Главная проблема «зеленого поворота» – лицемерие

Но ведь на деле вместо бонусов простым людям предлагают постоянно себя ограничивать – меньше тратить воды, пореже включать электричество, питаться не мясом а его заменителями, самые одиозные из которых делаются из толченых червей, заниматься раздельным сбором мусора.

А еще желательно поменьше летать – все ради сокращения разрушающего атмосферу углеродного следа Но вот проблема: сами элиты от полетов отказываться не намерены. Между тем подсчитано, что пассажир бизнес-джетов за полет становится источником объемов углекислого газа в 10-20 раз больше, чем пассажир коммерческих авиарейсов.

Выбросы джета в 5 -14 раз больше, чем у обычного самолета и в 50 раз больше локомотива, что делает его самым «грязным» видом транспорта. Если бы джетов было несколько штук, можно было бы закрыть глаза на проблему. Однако в мире их десятки тысяч.

Только в Великобритании и ФРГ их суммарно больше тысячи. Это кстати интересный показатель распределения сверхбогатых людей – в Австрии (222), допустим, их всего на 8 больше, чем на крошечной Мальте (214), а во Франции (169) меньше чем в РФ – около 200, при общем числе на территории бСССР доходящем до 400.Но все рекорды бьет США – там до 20 тысяч элитных самолетов. Еще по полторы тысячи приходится на Канаду и Мексику.

Определенному классу людей провести несколько часов даже в самом комфортном бизнес-классе обычного самолета все равно что ножом по горлу – они готовы переплачивать тысячи евро и долларов, лишь не соприкасаться со «смердами». Однако, если развитые страны и правда настроены на создание более зеленого общества, хорошо бы им начать с запрета или резкого ограничения полетов бизнес-джетов.

Глядишь, общество подобрело бы и по отношению к другим эко-инициативам.