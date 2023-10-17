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Учёные сотни тысяч раз подбросили монету и выяснили, какая сторона выпадает чаще

Учёные сотни тысяч раз подбросили монету и выяснили, какая сторона выпадает чаще

Автор:
17 октября 2023 17:44
Сообщество : Наука
Метки: Нидерланды   Орёл   Учёные   исследование   монета   решка   теория вероятности   
1238
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Почти на процент чаще выпадает орёл. И это противоречит теории вероятности.

Несколько десятков учёных из Амстердама и Корнеллского университета на протяжении года подбрасывали монетку и фиксировали результаты. В совокупности они сделали это 350 757 раз и выяснили, что если монета лежит орлом вверх, то в 50,8% случаях выпадает орёл.


В исследовании учёных говорится, что полученные результаты "доказывают, что имеется предвзятость в одну сторону", а это ставит под сомнение теорию вероятности, согласно которой каждая сторона монеты выпадает в 50% случаев.


"Когда люди подбрасывают обычную монету, она имеет тенденцию падать той же стороной, с которой была запущена. Наши данные убедительно подтверждают этот точный прогноз: монеты чаще всего падали одной и той же стороной", — говорится в исследовании.

Отметим, что об этом феномене в 2007 году говорили американские математики. Согласно их предположениям, на положение монеты влияют вращение вокруг оси и из стороны в сторону. И окончательный результат зачастую зависит от обращённой вверх стороны монеты.

Голландские учёные добавили, что человеческий фактор тоже вносит свои коррективы в конечный результат, но перевес в сторону орла тем не менее остаётся. По их расчётам, если бросать монетку 1000 раз и ставить на орла по доллару, то за такую партию можно выигрывать в среднем по 19 долларов.

Источник:

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Метки: Нидерланды   Орёл   Учёные   исследование   монета   решка   теория вероятности   
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14  комментариев
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15k
Kostick Час назад
только вдуматься, несколько десятков лоботрясов подкидывали монетку, в течении года. получали зарплату... лысенковщина лютая.
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9k
Бритва Минуту назад
кстати, на всех фотках орёл.
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11k
Трив 4 минуты назад
Ещё в конце 80-х, начале 90-х, когда была популярна среди школьников игра "тряска или трясучка", смотря в какой области, все знали как потрясти монетки так, чтобы выпадало то, что нужно. Не всегда, конечно, но довольно часто. А ведь там была не монетка, а 2-4-6-8 или больше монеток.
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41k
Сергей Полчаса назад
Где они нашли этих идиотов которые этим ученым деньги платят.
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11k
kaboza Полчаса назад
https://telegra.ph/Kakie-narkotiki-razresheny-v-amsterdame-11-11-6https://telegra.ph/Kakie-narkotiki-razresheny-v-amsterdame-11-11-6
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20k
Алексей 39 минут назад
Утро. Общага. Звонит будильник. Просыпаются студенты 1-5 курса.
Первокурсник: Ребят, может учиться пойдем?
Второкурсник: Не, лучше доспим.
Третьекурсник: А может пивка выпить?
Четверокурсник: А может водочки?
Пятикурсник: Ребят, давайте монетку кинем. Если орлом упадет, то пивка выпьем, если решка - то водочки. Если ребром упадет - доспим, ну а если в воздухе зависнет, тогда учиться пойдем..
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3k
kuchipachi 41 минуту назад
Интересно посмотреть статистику по каждой тысячи подбросков)
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1k
Звёздный князь Час назад
Народ, а кто-то из вас верит в эту чушню?
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28k
Lehoia Час назад
Об этом еще лет тридцать назад было известно. Разница стремится к одному проценту в ползу аверса.
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56k
dima423 Час назад
Ну тут дело наверно просто в балансировке монетки) сделали бы ровную болванку нарисовали бы с одной стороны орла с другой цифру одинаковым по массе количеством краски и тестили бы...
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1k
Мария Коненкова Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Горец Ю Час назад
19 долларов, говорите...
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