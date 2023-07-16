У берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в Тихом океане три месяца

Как сообщает Daily Mail, 51-летний житель Сиднея Тим Шэддок и его собака Белла в апреле отплыли из мексиканского Ла-Паса и взяли курс на Французскую Полинезию. Мореплаватель планировал преодолеть 6000 км, но через несколько недель шторм вывел из строя электронику на лодке.

Мужчина и его четвероногий друг три месяца дрейфовали на неуправляемом судне, питались сырой рыбой и пили дождевую воду, пока 6 июля их не обнаружил вертолет с проходившего мимо рыболовного траулера.