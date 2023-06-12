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Москвич устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках

Москвич устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках

Автор:
12 июня 2023 10:39
Метки: авто   видео   люди   понты   страйкбольный автомат   химки   
1925
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Мужчина размахивал оружием прямо на дороге, высунувшись из люка «Мерседеса». Его заметили другие водители и позвонили в полицию.

Оказалось, что хулигану 27 лет, его задержали, а автомат изъяли.

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Метки: авто   видео   люди   понты   страйкбольный автомат   химки   
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16  комментариев
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1k
an-bask 3 часа назад
"Оказалось, что хулигану 27 лет, его задержали, а автомат изъяли." - и отправили с боевыми патронами. Надо так писать
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14k
KatSkripaley 14 минут назад
Ахмат - сила, кули...
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56
Андрей Ши Полчаса назад
Эдак можно и парочку плюх поймать и совсем не пластиковых...
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8k
Роман Полчаса назад
Ну он бы еще в прифронтовых регионах так покатался ...
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2k
Василий Афиногенов 37 минут назад
безнациональная вешалка для бороды?))))
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55k
Олег Час назад
да-да! Именно так москвичи и выглядят!
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15k
_delphin_ 2 часа назад
А разве из страйкбольного нельзя? Это же игрушка, по сути. Если он что и нарушил, то только морально-этические нормы - пугал людей. Привод забрали, как я думаю, типа определить экспертизой - оружие или нет (энергия выстрела до 3 кДж). Я своих детей к оружию не приучаю - все игрушечное оружие - это бластеры всякие, не копии, не пистоны и т.п. Но мысль о страйкбольном оружии была, ибо воздушка сильно опасная, как по мне.
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2k
Vovan Petroff 2 часа назад
Мушка очень большая.
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431
стеклоВАТА 2 часа назад
а что если я с муляжем бомбы в банк зайду? это какая статья?
а в чем разница?

а может мразь сначала надо [мат] и потом на пяток присадить?
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13k
Shtoppi 3 часа назад
великовозрастный долбойоб.
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