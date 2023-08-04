"Фу, пляжный кит!": крупная девушка призывает не стесняться носить бикини

На неё подписаны почти 300 тыс. человек в соцсетях. Несмотря на популярность, блогер регулярно сталкивается с негативными комментариями.
Алекс Аспазия - модель plus-size. Раньше она терпела, что люди вокруг, и в частности мужчины, её стеснялись. Она не могла остаться незамеченной. На пляже постоянно слушала обидные фразы: "Кит на пляже!".
Ей надоело терпеть негатив в свой адрес, постоянно стесняться, и она решила показывать всему миру своё тело, демонстрировать свои размеры. Алекс и другим крупным женщинам советует никогда не отказываться от бикини!
"Мужчины часто хотели скрыть меня от своих друзей. Когда мы шли вместе по улице, они не держали меня за руку. Такое поведение заставляло чувствовать себя недостойной", - признаётся девушка.
В какой-то момент она решила, что больше не хочет быть недостойной. И в её жизни появился Мэтье. В 2019 году они познакомились в приложении для знакомств, быстро нашли общий язык, а в 2022 поженились.
Мэтью меньше избранницы, и люди продолжают писать негативные комментарии паре. "Да ты сломаешь ему ноги", "Ты жирная и не заслуживаешь любви!".
Но какими злыми бы ни были люди, Алекс и её муж счастливы. Они публикуют совместные кадры и видео, на которых открыто выражают чувства друг к другу.
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Максимум - ламантин. )
Нуачо?
Логично жеж