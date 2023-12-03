Интересные факты об образовании со всего мира

1. Все знают, что в России практикуется пятибалльная система оценок. Во французских же школах действует двадцатибалльная. По словам экспертов, при таком раскладе можно максимально точно оценить достижения учащихся. Ведь одни могут только «вызубрить» предмет, а другие все схватывают на лету.

2. В Японии учебный год начинается не в сентябре, а в апреле. Японцы связывают это время с периодом цветения сакуры — главным символом страны. Он означает обновление и приход важных событий в жизнь. Знания для каждого японца — это нечто сакральное.

3. Самые демократичные цены на обучение по программам СПО в Испании. Стоимость подготовки составляет 200-500 евро в год. Официально система среднего профессионального образования здесь именуется Formacion Profesional: Grado Medio. Из популярных специальностей — ядерная медицина, 3D-анимация и диджеинг.

4. В Ирландии профильные учебные заведения не делятся на университеты, институты и колледжи. Все вместе именуется одним термином: «третий уровень». СПО можно получить в государственных учебных заведениях. Там же присваивается и ученая степень.

5. Самая высокая стоимость обучения в колледже Сары Лоуренс в США. Это частное учебное заведение, созданное американским магнатом Уильямом Лоуренсом. Изначально колледж создавался для подготовки женщин-специалистов в области искусствоведения. Сегодня студентам предлагается множество курсов по следующим направлениям: история, общественные науки, естествознание.