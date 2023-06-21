Какой фильм стал самым большим кассовым провалом

Кассовый провал — такой же важный для киноиндустрии термин, как «звёздный актёрский состав» или «популярная франшиза». То бишь, этот феномен интересен не только меркантильным продюсерам, но и простым зрителям.
А раз от природной любви человечества к фейлам всё равно никуда не уйти, давайте посмотрим на фильмы (и порой мультфильмы), которые оказались самыми провальными по уровню убытка в каждом из прошедших годов этого века. То есть, с 2001 по 2022.
И знаете что? Мысль «я никогда не слышал/а об этом фильме» будет мелькать у вас постоянно. Несмотря на конские бюджеты, которые кто-то выделял на эти проекты. Так уж иногда получается — сначала люди не приходят в кинотеатры на конкретные фильмы, а потом и вовсе забывают об их существовании.
2001 год — Последняя фантазия: Духи внутри
Бюджет: $137 млн
Убыток: $94 млн
Несмотря на кассовый провал и общее забвение фильма, его героиня Аки Росс стала первым компьютерным персонажем, который попал в «горячую сотню» журнала Maxim.
2002 год — Приключения Плуто Нэша
Бюджет: $100 млн
Убыток: $96 млн
Фантастическая комедия, показавшая, что пик карьеры Эдди Мёрфи давно прошёл. Сама картина не только провалилась в прокате, но и была разгромлена критиками и зрителями. Её оценка на IMDb — 3.8.
2003 год — Синдбад: Легенда семи морей
Бюджет: $60 млн
Убыток: $125 млн
Провал мультфильма чуть не обанкротил студию DreamWorks Pictures, вызвав колоссальные убытки. В итоге он стал последним анимационным фильмом, созданным традиционным путём — все последующие проекты были сделаны при помощи компьютерной анимации. Один из продюсеров мультика Джеффри Катценберг точно подметил:
Я думаю, что традиционные истории, рассказанные с использованием традиционной анимации, скорее всего, ушли в прошлое.
2004 год — Форт Аламо
Бюджет: $107 млн
Убыток: $94 млн
Эпический фильм про главную битву Войны за независимость Техаса 1835-1836 годов. Об этой войне вне США мало кто вообще слышал — ведь на фильм никто не пошёл. А ведь съёмочная площадка на тот момент стала самой дорогостоящей из всех построенных для съёмок фильма в Северной Америке.
2005 год — Стелс
Бюджет: $135 млн
Убыток: $96 млн
Это вам не «Топ Ган: Мэверик»! Фантастический боевик про взбунтовавшийся искусственный интеллект внутри инновационного беспилотника с неплохим актёрским составом, так сказать, не взлетел.
2006 год — Посейдон
Бюджет: $160 млн
Убыток: $83 млн
Фильм-катастрофа про крушение вымышленного лайнера «Посейдон», простите, потонул в прокате. Интересно, что в этом фильме, как и в «Стелс», снялся Джош Лукас. Может, дело в нём?
2007 год — Эван Всемогущий
Бюджет: $175 млн
Убыток: $87 млн
Спин-офф «Брюса Всемогущего» с Морганом Фрименом в роли Бога и Стивом Кареллом в роли его нового подопечного оказался в два раза дороже, но при этом провалился и в кассе, и как художественное произведение.
2008 год — Спиди Гонщик
Бюджет: $120 млн
Убыток: $88 млн
Проект братьев Вачовски, почти полностью снятый перед зелёным экраном и получивший тумаков от всех, кто его посмотрел (а таких оказалось немного).
2009 год — Рождественская история
Бюджет: $175-200 млн
Убыток: $50-100 млн
Мультфильм с пугающей технологией захвата движения, которой режиссёр Роберт Земекис баловался в нулевых. Кстати, это первое сотрудничество Джима Керри со студией Дисней.
2010 год — Как знать…
Бюджет: $100 млн
Убыток: $104 млн
Последний на данный момент фильм в карьере Джека Николсона. Да и вообще актёрский состав мощный.
