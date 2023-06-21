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Какой фильм стал самым большим кассовым провалом

Какой фильм стал самым большим кассовым провалом

Автор:
21 июня 2023 10:53
Сообщество : Кино
Метки: Кассовый провал   актеры   кино   провал   роль   сборы   фильм   
2361
23

Кассовый провал — такой же важный для киноиндустрии термин, как «звёздный актёрский состав» или «популярная франшиза». То бишь, этот феномен интересен не только меркантильным продюсерам, но и простым зрителям.


А раз от природной любви человечества к фейлам всё равно никуда не уйти, давайте посмотрим на фильмы (и порой мультфильмы), которые оказались самыми провальными по уровню убытка в каждом из прошедших годов этого века. То есть, с 2001 по 2022.


И знаете что? Мысль «я никогда не слышал/а об этом фильме» будет мелькать у вас постоянно. Несмотря на конские бюджеты, которые кто-то выделял на эти проекты. Так уж иногда получается — сначала люди не приходят в кинотеатры на конкретные фильмы, а потом и вовсе забывают об их существовании.


2001 год — Последняя фантазия: Духи внутри

×
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Бюджет: $137 млн

Убыток: $94 млн

Несмотря на кассовый провал и общее забвение фильма, его героиня Аки Росс стала первым компьютерным персонажем, который попал в «горячую сотню» журнала Maxim.


2002 год — Приключения Плуто Нэша

Бюджет: $100 млн

Убыток: $96 млн

Фантастическая комедия, показавшая, что пик карьеры Эдди Мёрфи давно прошёл. Сама картина не только провалилась в прокате, но и была разгромлена критиками и зрителями. Её оценка на IMDb — 3.8.


2003 год — Синдбад: Легенда семи морей

Бюджет: $60 млн

Убыток: $125 млн

Провал мультфильма чуть не обанкротил студию DreamWorks Pictures, вызвав колоссальные убытки. В итоге он стал последним анимационным фильмом, созданным традиционным путём — все последующие проекты были сделаны при помощи компьютерной анимации. Один из продюсеров мультика Джеффри Катценберг точно подметил:

Я думаю, что традиционные истории, рассказанные с использованием традиционной анимации, скорее всего, ушли в прошлое.


2004 год — Форт Аламо

Бюджет: $107 млн

Убыток: $94 млн

Эпический фильм про главную битву Войны за независимость Техаса 1835-1836 годов. Об этой войне вне США мало кто вообще слышал — ведь на фильм никто не пошёл. А ведь съёмочная площадка на тот момент стала самой дорогостоящей из всех построенных для съёмок фильма в Северной Америке.


2005 год — Стелс

Бюджет: $135 млн

Убыток: $96 млн

Это вам не «Топ Ган: Мэверик»! Фантастический боевик про взбунтовавшийся искусственный интеллект внутри инновационного беспилотника с неплохим актёрским составом, так сказать, не взлетел.


2006 год — Посейдон

Бюджет: $160 млн

Убыток: $83 млн

Фильм-катастрофа про крушение вымышленного лайнера «Посейдон», простите, потонул в прокате. Интересно, что в этом фильме, как и в «Стелс», снялся Джош Лукас. Может, дело в нём?


2007 год — Эван Всемогущий

Бюджет: $175 млн

Убыток: $87 млн

Спин-офф «Брюса Всемогущего» с Морганом Фрименом в роли Бога и Стивом Кареллом в роли его нового подопечного оказался в два раза дороже, но при этом провалился и в кассе, и как художественное произведение.


2008 год — Спиди Гонщик

Бюджет: $120 млн

Убыток: $88 млн

Проект братьев Вачовски, почти полностью снятый перед зелёным экраном и получивший тумаков от всех, кто его посмотрел (а таких оказалось немного).


2009 год — Рождественская история

Бюджет: $175-200 млн

Убыток: $50-100 млн

Мультфильм с пугающей технологией захвата движения, которой режиссёр Роберт Земекис баловался в нулевых. Кстати, это первое сотрудничество Джима Керри со студией Дисней.


2010 год — Как знать…

Бюджет: $100 млн

Убыток: $104 млн

Последний на данный момент фильм в карьере Джека Николсона. Да и вообще актёрский состав мощный.


