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Что собой представляет эффект Манделы и как он связан с африканским политиком?

Что собой представляет эффект Манделы и как он связан с африканским политиком?

Автор:
20 июня 2023 12:43
Сообщество : Психология
Метки: Эффект Манделы   воздействие   действие   информация   память   появление   психология   реальность   сознание   
1795
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Коллективная ложная память. Это если кратко. В более развёрнутом виде эффект Манделы представляет собой состояние, при котором воспоминания о каком-то событии, явлении, объекте, сформированные у некой общности – группы, коллектива, сообщества, не соответствуют действительности.

То есть речь идёт о фальшивой коллективной памяти. Наверняка вам доводилось попадать в ситуацию, когда в беседе с одним или несколькими людьми вы вспоминаете об общей ситуации, рассказываете своё видение. И один собеседник неожиданно подключается к разговору и рассказывает, что всё было совершенно не так.

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Понятие «эффект Манделы» в 2010 году ввёл блогер Филипп Баррет. По той простой причине, что он неоднократно столкнулся с примером пресловутого массового помутнения рассудка. Которое проявлялось в уверенности большого количества людей в том, что Нельсон Мандела – борец за права чернокожих и африканский политик скончался в заключении в 80-х. Хотя в действительности он вышел из тюрьмы в 1990 году, прожил очень солидную жизнь (93 года) и скончался в 2013 году.

А Сеть и передача информации от одного человека другому и поспособствовали формированию ложного представления. А имя африканского политика как раз стало ярким примером замены истинных данных ложными в случае с большой общностью людей. Кстати, эффект Манделы успешно и наглядно проявляется на примере всеми любимых фильмов.

Если брать совсем уже фантастические причины появления этого эффекта, то в этом качестве выступает переход в альтернативную реальность, который случился 4 июля 2012 года. В этот день исследователи европейского центра ядерных исследований ЦЕРН в Швейцарии обнаружили бозон Хиггса –субатомную частицу, называемую «частицей бога». И с этого момента что-то пошло не так. Точнее, всё пошло не так, поскольку при переходе в новую реальность произошло замещение фактических воспоминаний ложными фактами.

Более прозаичная версия – активное воздействие информации. Современные люди плавают в информационном бульоне день и ночь. И нет ничего удивительного, что на воспоминания действуют разные факторы: субъективная интерпретация, личная оценка, искажение данных и не только.

Соответственно, информация легко может заменяться ложной, а уверенность в её правдивости подкрепляется мнением авторитетных источников и дальнейшей циркуляцией искажённых данных в информационном поле.

Но это общие теоретические рассуждения. Откуда идут конкретные воспоминания? Начиная с распространённых заблуждений типа съёмок Малахова в надоевшей рекламе стирального порошка (на самом деле это был совершенно другой актёр, просто похожего типажа) и заканчивая твёрдой уверенностью, что незабвенный Борис Николаевич произнёс сакральную фразу: «Я устал, я ухожу» перед тем как сложить с себя полномочия  президента РФ в конце 1999 года. Хотя в действительности она звучала следующим образом: «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку».

Почему подсознание услужливо подсовывает ложные воспоминания вместо настоящих сразу большому числу людей? Некоторые случаи можно объяснить действием Интернета, сарафанного радио или ошибки, допущенной каким-то авторитетным лицом или источником. Но другие так и остаются без объяснения.

А вам доводилось сталкиваться с эффектом Манделы на практике?

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Метки: Эффект Манделы   воздействие   действие   информация   память   появление   психология   реальность   сознание   
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15  комментариев
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12k
Rus77 2 часа назад
Так вон целая страна по соседству утверждает о какой-то, окраине с историей и героями...
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31k
koleos72 17 минут назад
Может и эффект Манделы, но для меня это эффект Анжелы Дэвис!
Ссылка youtu.be
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47k
Прискорбный Скиталец 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
SoulSeeker Полчаса назад
Известный эффект, но в разных случаях - разные объяснения. Бывают - разные версии (как с Ельциным - и я лично помню эту фразу, и мн. другие, и есть объяснение что версий было записано две немного разных - одну показали в час, другую - потом). Правда есть и более реальный вариант - что запомнилась эта фраза не в устах Ельцина, а в устах каких-то квнщиков (которая "я устал, я мухожук"). Но она вряд ли бы так зашла если бы люди не помнили оригинал. А бывают объяснение более суровые - как например с песней "Прекрасное далеко", где в фильме и в тексте банально слова разные. В итоге - все поют "чудесные", а там было " не в райские". Иногда - вообще пост изменения (как например вырезали из титров С. Крамарова из ряда фильмов после его отъезда - но куча народа то помнит что он там был, и в фильмах он есть).
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371
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Эффект Манделы - это когда ты возглавляешь процветающее государство, даёшь свободу неграм и пускаешь страну по п.и.з.д.е
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202
dee Полчаса назад
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8k
Puans-on 56 минут назад
Это они фильм пересказали (одноимённый)?
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965
max20 Час назад
Моя бабушка никогда не дарила подарков, её все время насиловали казаки.
Вуди Аллен
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18k
Bill Час назад
Зачем сюда приплели бозон Хиггса?
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