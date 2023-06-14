"Парень использует раковину как унитаз": туалетные привычки, которые девушек выводят из себя

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В Твиттере девушка поделилась историей про своего бывшего, которых ходил в раковину вместо унитаза. И доказывал, что так делают все.
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тут надо понять всю глубину глубин понятия "цивилизованный человек" - да ты можешь делать у себя дома как угодно и что угодно, но социум давно четко обозначил негласные социальные нормы ты можешь их соблюдать или не соблюдать как угодно, но не стоит потом обижаться что при виде тебя все кривятся и относятся к тебе предвзято