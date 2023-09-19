«Никто не верит, что это его настоящий цвет»

Житель Гродно нашел в деревне зеленого котенка и забрал его к себе
«Зачем ты покрасил котенка? Именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел. Но ветеринары подтвердили, что это его натуральный цвет. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили. По их словам, кот полностью здоров и никаких отклонений нет», — рассказывает Сергей. Он недавно стал хозяином необычного котенка.
Узнал о нем Сергей случайно. Услышал от кого-то, что в деревне гродненского района кошка привела необычное потомство.
Причем, кошка простая, дворовая, рыжего цвета. А котята получись разные: один белый, второй черный, а третий … зеленый.
Сам Сергей до этого момента был скорее собачником, чем кошатником. В семье у него уже много лет живет вельш-корги Тедди. Впрочем, уверен мужчина, животные подружатся. Корги, кстати, уже проявляет интерес к котенку.
Кроме окраса тот ничем не отличается от других котят. Любит покушать (а аппетит у малыша очень хороший), обожает играть и исследовать все закоулки комнаты.
«А еще он очень ласковый и нежный. Любит, когда его гладят, в ответ начинает очень громко мурчать. Я порой удивляюсь, как такой малыш может издавать такие звуки», — делится эмоциями Сергей.
Котенка дома одного не оставляют. Поэтому он много времени проводит на работе у хозяина. Зеленый малыш уже стал любимцем коллектива «ИнКомСервиса». Но есть одна проблема. Никто не знает, как называть малыша. Имени у него пока нет.
«Мы считаем, что у такого уникального кота должно быть яркое имя. Сами пока его не придумали. Надеемся, нам помогут в этом», — говорит Сергей.
Отметим еще раз: котенок полностью здоров. Нет, его никто не красил. И зелёный цвет шерсти у кота не смывается. А почему он получил такой окрас, выяснить пока не удалось.
На просторах интернета можно отыскать информацию, что котов с зеленым окрасом вокруг нас много. Такие оттенки помогают им маскироваться в траве при охоте. Почему мы их не видим? Оказывается, человеческий мозг работает избирательно и этот зеленый попросту «не замечает». А что тогда произошло с этим котенком? У него зеленый оттенок настолько ярко выражен, что мозг и глаза уже не могу его игнорировать.
Хочется верить, что зеленый цвет не доставит неудобств прежде всего самому котенку. Надеемся, малыш проживет долгую и счастливую жизнь в окружении любящих и заботливых хозяев.
Источник:
- Сердитые братья мейн-кунята - просто чудо!
- Слепой и глухой пес заботится о животных, которых спасает хозяйка
- Бездомная кошка доверила кормившей ее женщине судьбу своих котят
- Мимимиметр взорвался! Котята и щенки гуляют по гигантскому аквариуму!
- Подобранный с улицы кот преподнес хозяевам сюрприз
я дембельнулся в 88.
в начале 90ых присел. Потом родня забрала в Германию и вот я тут.
дети родились, жене говорю - мультики добрые, музыку русскую с ними учи. и тут я услышал от дочки за почему я голубой":
сильно удивился, тему пробил. та ну иёнах! пусть лучше чипендейлов смотрят)
кстати, сейчас внуки уже-они какихто китайцев смотрят.
я сейчас внука учу лоукикам. Доча ругается, внучок в школе метелится норм. двоечкой владеет, на троечку с аперкотом переходим)))