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У берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в Тихом океане три месяца

У берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в Тихом океане три месяца

Автор:
16 июля 2023 22:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мексика   Мореплаватель   лодка   собака   спасение   тихий океан   
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Австралийский мореплаватель и его собака спасены спустя несколько месяцев дрейфа в Тихом океане.

Как сообщает Daily Mail, 51-летний житель Сиднея Тим Шэддок и его собака Белла в апреле отплыли из мексиканского Ла-Паса и взяли курс на Французскую Полинезию. Мореплаватель планировал преодолеть 6000 км, но через несколько недель шторм вывел из строя электронику на лодке.

Мужчина и его четвероногий друг три месяца дрейфовали на неуправляемом судне, питались сырой рыбой и пили дождевую воду, пока 6 июля их не обнаружил вертолет с проходившего мимо рыболовного траулера.

По словам врача, моряк в «стабильном и очень хорошем состоянии». Собака также выглядит здоровой, отмечает издание.

Сам путешественник находится в отличном расположжении духа:

В море пришлось нелегко. Что мне сейчас больше всего нужно, так это отдых и хорошая еда.

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Метки: Мексика   Мореплаватель   лодка   собака   спасение   тихий океан   
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2  комментария
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1k
Rom Час назад
Оптимист, мать его ))))
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Rubiroid_47 Полчаса назад
Какая такая электроника жизненно необходима для движения парусной лодки под управлением мореплавателя?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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