"Фу, пляжный кит!": крупная девушка призывает не стесняться носить бикини

В какой-то момент она решила, что больше не хочет быть недостойной. И в её жизни появился Мэтье. В 2019 году они познакомились в приложении для знакомств, быстро нашли общий язык, а в 2022 поженились.



Мэтью меньше избранницы, и люди продолжают писать негативные комментарии паре. "Да ты сломаешь ему ноги", "Ты жирная и не заслуживаешь любви!".