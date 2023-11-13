Созданная ИИ модель зарабатывает 4000 евро в месяц

У девушки не только человекоподобная внешность, но и увлечения: видеоигры, фитнес, косплей. За её жизнью следят более 90 тыс. подписчиков.

Представители компании-разработчика объяснили, что сотрудничество с реальными моделями слишком затратно, поэтому их виртуальные аналоги - лушее решение.

"Много средств уходит на перелёты модели, гостиницы и т.д. Расходы увеличиваются, и это усложняет ситуацию", - сказал Рубен Круз.