Ученые наконец-то выяснили, что было раньше - яйцо или курица

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что сначала появилась курица и только потом она начала нести яйца.

Дело в том, что предшественниками современных кур были рептилии, а они, в свою очередь, существовали еще задолго до динозавров и все были живородящие. Только по прошествии огромного количества лет в результате сложных эволюционных процессов, возникло яйцо как защитная оболочка для эмбрионов. И это сыграло очень важную роль в вопросе выживаемости потомства.