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Созданная ИИ модель зарабатывает 4000 евро в месяц

Созданная ИИ модель зарабатывает 4000 евро в месяц

Автор:
13 ноября 2023 08:38
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   Нейросеть   Популярность   агентство   модель   соцсеть   
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Виртуальная модель Айтана Лопес набирает популярность в социальных сетях и уже получает доход в размере 4000 евро в месяц, что удивительно для человека, которого на самом деле не существует. Лопес - творение искусственного интеллекта и коммуникационного агентства The Clueless.

У девушки не только человекоподобная внешность, но и увлечения: видеоигры, фитнес, косплей. За её жизнью следят более 90 тыс. подписчиков.

Представители компании-разработчика объяснили, что сотрудничество с реальными моделями слишком затратно, поэтому их виртуальные аналоги - лушее решение.

"Много средств уходит на перелёты модели, гостиницы и т.д. Расходы увеличиваются, и это усложняет ситуацию", - сказал Рубен Круз.

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Снимки Лопес и её истории собирают тысячи лайков. Пусть она и вымышленная личность, но её активность в соцсети поражает.

Испанское агентство открыто рекламирует свои услуги, предлагая клиентам заключить контракт с моделями, сгенерированными искусственным интеллектом. Такие модели могут быть адаптированы под потребности заказчика и гораздо сговорчивее реальных блогеров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Нейросеть   Популярность   агентство   модель   соцсеть   
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6  комментариев
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livaneth Час назад
Где та силиконовая, которая совместит функции уборщицы, поварихи и любовницы, а ещё индивидуального репетитора по всем предметам, которые я захочу изучить. Раз уж поставили в куклу искуственный интеллект, грех не воспользоваться.
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Lyzer 19 минут назад
ИИ долго думал и нарисовал Галь Гадот.
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Ivan Полчаса назад
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