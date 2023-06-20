Что собой представляет эффект Манделы и как он связан с африканским политиком?

Коллективная ложная память. Это если кратко. В более развёрнутом виде эффект Манделы представляет собой состояние, при котором воспоминания о каком-то событии, явлении, объекте, сформированные у некой общности – группы, коллектива, сообщества, не соответствуют действительности.
То есть речь идёт о фальшивой коллективной памяти. Наверняка вам доводилось попадать в ситуацию, когда в беседе с одним или несколькими людьми вы вспоминаете об общей ситуации, рассказываете своё видение. И один собеседник неожиданно подключается к разговору и рассказывает, что всё было совершенно не так.
Понятие «эффект Манделы» в 2010 году ввёл блогер Филипп Баррет. По той простой причине, что он неоднократно столкнулся с примером пресловутого массового помутнения рассудка. Которое проявлялось в уверенности большого количества людей в том, что Нельсон Мандела – борец за права чернокожих и африканский политик скончался в заключении в 80-х. Хотя в действительности он вышел из тюрьмы в 1990 году, прожил очень солидную жизнь (93 года) и скончался в 2013 году.
А Сеть и передача информации от одного человека другому и поспособствовали формированию ложного представления. А имя африканского политика как раз стало ярким примером замены истинных данных ложными в случае с большой общностью людей. Кстати, эффект Манделы успешно и наглядно проявляется на примере всеми любимых фильмов.
Если брать совсем уже фантастические причины появления этого эффекта, то в этом качестве выступает переход в альтернативную реальность, который случился 4 июля 2012 года. В этот день исследователи европейского центра ядерных исследований ЦЕРН в Швейцарии обнаружили бозон Хиггса –субатомную частицу, называемую «частицей бога». И с этого момента что-то пошло не так. Точнее, всё пошло не так, поскольку при переходе в новую реальность произошло замещение фактических воспоминаний ложными фактами.
Более прозаичная версия – активное воздействие информации. Современные люди плавают в информационном бульоне день и ночь. И нет ничего удивительного, что на воспоминания действуют разные факторы: субъективная интерпретация, личная оценка, искажение данных и не только.
Соответственно, информация легко может заменяться ложной, а уверенность в её правдивости подкрепляется мнением авторитетных источников и дальнейшей циркуляцией искажённых данных в информационном поле.
Но это общие теоретические рассуждения. Откуда идут конкретные воспоминания? Начиная с распространённых заблуждений типа съёмок Малахова в надоевшей рекламе стирального порошка (на самом деле это был совершенно другой актёр, просто похожего типажа) и заканчивая твёрдой уверенностью, что незабвенный Борис Николаевич произнёс сакральную фразу: «Я устал, я ухожу» перед тем как сложить с себя полномочия президента РФ в конце 1999 года. Хотя в действительности она звучала следующим образом: «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку».
Почему подсознание услужливо подсовывает ложные воспоминания вместо настоящих сразу большому числу людей? Некоторые случаи можно объяснить действием Интернета, сарафанного радио или ошибки, допущенной каким-то авторитетным лицом или источником. Но другие так и остаются без объяснения.
А вам доводилось сталкиваться с эффектом Манделы на практике?
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Вуди Аллен