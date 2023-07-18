Мотивирующие картинки о чужих ошибках в стиле "Не делай так"

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"Не делай так" - это сообщество с мотивирующими картинками о чужих ошибках. Онлайн-журнал с провалами, которые случались со многими из нас. Каждая картинка на красном фоне предупреждает и мотивирует. На паблик подписаны уже более 20 тыс. пользователей.
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ну мне например нравится "Доктор Кто" я скажу что не стоит доверять тому кто ни смотрел ни одной серии этого сериала
что за бред