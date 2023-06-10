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Главная проблема «зеленого поворота» – лицемерие

Главная проблема «зеленого поворота» – лицемерие

Автор:
10 июня 2023 11:29
Метки: бизнес класс   бизнес-джет   меньше тратить воды   
854
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Пожалуй, главная проблема «зеленого поворота» – лицемерие. Не думаю, что большинство людей настроено против солнечной или ветряной энергии, не хочется питаться вкусными овощами и фруктами, жить в футуристических эко-коммунах с прозрачными воздухом и водой.

Но ведь на деле вместо бонусов простым людям предлагают постоянно себя ограничивать – меньше тратить воды, пореже включать электричество, питаться не мясом а его заменителями, самые одиозные из которых делаются из толченых червей, заниматься раздельным сбором мусора.


А еще желательно поменьше летать – все ради сокращения разрушающего атмосферу углеродного следа Но вот проблема: сами элиты от полетов отказываться не намерены. Между тем подсчитано, что пассажир бизнес-джетов за полет становится источником объемов углекислого газа в 10-20 раз больше, чем пассажир коммерческих авиарейсов.


Выбросы джета в 5 -14 раз больше, чем у обычного самолета и в 50 раз больше локомотива, что делает его самым «грязным» видом транспорта. Если бы джетов было несколько штук, можно было бы закрыть глаза на проблему. Однако в мире их десятки тысяч.


Только в Великобритании и ФРГ их суммарно больше тысячи. Это кстати интересный показатель распределения сверхбогатых людей – в Австрии (222), допустим, их всего на 8 больше, чем на крошечной Мальте (214), а во Франции (169) меньше чем в РФ – около 200, при общем числе на территории бСССР доходящем до 400.Но все рекорды бьет США – там до 20 тысяч элитных самолетов. Еще по полторы тысячи приходится на Канаду и Мексику.


Определенному классу людей провести несколько часов даже в самом комфортном бизнес-классе обычного самолета все равно что ножом по горлу – они готовы переплачивать тысячи евро и долларов, лишь не соприкасаться со «смердами». Однако, если развитые страны и правда настроены на создание более зеленого общества, хорошо бы им начать с запрета или резкого ограничения полетов бизнес-джетов.


Глядишь, общество подобрело бы и по отношению к другим эко-инициативам.


Проблема в том, что владельцам бизнес-джетов нет никакой нужды от них отказываться. Они вполне успешно прикупили не только личные самолёты, но и 90 процентов прессы. И она вполне успешно делает всё, чтобы расположить общество к зеленым инициативам. Оно, это общество, уже готово не мыться, ходить пешком и есть сверчков. Мраморная говядина и полеты для демиургов зеленой истории всегда остаются за кадром.


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Метки: бизнес класс   бизнес-джет   меньше тратить воды   
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18  комментариев
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49k
Мойша 6 часов назад
А Гринпис , начальство чем летает?
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66k
Варакин Алексей 6 часов назад
Лучше быть богатым ,но здоровым... (песня)
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15k
ss 6 часов назад
"жить в футуристических эко-коммунах"
-
Жить среди идиотов?!!! Да боже сохрани!
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25k
Влад 6 часов назад
Что ещё раз подтверждает что этот "зелёный переход" нагромождение лжи.
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Иван Кемеров

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