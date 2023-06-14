Бийский рыбак спас щенка, которого бросили умирать на берегу реки

Мужчина перерезал тонкую веревку и освободил питомца, однако даже после этого тот не мог встать — не то от нехватки сил, не то от того, что уже смирился со своей участью.

«Бийск, Белокуриха — может кому нужен воспитанный кобелек. Я пока его не пристрою, мне придётся с ним в гараже жить. Привезу сам, если кому нужен», — написал в бийском Обществе защиты животных неравнодушный рыбак.

В комментариях на бывших хозяев обрушилась волна негатива за такое садистское отношение к питомцам. Некоторые пользователи даже предположили, что собаку привязали в нескольких метрах от берега в надежде, что она утонет, когда вода выйдет из берегов.