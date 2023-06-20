Что собой представляет эффект Манделы и как он связан с африканским политиком?

Более прозаичная версия – активное воздействие информации. Современные люди плавают в информационном бульоне день и ночь. И нет ничего удивительного, что на воспоминания действуют разные факторы: субъективная интерпретация, личная оценка, искажение данных и не только.

Соответственно, информация легко может заменяться ложной, а уверенность в её правдивости подкрепляется мнением авторитетных источников и дальнейшей циркуляцией искажённых данных в информационном поле.