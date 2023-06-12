В Стамбуле российского туриста зарезали из-за смартфона

Россиянина экстренно доставили в больницу, но помочь так и не смогли. Вскоре он скончался.

Сейчас полицейские задержали двух преступников, ещё двоих объявили в розыск. Генконсульство России взяло это дело на контроль. Сообщают, что Вячеслав приехал в Турцию только в пятницу - чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов. После воскресного матча он с друзьями отправился в бар, а утром возвращался в отель - в это время на него и напали. Сегодня он должен был вернуться в Москву к жене и 2-летней дочери.