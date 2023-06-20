В Бразилии изъяли самую крупную нелегальную партию акульих плавников

1019
3
Всего сотрудники Бразильского института охраны окружающей среды и возобновляемых ресурсов изъяли у контрабандистов 28,7 тонны плавников акулы-мако и синих акул.
Из них 27,6 тонны ожидали отправки в Азию со склада в штате Санта-Катарина, а остальные пытались вывезти через международный аэропорт Гуарульос в Сан-Паулу.
По оценкам института, речь может идти о незаконном вылове почти 10 тыс. рыб, целенаправленная добыча которых запрещена местным законодательством. Отметим, что плавники акулы считаются ценным деликатесом на международном рынке.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама