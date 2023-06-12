Москвич устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках

1925
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Мужчина размахивал оружием прямо на дороге, высунувшись из люка «Мерседеса». Его заметили другие водители и позвонили в полицию.
Оказалось, что хулигану 27 лет, его задержали, а автомат изъяли.
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а в чем разница?
а может мразь сначала надо [мат] и потом на пяток присадить?