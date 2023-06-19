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"Не могу запомнить лица людей": пользователи рассказали, как сложно им кого-то узнать на улице

"Не могу запомнить лица людей": пользователи рассказали, как сложно им кого-то узнать на улице

Автор:
19 июня 2023 13:20
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   запоминать лица   интересно   любопытно   не запоминаю лица   соцсети   
1219
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Вообще есть такой диагноз - прозопагнозия - расстройство восприятия лица. Однако люди из нашей подборки вряд ли страдают чем-то подобным, просто не хранят в голове кучу лишней информации. Или всё-таки сразу болезнь?

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Метки: Прикол   запоминать лица   интересно   любопытно   не запоминаю лица   соцсети   
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1  комментарий
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RIZ deadening Минуту назад
Я знакомых из цехов на улице плохо узнаю , я их всегда вижу в спецовке они чумазые и поэтому когда они чистые и обычной одежде мне их сложно узнать.
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