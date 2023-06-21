Какой фильм стал самым большим кассовым провалом





А раз от природной любви человечества к фейлам всё равно никуда не уйти, давайте посмотрим на фильмы (и порой мультфильмы), которые оказались самыми провальными по уровню убытка в каждом из прошедших годов этого века. То есть, с 2001 по 2022.





И знаете что? Мысль «я никогда не слышал/а об этом фильме» будет мелькать у вас постоянно. Несмотря на конские бюджеты, которые кто-то выделял на эти проекты. Так уж иногда получается — сначала люди не приходят в кинотеатры на конкретные фильмы, а потом и вовсе забывают об их существовании.





2001 год — Последняя фантазия: Духи внутри