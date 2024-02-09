Квокка: милашка-улыбашка и её особенности

Квокки ведут ночной образ жизни. И за добычей пропитания (они травоядные) выбираются с приходом темноты. Так жить заставляют обстоятельства: маленьких пушистиков очень любят в качестве обеда звери покрупнее.

Кормёжка выглядит не очень эстетично по той простой причине, что происходит в два этапа. Квокка срыгивает поглощённую траву, а потом употребляет её снова. Зато такой способ питания позволяет усвоить максимум полезных веществ из пищи и избавляет зверьков от необходимости часто пить воду, которую ещё надо найти.

Квокки чудесно карабкаются по деревьям. Что логично, поскольку в силу слабости и отсутствия защиты в виде клыков или яда единственный доступный способ спасения при виде опасности – это бегство.