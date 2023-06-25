9 вещей из США, которые постоянно удивляют путешественников

Чему больше всего удивляются путешественники в Америке.
Туристы, которые отправились в другую страну, частенько чувствуют себя неловко. Это нормально, ведь путешествие позволяет познакомиться с другой культурой, обычаями и традициями, но все это может существенно отличаться от того, что мы привыкли видеть.
Дружелюбие повсюду
Одно можно сказать наверняка: американцы овладели искусством светской беседы. В магазинах, кафе, супермаркетах очень дружелюбные продавцы, которые постоянно спрашивают: «Как дела?» или «Чем я могу вам помочь?». Кого-то такая формальность бесит, а кому-то наоборот очень нравится.
Количество бездомных
Бездомных в Штатах много, и большинство путешественников отмечают, что даже не представляли, насколько велики масштабы этой проблемы.
Все очень большое
И это не преувеличение: огромные машины, огромные парковки, большие порции в кафе и ресторанах и большие чаевые.
Все очень громкое
Телевизионная реклама, радио, кондиционеры, рекламные щиты и даже разговоры — весь этот шум присутствует всегда. Один из путешественников отметил, что это похоже на сражение громкостей.
Городская планировка для автомобилистов
Города продуманы исключительно для автомобилей. Повсюду дороги, а вот пешеходной доступности в Штатах не хватает. Также многие путешественники отмечают нехватку общественного транспорта.
Военный фетиш
Военными в США гордятся, их чествуют на всех праздниках, даже не связанных с какими-то военными действиями. На улице совершенно нормально встретить человека в военной форме, а к службе в армии все относятся с гордостью и достоинством.
Огромное разнообразие продуктов
В супермаркетах очень много вариантов одного и того же товара. Один из путешественников пошутил, что только тут видел десятки разновидностей Oreo. Впрочем, речь не только о супермаркетах: другой турист отметил, что на захудалой заправке насчитал 56 видов пончиков.
Отношение к работе
Большинство путешественников отмечают, что американцы очень много работают. Для них в норме пропустить семейный праздник или городской фестиваль из-за того, что они задержались на работе.
Размеры индейки
Индейка — это не только главное блюдо Дня благодарения, ножки этой птички продаются в парках развлечений. И они просто огромные.
Везде флаги
Американские флаги тут можно встретить не только на административных зданиях, они повсюду. Каждый американец считает долгом вывесить на своем доме символ страны, а еще флаг на одежде, аксессуарах и сувенирах.
Источник:
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Серьёзно ? Ну конечно, в других странах человека в военной форме на улице ни разу не встретишь.
Напомните мне, а первая часть "Рембо" не про "гордость" в США своими военными???
негры не дадут соврать.им наверное еще и помогают все п.и.з.д.и.т.ь
Разве что во время специальных или спасательных операций.
Вне службы, за периметром базы, вояки форму не носят.
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эта тема там показная или просто лживая. на самом деле всем пох_й как у кого дела. это скорее инструмент привлечения людей, чтобы что-то втюхать или втереться в доверие, чтобы потом кинуть.
таких кому не все равно что у соседа происходит - меньшинство.
Вспомнился старый анекдот - мэм, если бы я знал, что вы тоже из Техаса…