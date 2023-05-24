Памятник клещу Валере в Уфе похитили выпускники школы

Как выбрать дорогу в новую взрослую жизнь знают уфимские школьники. Именно они, а не какие-то там гопники с вокзала, утащили в неизвестном направлении известный всему городу памятник клещу Валере.
Милый памятник не очень милому существу был сделан из серебра 925 пробы и установлен в Уфе, на улице Мустая Карима, осенью 2020 года. Арт-объект должен был напоминать жителям о важности прививок против энцефалита.
Достопримечательность успела простоять на улице 966 дней.
Накануне фигурка клеща пропала, судя по кадрам видеонаблюдения, Валеру унесли парень и девушка с красной выпускной лентой через плечо.
Автор арт-объекта Олег Чегодаев заявил, что «не жаждет крови», арт-объект восстановит, и уж тем более не удивлён поступком подростков, так как «в их возрасте свойственно творить всякую дичь».:
«Ситуацию оцениваю с грустью, мы за эти почти 1000 дней свыклись с Валерой. Он стал уже настоящим символом города. По поводу выпускников – в целом это не удивительно. В их возрасте свойственно творить всякую дичь, не задумываясь о последствиях. Памятник будет восстановлен через 2-3 недели. К нам приходили представители полиции, но мы не подавали заявление. Крови не жаждем, мы же не клещи».
Полиция устанавливает обстоятельства пропажи памятника, не смотря на лояльность автора скульптуры, сообщили изданию «Подъём» в ГУ МВД по Башкирии:
«В полицию по данному факту заявлений не поступало. По выявленной в ходе мониторинга сети Интернет информации отделом полиции №4 проводится проверка».
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