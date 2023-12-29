В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами

Заработал закон о лишении гражданства за тяжкие преступления.
В Красноярске уроженцев Таджикистана и Узбекистана лишили российских паспортов. Право называться гражданами РФ потеряли трое мужчин 1976, 1994 и 2001 годов рождения. Их уличили в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. Подозреваемые были задержаны, фигурантам уголовных дел назначены разные наказания, в том числе - лишение свободы. После выхода из исправительной колонии их депортируют.
Ранее подобную практику наблюдали в Санкт-Петербурге, где за аналогичные преступления гражданства РФ лишили десяток мигрантов.
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Эти люди не сумели интегрироваться в российское общество, а своих отбросов у нас и без них хватает. Инородцам выдали уведомления о прекращении гражданства и изъятии российского паспорта.
Похожие решения были выданы гражданам РФ сразу нескольких областей: Тверской, Московской, Ленинградской. Аналогичные решения были приняты также в Москве и Санкт-Петербурге - сообщение об этом появилось 27 декабря на сайте «МВД Медиа».
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А если в течении 7 лет будут залеты(превышение скорости, и пр. административные), про уголовку я вообще молчу, то все, свободен.