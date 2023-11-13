Созданная ИИ модель зарабатывает 4000 евро в месяц

Виртуальная модель Айтана Лопес набирает популярность в социальных сетях и уже получает доход в размере 4000 евро в месяц, что удивительно для человека, которого на самом деле не существует. Лопес - творение искусственного интеллекта и коммуникационного агентства The Clueless.
У девушки не только человекоподобная внешность, но и увлечения: видеоигры, фитнес, косплей. За её жизнью следят более 90 тыс. подписчиков.
Представители компании-разработчика объяснили, что сотрудничество с реальными моделями слишком затратно, поэтому их виртуальные аналоги - лушее решение.
"Много средств уходит на перелёты модели, гостиницы и т.д. Расходы увеличиваются, и это усложняет ситуацию", - сказал Рубен Круз.
Снимки Лопес и её истории собирают тысячи лайков. Пусть она и вымышленная личность, но её активность в соцсети поражает.
Испанское агентство открыто рекламирует свои услуги, предлагая клиентам заключить контракт с моделями, сгенерированными искусственным интеллектом. Такие модели могут быть адаптированы под потребности заказчика и гораздо сговорчивее реальных блогеров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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