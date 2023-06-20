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В Бразилии изъяли самую крупную нелегальную партию акульих плавников

В Бразилии изъяли самую крупную нелегальную партию акульих плавников

Автор:
20 июня 2023 08:13
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Бразилия   акула   в мире   новости   плавник   фото   
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Всего сотрудники Бразильского института охраны окружающей среды и возобновляемых ресурсов изъяли у контрабандистов 28,7 тонны плавников акулы-мако и синих акул.

Из них 27,6 тонны ожидали отправки в Азию со склада в штате Санта-Катарина, а остальные пытались вывезти через международный аэропорт Гуарульос в Сан-Паулу.

По оценкам института, речь может идти о незаконном вылове почти 10 тыс. рыб, целенаправленная добыча которых запрещена местным законодательством. Отметим, что плавники акулы считаются ценным деликатесом на международном рынке.



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Метки: Бразилия   акула   в мире   новости   плавник   фото   
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3  комментария
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
В итоге китайцы так и не получили ингредиент для своего волшебного порошка... )
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9k
Garpia121 6 минут назад
Человек самое мерзкое и безжалостное животное.
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343
Sadik-mardik Час назад
Потом кричат что акулы хищники. Самые страшные хищники это люди, а если там ещё и денюшка завязана то вообще песец.
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