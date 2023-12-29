В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами

Эти люди не сумели интегрироваться в российское общество, а своих отбросов у нас и без них хватает. Инородцам выдали уведомления о прекращении гражданства и изъятии российского паспорта.

Похожие решения были выданы гражданам РФ сразу нескольких областей: Тверской, Московской, Ленинградской. Аналогичные решения были приняты также в Москве и Санкт-Петербурге - сообщение об этом появилось 27 декабря на сайте «МВД Медиа».