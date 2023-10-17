Учёные сотни тысяч раз подбросили монету и выяснили, какая сторона выпадает чаще

Почти на процент чаще выпадает орёл. И это противоречит теории вероятности.
Несколько десятков учёных из Амстердама и Корнеллского университета на протяжении года подбрасывали монетку и фиксировали результаты. В совокупности они сделали это 350 757 раз и выяснили, что если монета лежит орлом вверх, то в 50,8% случаях выпадает орёл.
В исследовании учёных говорится, что полученные результаты "доказывают, что имеется предвзятость в одну сторону", а это ставит под сомнение теорию вероятности, согласно которой каждая сторона монеты выпадает в 50% случаев.
"Когда люди подбрасывают обычную монету, она имеет тенденцию падать той же стороной, с которой была запущена. Наши данные убедительно подтверждают этот точный прогноз: монеты чаще всего падали одной и той же стороной", — говорится в исследовании.
Отметим, что об этом феномене в 2007 году говорили американские математики. Согласно их предположениям, на положение монеты влияют вращение вокруг оси и из стороны в сторону. И окончательный результат зачастую зависит от обращённой вверх стороны монеты.
Голландские учёные добавили, что человеческий фактор тоже вносит свои коррективы в конечный результат, но перевес в сторону орла тем не менее остаётся. По их расчётам, если бросать монетку 1000 раз и ставить на орла по доллару, то за такую партию можно выигрывать в среднем по 19 долларов.
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Первокурсник: Ребят, может учиться пойдем?
Второкурсник: Не, лучше доспим.
Третьекурсник: А может пивка выпить?
Четверокурсник: А может водочки?
Пятикурсник: Ребят, давайте монетку кинем. Если орлом упадет, то пивка выпьем, если решка - то водочки. Если ребром упадет - доспим, ну а если в воздухе зависнет, тогда учиться пойдем..