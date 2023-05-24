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Памятник клещу Валере в Уфе похитили выпускники школы

Памятник клещу Валере в Уфе похитили выпускники школы

Автор:
24 мая 2023 00:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Уфа   валера   выпускники   клещ   кража   памятник   школьники   
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Как выбрать дорогу в новую взрослую жизнь знают уфимские школьники. Именно они, а не какие-то там гопники с вокзала, утащили в неизвестном направлении известный всему городу памятник клещу Валере.

Милый памятник не очень милому существу был сделан из серебра 925 пробы и установлен в Уфе, на улице Мустая Карима, осенью 2020 года. Арт-объект должен был напоминать жителям о важности прививок против энцефалита.

Достопримечательность успела простоять на улице 966 дней.

Накануне фигурка клеща пропала, судя по кадрам видеонаблюдения, Валеру унесли парень и девушка с красной выпускной лентой через плечо.

Автор арт-объекта Олег Чегодаев заявил, что «не жаждет крови», арт-объект восстановит, и уж тем более не удивлён поступком подростков, так как «в их возрасте свойственно творить всякую дичь».:

«Ситуацию оцениваю с грустью, мы за эти почти 1000 дней свыклись с Валерой. Он стал уже настоящим символом города. По поводу выпускников – в целом это не удивительно. В их возрасте свойственно творить всякую дичь, не задумываясь о последствиях. Памятник будет восстановлен через 2-3 недели. К нам приходили представители полиции, но мы не подавали заявление. Крови не жаждем, мы же не клещи».

Полиция устанавливает обстоятельства пропажи памятника, не смотря на лояльность автора скульптуры, сообщили изданию «Подъём» в ГУ МВД по Башкирии:

«В полицию по данному факту заявлений не поступало. По выявленной в ходе мониторинга сети Интернет информации отделом полиции №4 проводится проверка».

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Метки: Уфа   валера   выпускники   клещ   кража   памятник   школьники   
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1  комментарий
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babuby Час назад
И на чьём балансе числился объект из серебра 925 пробы? Я к тому, что это довольно дорогая вещь! А значит, как минимум, ст.158 ч.4.
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KlyaksaZ
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