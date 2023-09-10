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В Дагестане удивились памятнику «Белые журавли»

В Дагестане удивились памятнику «Белые журавли»

Автор:
10 сентября 2023 20:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Расул Гамзатов   журавли   мемориал   памятник   ракурс   
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Его показали с «правильного» ракурса.

Мемориал в селе Цада должны были открыть глава республики Сергей Меликов и полпред президента в СКФО Юрий Чайка. Памятник был посвящён Расулу Гамзатову - тому, кто написал текст к легендарным «Журавлям».

Но сделать мемориал не успели. Высокопоставленным гостям показали лишь готовую часть памятника.

Справедливости ради - работы над монументом идут в режиме 24/7. И скоро законченный памятник Расулу Гамзатову смогут увидеть все желающие.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Расул Гамзатов   журавли   мемориал   памятник   ракурс   
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6  комментариев
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8k
Дмитрий 49 минут назад
Ну дак делают же. Вот если бросят всё, тогда можно негодовать.
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236
Ануар Сайфулин 8 минут назад
Новость прямо высосана из пальцев. Неужели нет более достойных тем?
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342
алекс 9 минут назад
И кстати это еврей по национальности (переводчик)...
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342
алекс 11 минут назад
Гамзатов писал свои стихи на аварском языке! И то что мы сейчас читаемым и слышим - хвала переводчикам!
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3k
SaveUs 11 минут назад
Вот это новость
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7k
Кружок 16 минут назад
нихрена не понял
и причём тут "правильный ракурс"?
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August

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