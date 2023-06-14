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"Парень использует раковину как унитаз": туалетные привычки, которые девушек выводят из себя

"Парень использует раковину как унитаз": туалетные привычки, которые девушек выводят из себя

Автор:
14 июня 2023 08:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   идиоты   истории   мужчины   туалетные истории   чистоплотность вышла из чата   
1655
13

В Твиттере девушка поделилась историей про своего бывшего, которых ходил в раковину вместо унитаза. И доказывал, что так делают все.

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Метки: Прикол   идиоты   истории   мужчины   туалетные истории   чистоплотность вышла из чата   
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7  комментариев
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4k
Андрей 22 минуты назад
Только покойник не ссыт в рукомойник!
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26k
Егор 14 минут назад
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11k
El Niño 16 минут назад
Ссать можно куда угодно, если не афишировать и с умом: если в раковину с посудой, то аккуратно отодвинуть посуду в сторону, как истинный джентельмен. Вообще, все зависит от ситуации и фаянса. Порой аккуратнее можно «сикнуть» в раковину, чем попасть в унитаз. Писсуары ведь не везде установлены.
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29k
Григорий 17 минут назад
Глупый вопрос, а девочки вместо того, чтобы писю помыть после, используют бумагу? Или после каки? Вода это единствоенное верное средство, а потому раковина всегда актуальна. Но оставить ее грязной после себя странно. Это как унитаз с чиркашами - омерзительно.
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10k
Copycat 17 минут назад
Комментарий к фото
Не все, как минимум не я, один единственный раз было когда я в ванну спустил нужду, просто по тому что туалет был занят, а там уж реально невмоготу было

тут надо понять всю глубину глубин понятия "цивилизованный человек" - да ты можешь делать у себя дома как угодно и что угодно, но социум давно четко обозначил негласные социальные нормы ты можешь их соблюдать или не соблюдать как угодно, но не стоит потом обижаться что при виде тебя все кривятся и относятся к тебе предвзято
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9k
hairov 57 минут назад
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