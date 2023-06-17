Ученые наконец-то выяснили, что было раньше - яйцо или курица

Начинаем эту субботу с действительно важных новостей!
Не один десяток лет вопрос, что появилось раньше курица или яйцо, из которого она вылупилась,тревожил умы ученых мужей, отвлекая их от действительно нужных исследований. Дабы положить конец этим мучениям Сотрудники школы наук о Земле Бристольского университета провела обширный анализ, досконально изучив 29 современных видов куриц и 51 вымерших видов, как живородящих, так и яйцекладущих.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что сначала появилась курица и только потом она начала нести яйца.
Дело в том, что предшественниками современных кур были рептилии, а они, в свою очередь, существовали еще задолго до динозавров и все были живородящие. Только по прошествии огромного количества лет в результате сложных эволюционных процессов, возникло яйцо как защитная оболочка для эмбрионов. И это сыграло очень важную роль в вопросе выживаемости потомства.
Так что яйца курицу не учат!
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