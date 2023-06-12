"В бой идут одни старики..." Финальная сцена фильма

Знаменитый фильм "В бой идут одни старики..." - картина режиссера Леонида Быкова, очень хорошего товарища Алексея Макаровича, вышедшая в 1974 году. Трогательная история о советских лётчиках собрала в кинозалах больше 40 миллионов советских зрителей, многие из которых сразу полюбили показанных в картине персонажей. Среди них - механик Макарыч, роль которого исполнил Алексей Макарович Смирнов. Стоит сказать, что режиссер столкнулся с большими проблемами при утверждении кандидатуры Смирнова. Ведь все знали его как комедийного актера, и данная драматическая роль никак не ассоциировалась с Алексеем Макаровичем. Но Леонид Быков сказал, что не будет снимать картину без Смирнова и настоял на своем. И был прав! Потому что именно в фильме "В бой идут одни старики..." Алексей Макарович раскрылся перед зрителем как актер, способный блистательно сыграть драматического персонажа. Да как сыграть, если это была его жизнь - война, которую актер не смог забыть...

Финальная сцена у могилы Зои и Маши снималась в сентябре 1973 года. Сидящие у небольшого памятника, Маэстро и Макарыч говорят о том, что такое война... "- Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам... Кто остался в живых?... - И позовем лучший симфонический оркестр во фраках. Выйдет дирижер. Я подойду к нему, скажу: - Пусть они сыграют... - Нет ты знаешь, я сам... Скажу: "извини, маэстро. Дай я!".. И как вжарим "Смуглянку" от начала и до конца.... (Отрывок из финального диалога Маэстро и Макарыча).

Данная сцена была настолько тяжела для Алексея Макаровича, что после нее актеру стало плохо с сердцем и ему срочно вызвали машину скорой помощи. Об этом случае рассказал актер Владимир Талашко, сыгравший в картине роль старшего лейтенанта Сергей Скворцова. В 2015 году он дал интервью газете "Культура", в котором и описал произошедшее: "Через несколько дней (Алексей Смирнов) вернулся в строй, сказал: "Я второй раз так не смогу, просто умру". И Быков оставил в картине этот дубль..."

Сколько раз мы говорим о советских картинах о войне. О том, что они очень отличаются от современных фильмов своим подлинным, драматическим чувством, которое переживает каждый сидящий у экрана зритель. Ведь в тех фильмах свои роли играли бывшие фронтовики, прошедшие ад передовой и не раз видевшие потери и страдания. Как и Алексей Макарович - настоящий герой, который не понаслышке знал, что такое на самом деле война...