2011 год — Тайна красной планеты
Бюджет: $150 млн
Убыток: $100-144 млн
2012 год — Джон Картер
Бюджет: $250 млн
Убыток: $113-200 млн
2013 год — Одинокий рейнджер
Бюджет: $215 млн
Убыток: $160-190 млн
2014 год — Оз: Возвращение в Изумрудный Город
Бюджет: $70 млн
Убыток: $100 млн
2015 год — Земля будущего
Бюджет: $180-190 млн
Убыток: $120-150 млн
2016 год — Монстр-траки
Бюджет: $125 млн
Убыток: $108-123 млн
2017 год — Меч короля Артура
Бюджет: $175 млн
Убыток: $112-153 млн
2018 год — Хроники хищных городов
Бюджет: $100-150 млн
Убыток: $174,8 млн
2019 год — Люди Икс: Тёмный Феникс
Бюджет: $200 млн
Убыток: $79-133 млн
2020 год — Мулан
Бюджет: $200 млн
Убыток: $141 млн
2021 год — Круиз по джунглям
Бюджет: $200 млн
Убыток: $150 млн
2022 год — Странный мир
Бюджет: $180 млн
Убыток: $197 млн
Источник:
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В итоге посмотрел я его только года полтора назад. Офигенный фильм. Не обычный.
Убыток: $50-100 млн
Поражают таки цифры. Они там определиться не могут?
"- Гоги, сколько будет 2х2?
- 6
- Два тебе.
- А у меня брать из тюрьмы вернулся.
- Ну да, где-то 5-6...."
Зато на торренте их качали очень много. Фильмы-то до вполне годные для домашнего просмотра ( не все, конечно) )
2 - Эван Всемогущий мне показалс очень забавным, не пойму что он в прокате провалился
3 - Джон Картер тоже очень бодрый для меня фильм, так же не пойму что провалился
4 - Одинокий Ренжер ну это чисто для таких как я которые просто любят посмотреть на Джонни Депа
как по мне большинство кассовых провалов от того что маркетологи провалили его прокат, либо выпустили не вовремя, либо не рекламировали и люди просто не знали что могут пойти в кино на этот фильм
Большинство из этих фильмов БЕЗ ВСЯКИХ ТОЛЕРАНТНЫХ ПОВЕСТОЧЕК. И если уж они в прокатах провалились (хотя мне многие понравились, а некоторые даже несколько раз пересматривал), то почему тогда современные режиссёры удивляются провалам своих современных проектов, где то и дело мелькают представители нетрадиционных суб-культур, которые уже всем глаза и нервы намозолили, а в ролях канонично белых персонажей выступают чернокожие актёры?
При чём эти режиссёры в кассовых провалах обвиняют либо расистов (реж.Линси Миллер - сериал "Анна Болейн" 2021 г., реж.Роб Маршалл - фильм "Русалочка" 2023 г., реж.Тина Гарави - документальный сериал "Царица Клеопатра" 2023 г.), либо мужиков (реж. Элизабет Бэнкс - фильм "Ангелы Чарли" 2019 г.). Хотя причина-то совершенно в другом!
Кстати Стелс мне очень зашёл тогда. Как и забавный Круиз по Джунглям.
2. Зачастую есть отдельный маркетинговый бюджет, который часто равен, а иногда и выше бюджета фильма.
3. Звезды уровня Деппа иногда заключают контракт на % от сборов с правом "первого доллара". То есть не с прибыли, а с кассы. С общей кассы.
Условно в среднем если касса собрала х2 от бюджета считается, что фильм вышел в ноль. И то не всегда.
Кинокомпания потом добирает на носителях и стриминге.
так что не удивляюсь, что многие уходят на стриминг платформы, там тебе и денег дают сразу и на рекламу тратиться не надо вообще, а стриминг платформа точно в минус не уйдет
Но и то, и то - слишком наивное для меня, например.
Анита, город Эмбер из той же оперы: куча "красивой" компьютерной графики, при этом дыры и косяки в сценарии.