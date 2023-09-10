В Дагестане удивились памятнику «Белые журавли»

Его показали с «правильного» ракурса.
Мемориал в селе Цада должны были открыть глава республики Сергей Меликов и полпред президента в СКФО Юрий Чайка. Памятник был посвящён Расулу Гамзатову - тому, кто написал текст к легендарным «Журавлям».
Но сделать мемориал не успели. Высокопоставленным гостям показали лишь готовую часть памятника.
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Справедливости ради - работы над монументом идут в режиме 24/7. И скоро законченный памятник Расулу Гамзатову смогут увидеть все желающие.
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и причём тут "правильный ракурс"?