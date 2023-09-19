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Сообщество Без кота и жизнь не та 1726 постов • 482 подписчика подписаться
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«Никто не верит, что это его настоящий цвет»

«Никто не верит, что это его настоящий цвет»

Автор:
19 сентября 2023 21:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Белоруссия   Зелёный кот   гродно   домашние животные   котенок   необычное   окрас   
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Житель Гродно нашел в деревне зеленого котенка и забрал его к себе

«Зачем ты покрасил котенка? Именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел. Но ветеринары подтвердили, что это его натуральный цвет. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили. По их словам, кот полностью здоров и никаких отклонений нет», — рассказывает Сергей. Он недавно стал хозяином необычного котенка.


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Узнал о нем Сергей случайно. Услышал от кого-то, что в деревне гродненского района кошка привела необычное потомство.


Причем, кошка простая, дворовая, рыжего цвета. А котята получись разные: один белый, второй черный, а третий … зеленый.


Сам Сергей до этого момента был скорее собачником, чем кошатником. В семье у него уже много лет живет вельш-корги Тедди. Впрочем, уверен мужчина, животные подружатся. Корги, кстати, уже проявляет интерес к котенку.


Кроме окраса тот ничем не отличается от других котят. Любит покушать (а аппетит у малыша очень хороший), обожает играть и исследовать все закоулки комнаты.


«А еще он очень ласковый и нежный. Любит, когда его гладят, в ответ начинает очень громко мурчать. Я порой удивляюсь, как такой малыш может издавать такие звуки», — делится эмоциями Сергей.


Котенка дома одного не оставляют. Поэтому он много времени проводит на работе у хозяина. Зеленый малыш уже стал любимцем коллектива «ИнКомСервиса». Но есть одна проблема. Никто не знает, как называть малыша. Имени у него пока нет.


«Мы считаем, что у такого уникального кота должно быть яркое имя. Сами пока его не придумали. Надеемся, нам помогут в этом», — говорит Сергей.


Отметим еще раз: котенок полностью здоров. Нет, его никто не красил. И зелёный цвет шерсти у кота не смывается. А почему он получил такой окрас, выяснить пока не удалось.


На просторах интернета можно отыскать информацию, что котов с зеленым окрасом вокруг нас много. Такие оттенки помогают им маскироваться в траве при охоте. Почему мы их не видим? Оказывается, человеческий мозг работает избирательно и этот зеленый попросту «не замечает». А что тогда произошло с этим котенком? У него зеленый оттенок настолько ярко выражен, что мозг и глаза уже не могу его игнорировать.


Хочется верить, что зеленый цвет не доставит неудобств прежде всего самому котенку. Надеемся, малыш проживет долгую и счастливую жизнь в окружении любящих и заботливых хозяев.

Источник:

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Метки: Белоруссия   Зелёный кот   гродно   домашние животные   котенок   необычное   окрас   
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14  комментариев
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11k
Света 8 часов назад
Даже тут на фишках был пост про зелёного щенка. И вот там очень подробно пояснили почему такой цвет. Проще говоря это каловые массы в пузыре, в животе у мамы окрасили шерсть плода в необычный цвет. После рождения, со временем цвет шерсти изменяется. Вот этот котёнок совсем маленький. Как он сменит котёнковый пушок на взрослую шерсть, он будет рыжим и после нескольких линек даже оттенок зелёного пропадёт.
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32k
Slonyash 2 минуты назад
Главное, чтобы здоров был.
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993
Димыч Полчаса назад
Этим летом котёнок в Волге не купался?))) Там она так цвела, что не только котики и собачки зелёные были.
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1k
Сид 3 часа назад
GreenЯ можно назвать
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17k
Алексей 4 часа назад
предлагаю назвать Кактусом.
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268
costarox 6 часов назад
У меня был кот, у которого отдельные волоски были и черные, и рыжие, и немного белых. Причем не пятнами, а произвольно растущие. Все вместе создавало эффект темно -зеленого цвета. Фото нет, так как он умер еще в 90-х
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10k
Борис Карабанов 8 часов назад
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4k
Горожанин 8 часов назад
Даже мультфильм такой советский был про бегемота. Правда он жёлтым весь был.
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10k
BarOb 9 часов назад
Очень красивый. Но пока сам не увижу, буду думать, что батька кормил зелёной кожурой
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258
ДедМаздай 9 часов назад
Шрек)
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
24681



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