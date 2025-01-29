Самое высокое круглое здание в мире

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Здание «Гуанчжоу-Юань» высотой 138 метров находится в городе Гуанчжоу и символизирует традиционные китайские монеты.
Самое высокое круглое здание спроектировано итальянским архитектором Джозефом ди Паскуале. В нем 33 этажа с 48-метровым отверстием по центру, а внутри располагаются разные офисы, включая крупнейшую в мире площадку по торговле пластиком.
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