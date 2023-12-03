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Интересные факты об образовании со всего мира

Интересные факты об образовании со всего мира

Автор:
03 декабря 2023 10:24
Метки: колледж   образование   обучение   
407
4

Без образования трудно представить себе цивилизованную страну. Человек начинает познавать мир с раннего детства и продолжает обучение всю сознательную жизнь. Согласитесь, всегда любопытно узнать, как строится образовательный процесс у разных народов мира? В этой статье приведем список самых интересных фактов про учебу.

1. Все знают, что в России практикуется пятибалльная система оценок. Во французских же школах действует двадцатибалльная. По словам экспертов, при таком раскладе можно максимально точно оценить достижения учащихся. Ведь одни могут только «вызубрить» предмет, а другие все схватывают на лету.

2. В Японии учебный год начинается не в сентябре, а в апреле. Японцы связывают это время с периодом цветения сакуры — главным символом страны. Он означает обновление и приход важных событий в жизнь. Знания для каждого японца — это нечто сакральное.

3. Самые демократичные цены на обучение по программам СПО в Испании. Стоимость подготовки составляет 200-500 евро в год. Официально система среднего профессионального образования здесь именуется Formacion Profesional: Grado Medio. Из популярных специальностей — ядерная медицина, 3D-анимация и диджеинг.

4. В Ирландии профильные учебные заведения не делятся на университеты, институты и колледжи. Все вместе именуется одним термином: «третий уровень». СПО можно получить в государственных учебных заведениях. Там же присваивается и ученая степень.

5. Самая высокая стоимость обучения в колледже Сары Лоуренс в США. Это частное учебное заведение, созданное американским магнатом Уильямом Лоуренсом. Изначально колледж создавался для подготовки женщин-специалистов в области искусствоведения. Сегодня студентам предлагается множество курсов по следующим направлениям: история, общественные науки, естествознание.

6. В Великобритании дети начинают учиться с 5 лет. Школьное обучение длится 11 лет. Далее образовательный процесс выстраивается по типу нашего: формируются средние и старшие классы. По окончании школы учащиеся сдают тестирование. В будущем выпускники могут поступить в колледж или университет. Стоимость обучения в колледже намного ниже, чем в вузе, но дипломы об окончании колледжа признаются наравне с дипломами университетов.

7. Китайские учащиеся самые трудолюбивые и выносливые. Начиная с первого класса они встают с рассветом и до 8 утра занимаются самостоятельной подготовкой. Затем до 16 часов у них проходят уроки, и до 21 часа дополнительные занятия.

8. А вот грекам можно никуда не торопиться. Государство обеспечило учащихся обширным перечнем льгот: бесплатное обучение, питание, медицинское обслуживание, скидки на проезд. Наверное, поэтому жители Греции затягивают свое обучение до 30 лет. Все греческие вузы являются государственными, высшее образование бесплатно для граждан страны.

9. В Германии школьники наделены большей свободой, по сравнению с остальной Европой. Ученики сами выбирают предметы для подготовки. Например, тот, кто в дальнейшем хочет стать юристом, может отказаться от физики или биологии. Однако есть список обязательных дисциплин: математика, немецкий и второй иностранный язык.

10. Ссузы Голландии являются самыми популярными учреждениями, готовящими молодые кадры для рынка труда. Это примерно 50 % специалистов, имеющих на руках диплом о среднем профессиональном образовании. У местных колледжей налажены связи с ведущими предприятиями страны. Так что после окончания учебного заведения у выпускников не возникает проблем с поиском работы.

11. Аль-Карауин — старейший университет мира. Он основан в 859 году. Учебное заведение занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Вуз находится в городе Фес (Марокко). Современное образование сконцентрировано на исламских и юридических науках. Также студенты изучают французский и английский языки. Занятия проходят по традиционному методу: учащиеся сидят вокруг лектора, который объясняет им тонкости дисциплины.

12. Самым старым студентом считается Роберт Кронин из Великобритании. Он изучал биологию в Принстонском университете целых 52 года. Вечный студент поступил в вуз в 1948 году, а окончил в 2000-м.

13. Самая дорогая школа находится в Лондоне. Стоимость обучения за один месяц составляет около 80 000 фунтов стерлингов. Детей учат не только наукам, но и этикету. Программа школы нацелена на то, чтобы сделать юных англичан настоящими леди и джентльменами. Ученики посещают светские мероприятия, ходят в театры и музеи.

14. Старшеклассники бельгийских школ могут получить не только основное, но и профильное образование. В Бельгии действуют 4 вида школ: общие, технические, профессиональные и художественные. Каждый учащийся выбирает направление с учетом своих предпочтений и планов. С полученной базой ему будет проще поступить в вуз.

15. В итальянском городе Альпетт находится самая маленькая школа в мире. В 2014-2015 году здесь училась всего одна ученица. Ведет уроки единственный педагог. Он отвечает за весь образовательный процесс. Обучение проходит лишь по программе начального образования. Родители учащихся не против таких условий: нет проблем с дисциплиной, а занятия проводятся в индивидуальном порядке.

16. А вот самая большая школа расположена в Индии, городе Лакнау. В ней обучаются около 40 000 детей. В момент ее открытия в 1959 году на уроки отправились пять детей, ведь было сформировано всего два класса. Сегодня школа включает в себя 20 филиалов, которые функционируют наподобие студенческих городков. Каждый родитель мечтает устроить сюда свое чадо. Помимо качественного образования здесь есть возможность обучения детей из разных сословий.

17. В Калифорнии существует мужской колледж, в котором можно получить высшее образование за два года. Обучаются в нем около 30 студентов. Они осваивают ручной труд, животноводческое и фермерское дело. Колледж создавался с целью сплотить единомышленников, развить общинный дух и любовь к природе.

18. Gelato University — необычное образовательное учреждение, которое обучает студентов приготовлению мороженого. Школа расположена недалеко от Болоньи (Италия). Она была основана компанией по производству машин для мороженого. В университете обучаются студенты, которые хотят открыть свою точку по производству и продаже уникального мороженого из необычных ингредиентов: рыбы, сыра и даже вина.

19. Литературный институт имени А. М. Горького — единственный вуз, обучающий студентов созданию высокохудожественных произведений. Кампус института расположен в центре Москвы. Студенты изучают поэзию, прозу, а по окончании вуза получают специальность «Литературный работник». Несмотря на то, что профессия ни разу не появлялась в рейтингах популярности, конкурс среди абитуриентов высокий — около 20 человек на место. В стенах литинститута когда-то учились известные писатели: Константин Симонов, Евгений Замятин, Борис Заходер и другие.


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6k
Атомный Крот 36 минут назад
У китайцев вообще 100-бальная система оценок. Чтобы сдать, надо набрать 60 баллов.

Особо вредные преподы ставят 57 или 58, и студент идет на пересдачу.
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Атомный Крот 36 минут назад
"Ссузы Голландии" - занятное название.
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