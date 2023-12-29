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В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами

В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами

Автор:
29 декабря 2023 15:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   Суд   гражданство РФ   красноярск   лишение гражданства   паспорт рф   преступления   
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Заработал закон о лишении гражданства за тяжкие преступления.

В Красноярске уроженцев Таджикистана и Узбекистана лишили российских паспортов. Право называться гражданами РФ потеряли трое мужчин 1976, 1994 и 2001 годов рождения. Их уличили в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. Подозреваемые были задержаны, фигурантам уголовных дел назначены разные наказания, в том числе - лишение свободы. После выхода из исправительной колонии их депортируют.



Ранее подобную практику наблюдали в Санкт-Петербурге, где за аналогичные преступления гражданства РФ лишили десяток мигрантов.


Эти люди не сумели интегрироваться в российское общество, а своих отбросов у нас и без них хватает. Инородцам выдали уведомления о прекращении гражданства и изъятии российского паспорта.


Похожие решения были выданы гражданам РФ сразу нескольких областей: Тверской, Московской, Ленинградской. Аналогичные решения были приняты также в Москве и Санкт-Петербурге - сообщение об этом появилось 27 декабря на сайте «МВД Медиа».

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   Суд   гражданство РФ   красноярск   лишение гражданства   паспорт рф   преступления   
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9  комментариев
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Александр 3 часа назад
У дактилоскопия работает у наc? букву в паспорте поменяют на родине и назад приедут?
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25k
ЦСКА 22 минуты назад
Феноменально! Кто то без работы не останется....Сначала выдаем паспорта кому попало, потом ловим, потом лишаем! Страна большая, места хватит!? Вон Дания....Территория-индюк какнул! Самим тесно! Для того чтобы стать гражданином, надо для начала убедить в целесообразности пребывания, СВОБОДНО владеть языком и иметь МЕСТНЫЙ диплом для трудоустройства! К нам осло.е.б.ы со всей Азии прутся, дрянью торговать и дотации получать! Как всегда-Абсурд!
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14k
Иван Иваныч 55 минут назад
В Беларуси нужно прожить 7 лет с видом на жительство и только потом получаешь гражданство.
А если в течении 7 лет будут залеты(превышение скорости, и пр. административные), про уголовку я вообще молчу, то все, свободен.
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6k
Alex 2 часа назад
Надо на кол гнид еще посадить
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16k
Patmaz 2 часа назад
Чемодан, вокзал, кишлак!
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23k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Хорошая идея! Выселять их в какой нибудь заповедник, где волки или медведи безмерно расплодились!
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