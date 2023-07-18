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Мотивирующие картинки о чужих ошибках в стиле "Не делай так"

Мотивирующие картинки о чужих ошибках в стиле "Не делай так"

Автор:
18 июля 2023 10:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: интересно   картинки   не делай так   смешные картинки   соцсети   чужие ошибки   
1539
16

"Не делай так" - это сообщество с мотивирующими картинками о чужих ошибках. Онлайн-журнал с провалами, которые случались со многими из нас. Каждая картинка на красном фоне предупреждает и мотивирует. На паблик подписаны уже более 20 тыс. пользователей.

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Метки: интересно   картинки   не делай так   смешные картинки   соцсети   чужие ошибки   
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12  комментариев
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9k
Billi_Bons 57 минут назад
Не выкладывай тупые посты на Fishki.
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25
Батыр Баев 8 минут назад
Блин, я тоже так могу. Например. "Лучшее лечение от влечения - это азартные развлечения"
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17k
fanatik115 13 минут назад
епата.
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16k
K7OO Полчаса назад
Полтора века назад Козьма Прутков выстрелил, потому что это было свежо и оригинально. Сейчас это просто вторичная тупость. Может имеет смысл подождать тыщу-другую лет, чтобы оригинал полностью забылся, и тогда уже снова попробовать?)
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11k
Copycat 38 минут назад
Комментарий к фото
не надо записывать голосовые мене 4х секунд и более 30ти - по тому что если у тебя информации более чем на пол минуты, то лучше ты позвони, слушать 2 минуты бубнёж без возможности уточнить или спросить это трата своего и чужого времени
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11k
Copycat 39 минут назад
Комментарий к фото
а это к чему простите?

ну мне например нравится "Доктор Кто" я скажу что не стоит доверять тому кто ни смотрел ни одной серии этого сериала
что за бред
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254
София Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
Доктор Хаус говорил, что все врут.
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254
София Copycat 19 минут назад
Комментарий к фото
Вы спросили к чему это? Я ответила.
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3
ДедМаздай 53 минуты назад
Не пости х..ту.
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35k
Dobry vojak Svejk 59 минут назад
Не живи
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Спелая кукурузинка

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