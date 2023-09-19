«Никто не верит, что это его настоящий цвет»

Кроме окраса тот ничем не отличается от других котят. Любит покушать (а аппетит у малыша очень хороший), обожает играть и исследовать все закоулки комнаты.

«А еще он очень ласковый и нежный. Любит, когда его гладят, в ответ начинает очень громко мурчать. Я порой удивляюсь, как такой малыш может издавать такие звуки», — делится эмоциями Сергей.