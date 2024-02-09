Квокка: милашка-улыбашка и её особенности

Этот австралийский зверёк претендует на звание одного из самых улыбчивых и жизнерадостных. Хотя после первого знакомства с людьми у пушистых миляг были все шансы не выжить.
Оно и понятно: переселенцам квокки показались крысами. Но это только на первый взгляд. Поскольку квокка (Setonix brachyurus) – представитель кенгуровых. Самая крупная популяция обитает на острове Роттнест.
Название зверьки получили от местных аборигенов – представителей племени нунгар. Размерами квокки сопоставимы с небольшой собакой или крупной кошкой. Длина тела достигает полуметра, ещё 30 сантиметров приходится ни хвост. Хвостик, в отличие от кенгуру, слабый и выполняет в основном функции балансира, а не опоры. Весят зверьки в среднем 3-5 килограммов.
Квокки ведут ночной образ жизни. И за добычей пропитания (они травоядные) выбираются с приходом темноты. Так жить заставляют обстоятельства: маленьких пушистиков очень любят в качестве обеда звери покрупнее.
Кормёжка выглядит не очень эстетично по той простой причине, что происходит в два этапа. Квокка срыгивает поглощённую траву, а потом употребляет её снова. Зато такой способ питания позволяет усвоить максимум полезных веществ из пищи и избавляет зверьков от необходимости часто пить воду, которую ещё надо найти.
Квокки чудесно карабкаются по деревьям. Что логично, поскольку в силу слабости и отсутствия защиты в виде клыков или яда единственный доступный способ спасения при виде опасности – это бегство.
Если к людям зверьки настроены доброжелательно, то друг друга предпочитают игнорировать и не общаться без нужды. Обычно нужда выражается в желании продолжить род, которое демонстрирует самка. Действует дамочка избирательно, обходит территорию и выбирает самого подходящего кавалера.
Папаша охраняет избранницу вплоть до того момента, когда малыш не выберется из сумки. После чего дороги расходятся, и каждый живёт свободной жизнью. У квокк есть интересная особенность – формировать дублирующий эмбрион. Если с детёнышем что-то случается, то он начинает внеплановое досрочное развитие. Если старший братик или сестричка покидает сумку по достижении возраста, то запасной эмбрион развивается уже в обычном режиме.
Несмотря на мимимишную внешность, квокки могут быть яростными и агрессивными, если их спровоцировать. О нежелании тесного взаимодействия они предупреждают криком, а потом вцепляются в тело агрессора и висят подобно пушистому капканчику, попутно царапая и пиная непонятливого обидчика.
Что касается фирменной улыбки, то у жизнерадостности есть вполне физиологическая причина. В силу постоянного жевания квокки неплохо накачивают челюстные мышцы. И когда перестают жевать, они расслабляются. И мордаху персонажа, претендующего на звание самого жизнерадостного млекопитающего, озаряет лучезарная улыбка.
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