Бийский рыбак спас щенка, которого бросили умирать на берегу реки

Двигаясь по лесу в районе Соколово, бийчанин заметил привязанного тонкой веревкой к дереву щенка. Собака была вся облеплена комарами, и не двигалась, даже при приближении человека.
На опубликованной видеозаписи, мужчина рассказал, как обнаружил привязанного к дереву кобелька. Собака была вся облеплена комарами, не двигалась и лишь жалостливо смотрела на своего спасителя.
Мужчина перерезал тонкую веревку и освободил питомца, однако даже после этого тот не мог встать — не то от нехватки сил, не то от того, что уже смирился со своей участью.
«Бийск, Белокуриха — может кому нужен воспитанный кобелек. Я пока его не пристрою, мне придётся с ним в гараже жить. Привезу сам, если кому нужен», — написал в бийском Обществе защиты животных неравнодушный рыбак.
В комментариях на бывших хозяев обрушилась волна негатива за такое садистское отношение к питомцам. Некоторые пользователи даже предположили, что собаку привязали в нескольких метрах от берега в надежде, что она утонет, когда вода выйдет из берегов.
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Бывает такое подрос пёсель в деревне и дурить начинает, кур, гусей, уток давить - обычно сразу таких стреляют.