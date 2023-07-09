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Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире растение у себя дома, но власти с ним не согласились

Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире растение у себя дома, но власти с ним не согласились

Автор:
09 июля 2023 12:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dendrocnide moroides   Австралия   Великобритания   Индонезия   фото   ядовитые растения   
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Небольшой и симпатичный кустик Dendrocnide moroides растет в Индонезии, Австралии и ряде тропических островов. Дословно переводится как "жалящее дерево" и неспроста.

Дело в том, что это растение ужасно токсично, одного прикосновения к нему гарантирует химический ожог, заставляющий человека страдать от боли несколько месяцев, а животные и вовсе умирают от болевого шока.


D. Moroides считается самым ядовитым растением в Австралии и одним из самых ядовитых во всём мире. А все токсины прячутся в тонких и очень хрупких "волосках", которые покрывают кустик целиком. Любое неосторожное движение и тысячи этих "волосков" моментально впиваются в жертву, причиняя ей сильнейшую боль. Они могут оставаться на коже человека до года, повторно вызывая боль при прикосновении к коже, соприкосновении с водой или изменении температуры.


Недавно ученые обнаружили, что его токсин имеет сильное сходство с ядом пауков и скорпионов.

В статье для The Conversation эксперт по растениям доктор Марина Херли сравнила контакт с кустиком с “ужалением 30 осами одновременно” или “как будто тебя обожгли горячей кислотой и ударили током одновременно". Даже просто постоять рядом с ним опасно, он может вызывать чихание, носовые кровотечения и повреждение дыхательных путей.

Вот именно этот куст и решил вырастить у себя дома житель Великобритании. Семена он купил через интернет, а объяснил столь странный поступок просто гениально.

"Я просто подумал, что это добавит немного драматизма в мое садоводство, а обычные растения мне надоели." - заявил он.

Власти прознали об этом и кустик от греха подальше увезли в секцию «Ядовитых растений» ботанического сада. Вот только теперь простые британцы почему-то возмущаются и говорят, что это плохая идея.


Источник:

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Метки: Dendrocnide moroides   Австралия   Великобритания   Индонезия   фото   ядовитые растения   
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25  комментариев
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10k
Нико 4 часа назад

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23k
AzuveR 3 минуты назад
Врёт он всё про драматизм и садоводство. Он хотел кустик, вырастить ,высушить и скурить.
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1k
surgy 20 минут назад
День триффидов
Кто не в курсе - прочтите, одно из лучших фантастических произведений середины 20 века
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17k
RDen 44 минуты назад
какой-то скромняга этот садовод. Пусть это посадит:

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1k
Mrak OBOY 2 часа назад
кипятком обдать и можно в суп)))))
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Я лично пристрелю того, кто первым его посадит в надежде борьбы с борщевиком!!!
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8k
soar 3 часа назад
Интересно, из листьев этого растения щи сварить можно?
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1k
Виктор Глущенко 3 часа назад
А может он практикует садо-мазо и эти листики хотел использовать в качестве лопуха , как туалетную бумагу .
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5k
Babangdida 4 часа назад
Кое-для-кого оно может и ядовито, но его всё равно кто-то ел - на втором фото в основании листа.
Интересно, на каком основании у него конфисковали растение? Мало ли чего опасного люди дома держат, розетку например или шампуры для пикника.
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33k
АнтонПолднев 4 часа назад
Плохая идея что именно? Отобрать у него? У человека, которому завтра могло это растение надоесть и он бы пошёл на улицу жалить широкую общественность? А если человек дома хранит зарин или заман, плохая идея у него это забрать?
Что у них там в голове? Вата?
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3k
Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Вот только в ботсаду гимпи-гимпи и не хватало...
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