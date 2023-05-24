Памятник клещу Валере в Уфе похитили выпускники школы

Автор арт-объекта Олег Чегодаев заявил, что «не жаждет крови», арт-объект восстановит, и уж тем более не удивлён поступком подростков, так как «в их возрасте свойственно творить всякую дичь».:

«Ситуацию оцениваю с грустью, мы за эти почти 1000 дней свыклись с Валерой. Он стал уже настоящим символом города. По поводу выпускников – в целом это не удивительно. В их возрасте свойственно творить всякую дичь, не задумываясь о последствиях. Памятник будет восстановлен через 2-3 недели. К нам приходили представители полиции, но мы не подавали заявление. Крови не жаждем, мы же не клещи».