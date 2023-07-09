Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире растение у себя дома, но власти с ним не согласились

Небольшой и симпатичный кустик Dendrocnide moroides растет в Индонезии, Австралии и ряде тропических островов. Дословно переводится как "жалящее дерево" и неспроста.
Дело в том, что это растение ужасно токсично, одного прикосновения к нему гарантирует химический ожог, заставляющий человека страдать от боли несколько месяцев, а животные и вовсе умирают от болевого шока.
D. Moroides считается самым ядовитым растением в Австралии и одним из самых ядовитых во всём мире. А все токсины прячутся в тонких и очень хрупких "волосках", которые покрывают кустик целиком. Любое неосторожное движение и тысячи этих "волосков" моментально впиваются в жертву, причиняя ей сильнейшую боль. Они могут оставаться на коже человека до года, повторно вызывая боль при прикосновении к коже, соприкосновении с водой или изменении температуры.
Недавно ученые обнаружили, что его токсин имеет сильное сходство с ядом пауков и скорпионов.
В статье для The Conversation эксперт по растениям доктор Марина Херли сравнила контакт с кустиком с “ужалением 30 осами одновременно” или “как будто тебя обожгли горячей кислотой и ударили током одновременно". Даже просто постоять рядом с ним опасно, он может вызывать чихание, носовые кровотечения и повреждение дыхательных путей.
Вот именно этот куст и решил вырастить у себя дома житель Великобритании. Семена он купил через интернет, а объяснил столь странный поступок просто гениально.
"Я просто подумал, что это добавит немного драматизма в мое садоводство, а обычные растения мне надоели." - заявил он.
Власти прознали об этом и кустик от греха подальше увезли в секцию «Ядовитых растений» ботанического сада. Вот только теперь простые британцы почему-то возмущаются и говорят, что это плохая идея.
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зы не понимаю, зачем нас минусят
Интересно, на каком основании у него конфисковали растение? Мало ли чего опасного люди дома держат, розетку например или шампуры для пикника.
Что у них там в голове? Вата?