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Ученые наконец-то выяснили, что было раньше - яйцо или курица

Ученые наконец-то выяснили, что было раньше - яйцо или курица

Автор:
17 июня 2023 07:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: исследование   курица   наука   ученые   эволюция   яйцо   
1375
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Начинаем эту субботу с действительно важных новостей!

Не один десяток лет вопрос, что появилось раньше курица или яйцо, из которого она вылупилась,тревожил умы ученых мужей, отвлекая их от действительно нужных исследований. Дабы положить конец этим мучениям Сотрудники школы наук о Земле Бристольского университета провела обширный анализ, досконально изучив 29 современных видов куриц и 51 вымерших видов, как живородящих, так и яйцекладущих.


В ходе исследования ученые пришли к выводу, что сначала появилась курица и только потом она начала нести яйца.

Дело в том, что предшественниками современных кур были рептилии, а они, в свою очередь, существовали еще задолго до динозавров и все были живородящие. Только по прошествии огромного количества лет в результате сложных эволюционных процессов, возникло яйцо как защитная оболочка для эмбрионов. И это сыграло очень важную роль в вопросе выживаемости потомства.

Так что яйца курицу не учат!

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Метки: исследование   курица   наука   ученые   эволюция   яйцо   
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16k
Smiley Час назад
Это были британские учёные?
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perekrestok 14 минут назад
Если по линии предков отойти достаточно далеко то можно сказать что все размножались почкованием - как самые древние одноклеточные существа.
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10k
Александр Маслов 23 минуты назад
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13k
Kostick 23 минуты назад
живородящими, в прямом понимании - являются только млекопитающие. а все эти акулы, ящерки и пр. - лишь вынашивают кладку-икру внутри. эмбрион не имеет питания от тела самки. яйцеживородящие - так правильней.
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7k
sedoisever Полчаса назад
Учёные выяснили, что раньше была рептилия? )
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Александр Маслов Полчаса назад
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16k
Patmaz 59 минут назад
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57k
alertol Час назад
В вопросе что появилось раньше не сказано что это куриное яйцо так то... Яйца были задолго до появления куриц так то...
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