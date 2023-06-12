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В Стамбуле российского туриста зарезали из-за смартфона

В Стамбуле российского туриста зарезали из-за смартфона

Автор:
12 июня 2023 17:32
Сообщество : Криминал
Метки: Телефон   Турция   видео   грабители   нападение   нож   полиция   россиянин   стамбул   турист   
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Он сопротивлялся наглому ограблению и получил нож в сердце.

40-летний Вячеслав поехал отдохнуть в Турцию. Утром он гулял по улицам Стамбула, недалеко от туристической площади Таксим. Там на него и налетело несколько местных гопников: хотели отобрать смартфон. Мужик стал сопротивляться, тогда один из грабителей ударил Виталия ножом.

Россиянина экстренно доставили в больницу, но помочь так и не смогли. Вскоре он скончался.

Сейчас полицейские задержали двух преступников, ещё двоих объявили в розыск. Генконсульство России взяло это дело на контроль. Сообщают, что Вячеслав приехал в Турцию только в пятницу - чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов. После воскресного матча он с друзьями отправился в бар, а утром возвращался в отель - в это время на него и напали. Сегодня он должен был вернуться в Москву к жене и 2-летней дочери.

Недавно в Египте случилось не менее печальное событие: в Хургаде акула напала на 23-летнего россиянина. От полученных травм тот скончался на месте.

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Метки: Телефон   Турция   видео   грабители   нападение   нож   полиция   россиянин   стамбул   турист   
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15  комментариев
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348
Александр Поляков 22 минуты назад
Турки всегда были врагом. и к тому же зачем ехать в мусульманскую страну?
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Олег 20 минут назад
а почему его ниже пояса "замутили" ? Дрочил перед смертью?
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55k
Олег 23 минуты назад
не ходите дети в Африку гулять....
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1
Человек Полчаса назад
По видео какая то тупая разборка у бара
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42
dimasnab Полчаса назад
Чего вас, твари, тянет за рубеж?
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5k
Sanar 48 минут назад
Вячеслав Ничипорчук чисто россиянин, удачно прибухнул порамсил с турками на политические темы и выхватил ножа.
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