Учёные сотни тысяч раз подбросили монету и выяснили, какая сторона выпадает чаще

Несколько десятков учёных из Амстердама и Корнеллского университета на протяжении года подбрасывали монетку и фиксировали результаты. В совокупности они сделали это 350 757 раз и выяснили, что если монета лежит орлом вверх, то в 50,8% случаях выпадает орёл.





В исследовании учёных говорится, что полученные результаты "доказывают, что имеется предвзятость в одну сторону", а это ставит под сомнение теорию вероятности, согласно которой каждая сторона монеты выпадает в 50% случаев.



