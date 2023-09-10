В Дагестане удивились памятнику «Белые журавли»

Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор

В Дагестане мужчины спасли в ущелье туриста, не дожидаясь спасателей

В Дагестане змея укусила ребенка прямо на глазах у матери

В Уфе установили памятник клещу Валерию Второму

«У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника,...

В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда