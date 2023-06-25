9 вещей из США, которые постоянно удивляют путешественников

Туристы, которые отправились в другую страну, частенько чувствуют себя неловко. Это нормально, ведь путешествие позволяет познакомиться с другой культурой, обычаями и традициями, но все это может существенно отличаться от того, что мы привыкли видеть.

Дружелюбие повсюду

Одно можно сказать наверняка: американцы овладели искусством светской беседы. В магазинах, кафе, супермаркетах очень дружелюбные продавцы, которые постоянно спрашивают: «Как дела?» или «Чем я могу вам помочь?». Кого-то такая формальность бесит, а кому-то наоборот очень нравится.