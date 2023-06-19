"Не могу запомнить лица людей": пользователи рассказали, как сложно им кого-то узнать на улице

1219
14
Вообще есть такой диагноз - прозопагнозия - расстройство восприятия лица. Однако люди из нашей подборки вряд ли страдают чем-то подобным, просто не хранят в голове кучу лишней информации. Или всё-таки сразу болезнь?
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама