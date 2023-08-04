FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5875 постов • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
"Фу, пляжный кит!": крупная девушка призывает не стесняться носить бикини

"Фу, пляжный кит!": крупная девушка призывает не стесняться носить бикини

Автор:
04 августа 2023 16:59
Сообщество : Истории
Метки: бикини   девушки   крупная девушка   крупная модель   модель плюс сайз   фото   
1013
7

На неё подписаны почти 300 тыс. человек в соцсетях. Несмотря на популярность, блогер регулярно сталкивается с негативными комментариями.

×

Алекс Аспазия - модель plus-size. Раньше она терпела, что люди вокруг, и в частности мужчины, её стеснялись. Она не могла остаться незамеченной. На пляже постоянно слушала обидные фразы: "Кит на пляже!".


Ей надоело терпеть негатив в свой адрес, постоянно стесняться, и она решила показывать всему миру своё тело, демонстрировать свои размеры. Алекс и другим крупным женщинам советует никогда не отказываться от бикини!


"Мужчины часто хотели скрыть меня от своих друзей. Когда мы шли вместе по улице, они не держали меня за руку. Такое поведение заставляло чувствовать себя недостойной", - признаётся девушка.

В какой-то момент она решила, что больше не хочет быть недостойной. И в её жизни появился Мэтье. В 2019 году они познакомились в приложении для знакомств, быстро нашли общий язык, а в 2022 поженились.

Мэтью меньше избранницы, и люди продолжают писать негативные комментарии паре. "Да ты сломаешь ему ноги", "Ты жирная и не заслуживаешь любви!".




Но какими злыми бы ни были люди, Алекс и её муж счастливы. Они публикуют совместные кадры и видео, на которых открыто выражают чувства друг к другу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бикини   девушки   крупная девушка   крупная модель   модель плюс сайз   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
87k
7guest 56 минут назад
Зато классно, на одну сиську лёг, а другой укрылся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
57k
Опиум для народа 24 минуты назад
Ну не такой уж и кит, не надо поклёпа.
Максимум - ламантин. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Вася Полчаса назад
свиноматка! буэээ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
GROMOZEKA 36 минут назад
«Ей надоело терпеть негатив в свой адрес, постоянно стесняться, и она решила показывать всему миру своё тело, демонстрировать свои размеры»

Нуачо?
Логично жеж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Ломовицкий 46 минут назад
мужик запасы на хреновые времена делает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 49 минут назад
Всегда поражает! Это же сколько надо жрать, чтобы отрастить такие телеса? Не иначе как ведрами! Два ведра с утра и по парочке в обед и ужин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Это не бикини, это танковый чехол...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54201



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#автомир#животные#аварии#авто аварии#забавно#дети#полиция#новости#Россия
#фото#машина#Юмор#ДТП#интересно#Автовсячина#США#кино#позитив#Великобритания
#автомобили#в мире#Прикол#Китай#история#подборка#интересное#драка#ребенок#криминал
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться