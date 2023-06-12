В Стамбуле российского туриста зарезали из-за смартфона

Он сопротивлялся наглому ограблению и получил нож в сердце.
40-летний Вячеслав поехал отдохнуть в Турцию. Утром он гулял по улицам Стамбула, недалеко от туристической площади Таксим. Там на него и налетело несколько местных гопников: хотели отобрать смартфон. Мужик стал сопротивляться, тогда один из грабителей ударил Виталия ножом.
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Россиянина экстренно доставили в больницу, но помочь так и не смогли. Вскоре он скончался.
Сейчас полицейские задержали двух преступников, ещё двоих объявили в розыск. Генконсульство России взяло это дело на контроль. Сообщают, что Вячеслав приехал в Турцию только в пятницу - чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов. После воскресного матча он с друзьями отправился в бар, а утром возвращался в отель - в это время на него и напали. Сегодня он должен был вернуться в Москву к жене и 2-летней дочери.
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Недавно в Египте случилось не менее печальное событие: в Хургаде акула напала на 23-летнего россиянина. От полученных травм тот скончался на месте.
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Сам-то Петров или Сидоров?
И пи@дец логика... Если у него дочке 2 года, то ездить в Турцию нельзя или пусть режут.
Реально несёшь херню.