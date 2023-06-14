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Бийский рыбак спас щенка, которого бросили умирать на берегу реки

Бийский рыбак спас щенка, которого бросили умирать на берегу реки

Автор:
14 июня 2023 12:26
Сообщество : Животные
Метки: Нелюди   добро   животные   поступок   собака   спасение   
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Двигаясь по лесу в районе Соколово, бийчанин заметил привязанного тонкой веревкой к дереву щенка. Собака была вся облеплена комарами, и не двигалась, даже при приближении человека.

На опубликованной видеозаписи, мужчина рассказал, как обнаружил привязанного к дереву кобелька. Собака была вся облеплена комарами, не двигалась и лишь жалостливо смотрела на своего спасителя.



Мужчина перерезал тонкую веревку и освободил питомца, однако даже после этого тот не мог встать — не то от нехватки сил, не то от того, что уже смирился со своей участью.

«Бийск, Белокуриха — может кому нужен воспитанный кобелек. Я пока его не пристрою, мне придётся с ним в гараже жить. Привезу сам, если кому нужен», — написал в бийском Обществе защиты животных неравнодушный рыбак.

В комментариях на бывших хозяев обрушилась волна негатива за такое садистское отношение к питомцам. Некоторые пользователи даже предположили, что собаку привязали в нескольких метрах от берега в надежде, что она утонет, когда вода выйдет из берегов.

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Метки: Нелюди   добро   животные   поступок   собака   спасение   
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3  комментария
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Владимир Час назад
Нелюди бл@дь. Хозяев бы к дереву привязать на пару дней в лесу. Желательно за шею!
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3k
Дмитрий Час назад
Таких б..ять "хозяев" самих привязывать бы к дереву только за шею.
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23k
sssss3 Час назад
Пристрелить не поднялась рука...... а усыплять в ветклинику ехать влом видно или денег жалко....
Бывает такое подрос пёсель в деревне и дурить начинает, кур, гусей, уток давить - обычно сразу таких стреляют.
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