_й как у кого дела. это скорее инструмент привлечения людей, чтобы что-то втюхать или втереться в доверие, чтобы потом кинуть.
таких кому не все равно что у соседа происходит - меньшинство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA Час назад
«Все очень большое»

Вспомнился старый анекдот - мэм, если бы я знал, что вы тоже из Техаса…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
wwwoffka 1 2 часа назад
Подытожим - огромное количество бездомных, завернутых в флаги, дружелюбно спрашивают - как у вас дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276298



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#забавно#автомобили#автомир#искусство#милота#Прикол#кот
#в мире#люди#машина#кино#позитив#Автовсячина#Жизнь#Фотографии#работа#факт
#история#США#животные#факты#СССР#Россия#истории#франция#фильм#Животное
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться