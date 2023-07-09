Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире растение у себя дома, но власти с ним не согласились

D. Moroides считается самым ядовитым растением в Австралии и одним из самых ядовитых во всём мире. А все токсины прячутся в тонких и очень хрупких "волосках", которые покрывают кустик целиком. Любое неосторожное движение и тысячи этих "волосков" моментально впиваются в жертву, причиняя ей сильнейшую боль. Они могут оставаться на коже человека до года, повторно вызывая боль при прикосновении к коже, соприкосновении с водой или изменении температуры.

Недавно ученые обнаружили, что его токсин имеет сильное сходство с ядом пауков и скорпионов.

В статье для The Conversation эксперт по растениям доктор Марина Херли сравнила контакт с кустиком с “ужалением 30 осами одновременно” или “как будто тебя обожгли горячей кислотой и ударили током одновременно". Даже просто постоять рядом с ним опасно, он может вызывать чихание, носовые кровотечения и повреждение дыхательных путей.