2011 год — Тайна красной планеты

Бюджет: $150 млн

Убыток: $100-144 млн


2012 год — Джон Картер

Бюджет: $250 млн

Убыток: $113-200 млн


2013 год — Одинокий рейнджер

Бюджет: $215 млн

Убыток: $160-190 млн


2014 год — Оз: Возвращение в Изумрудный Город

Бюджет: $70 млн

Убыток: $100 млн


2015 год — Земля будущего

Бюджет: $180-190 млн

Убыток: $120-150 млн


2016 год — Монстр-траки

Бюджет: $125 млн

Убыток: $108-123 млн


2017 год — Меч короля Артура

Бюджет: $175 млн

Убыток: $112-153 млн


2018 год — Хроники хищных городов

Бюджет: $100-150 млн

Убыток: $174,8 млн


2019 год — Люди Икс: Тёмный Феникс

Бюджет: $200 млн

Убыток: $79-133 млн


2020 год — Мулан

Бюджет: $200 млн

Убыток: $141 млн


2021 год — Круиз по джунглям

Бюджет: $200 млн

Убыток: $150 млн


2022 год — Странный мир

Бюджет: $180 млн

Убыток: $197 млн

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Метки: Кассовый провал   актеры   кино   провал   роль   сборы   фильм   
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1k
bigkoss Час назад
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3k
Андрей 16 секунд назад
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8k
Роман 5 минут назад
Помнится я был под впечатлением от графики ) Интересно сделать нечто подобное сейчас, на современных технологиях.
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1k
Николай 7 минут назад
2018 год Хроники хищных городов. Я посмотрел трэйлер и решил, что это шляпа.
В итоге посмотрел я его только года полтора назад. Офигенный фильм. Не обычный.
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11k
Григорий Бабкин 8 минут назад
О как. А "говнопантера" и негро-Дартаньян, супер прибыльны? Или про черномазых нетолерантненько?
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8k
Puans-on 9 минут назад
Бюджет: $175-200 млн

Убыток: $50-100 млн

Поражают таки цифры. Они там определиться не могут?

"- Гоги, сколько будет 2х2?
- 6
- Два тебе.
- А у меня брать из тюрьмы вернулся.
- Ну да, где-то 5-6...."
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602
Куруш 10 минут назад
Может потому что эти фильмы не для большого экрана?
Зато на торренте их качали очень много. Фильмы-то до вполне годные для домашнего просмотра ( не все, конечно) )
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4k
Chev Chelios 13 минут назад
Ну хз, фильмы Джон Картер и Посейдон мне очень понравились. Джон Картер - это вообще фильм по одной из зачитанных до дыр книг в моем детстве, Берроуз вроде автор.
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10k
Copycat 18 минут назад
1 "Духи внутри" смотрел - так как до этого мне очень зашла полнометражка по ФФ с Клаудом, Кададжем где в конце с Сефиротом он дрался это где то около 7й части игры по сюжету, по этому не понял каким боком к фф "духи внутри"
2 - Эван Всемогущий мне показалс очень забавным, не пойму что он в прокате провалился
3 - Джон Картер тоже очень бодрый для меня фильм, так же не пойму что провалился
4 - Одинокий Ренжер ну это чисто для таких как я которые просто любят посмотреть на Джонни Депа

как по мне большинство кассовых провалов от того что маркетологи провалили его прокат, либо выпустили не вовремя, либо не рекламировали и люди просто не знали что могут пойти в кино на этот фильм
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37k
Алексей 40 минут назад
большинство фильмов на самом деле вполне ничего вот только Люди Икс: Тёмный Феникс - сжечь к х.., такая шляпа)
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12k
Андрей А 42 минуты назад
Из всего этого смотрел "Джон Картер", "Одинокий рейнджер", "Круиз по джунглям"-ни чего так, смотреть можно
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2k
Ал 44 минуты назад
Странно "Тайна красной планеты" - отличный мультик. И графика хорошая для 2022 года, и сюжет не тривиальный.
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325
Звёздный князь 44 минуты назад
Как бы так написать, чтобы пользователи правильно поняли?
Большинство из этих фильмов БЕЗ ВСЯКИХ ТОЛЕРАНТНЫХ ПОВЕСТОЧЕК. И если уж они в прокатах провалились (хотя мне многие понравились, а некоторые даже несколько раз пересматривал), то почему тогда современные режиссёры удивляются провалам своих современных проектов, где то и дело мелькают представители нетрадиционных суб-культур, которые уже всем глаза и нервы намозолили, а в ролях канонично белых персонажей выступают чернокожие актёры?
При чём эти режиссёры в кассовых провалах обвиняют либо расистов (реж.Линси Миллер - сериал "Анна Болейн" 2021 г., реж.Роб Маршалл - фильм "Русалочка" 2023 г., реж.Тина Гарави - документальный сериал "Царица Клеопатра" 2023 г.), либо мужиков (реж. Элизабет Бэнкс - фильм "Ангелы Чарли" 2019 г.). Хотя причина-то совершенно в другом!
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6k
Станислав 49 минут назад
Афро-Русалочка тоже скорее всего пойдет на дно.
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2k
Анатолий 49 минут назад
Подожите, убыток то как подсчитали? Если считать бюджет - убыток то фильмы собрали буквально по 5-10млн всего. Хотя если мне не изменяет память то некоторые точно собрали больше. Сильно больше.
Кстати Стелс мне очень зашёл тогда. Как и забавный Круиз по Джунглям.
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2k
Дмитрий Час назад
Убыток, в полтора раза превышающий бюджет, - это сурово.
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12k
Евгений Час назад
Хроники хищных городов, я даже прочитать не смог. Муть полнейшая. А Джон Картер, вполне ничего. Жаль, что видимо продолжения не будет.
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22k
babuby Час назад
А как так считали, что убыток получился в два раза больше бюджета?
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43
vavoc Serg2001 47 минут назад
Или зрителям доплачивали) Как вариант.
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911
ruslan d Час назад
А Топ Ган не ?
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