FISHKINET
Сообщество RealFishki 1594 поста • 148 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Почему именно Австралия считается домом всего самого опасного

Почему именно Австралия считается домом всего самого опасного

Автор:
05 июня 2023 14:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Австралия   интересное   история   природа   путешествия   туризм   фауна   
1250
8

Змеи в унитазах, пауки в спальнях, какие-то огромные насекомые - и всё это пытается убивать. Насколько справедлива репутация Австралии?

То, что в "стране вверх ногами" собрались все самые жуткие и опасные существа планеты - стереотип, известный всем. А ведь на самом деле в Австралии меньше видов разных ядовитых животных, чем в ряде других тропических стран.

×
×

На континенте проживает 120 видов змей и только 27 из них являются обладателями смертельно опасных токсинов. Каждый год от них гибнет два-три человека. В Бразилии 370 видов змей (там даже есть остров Кеймада-Гранди, населённый исключительно змеями), в Конго вообще больше 400, в Китае около 200. Ядовитыми признаны от 57 до 90 видов ползучих гадов.

Чаще всего от укуса змеи страдают в Юго-Восточной Азии, где каждый год число укушенных приближается к миллиону. И 15 тысяч укусов заканчиваются летальным исходом.
А во всех странах к югу от Сахары погибает ежегодно до 32 тысяч человек!

Но дурная слава преследует Австралию не просто так. Она входит в ареал обитания наиядовитейших животных на планете и занимает почётные места в самых разных рейтингах про опасную природу.

Австралийская змея тайпан Маккоя - самая ядовитая сухопутная змея в мире. А победителем среди членистоногих стал сиднейский лейкопаутинный паук. Среди рыб на континенте стала самым опасной белая акула. И это только самые крупные.

Есть ещё самая ядовитая рыба в мире - бородавчатка. Правда, она водится не только в австралийских водах, а и вообще во всём Тихом океане.


Медуза* морская оса, чей яд самый смертоносный на планете, водится ещё и в Индонезии.

А конусовидные моллюски и синекольчатые осьминоги тоже весьма недружелюбны и каждый год убивают по 4-5 человек по общемировой статистике. Так как австралийцы, наученные горьким опытом, они стараются не ходить и не купаться там, где обитают все эти монстры.
Но таких несчастных случаев, связанных с самыми ядовитыми и опасными медузами, рыбами и змеями, гибнут не больше 10-15 человек в год, тогда как в той же Африки крокодилы сжирают намного больше людей.


Так почему же тогда Австралия стала самым "ядовитым" континентом?

Да просто потому что оттуда практически нет других новостей. Никаких гражданских войн, никаких митингов, эпидемий, а стихийных бедствий довольно мало. Последние крупные новости об Австралии были про пожары 2019 года.
Так как хорошие новости обычно мало кого интересуют, СМИ пишет в основном о каком-нибудь жутком пауке, заползшем в дом и других редких животных.


Кстати, ещё особенность Австралии в том, что территории её довольно мало заселены и 90% населения живёт или на побережьях, или в крупных городах. Фауна с удовольствием живёт даже в городах, не говоря уж о пригородах или деревнях.

* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Австралия   интересное   история   природа   путешествия   туризм   фауна   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
gavrosh Час назад
Медузу признали иноагентом по вине ядовитости или географии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
201
Серж Полчаса назад
Автор изучай матчасть, про ареалы чушь написал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений Час назад
Всегда удивляло, почему радио назвали "Медуза", ведь это аморфное, безмозглое, и в большинстве случаев безопасное существо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Serg2001 Час назад
Мне кажется, что такой показатель как количество летальных случаев не совсем корректен, поскольку зависит от плотности населения. Если в Австралии всего 3,4 человека на кв. километр, то в той же Индии это 411,5 человек. А если в абсолютных цифрах то только в одной Индии народу почти 1,5 миллиарда, а на весть континент-страну Австралию всего 25 млн. Так же на уровень летальности после укусов влияет и уровень медицины в стране.

P.S. А почему медуз признали иноагентами? Кто-нибудь в курсе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pinbalist Час назад
Хорошая попытка, Австралия, но нет :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

131597



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за пользователем
iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за пользователем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#СССР#животные#интересное#США#полиция#картинки#Автовсячина
#в мире#автомобили#машина#ДТП#факты#аварии#авто аварии#дети#позитив#познавательно
#история#интересно#люди#кино#Прикол#забавно#подборка#Еда#Приколы#фильм
iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за пользователем iPhone назвали самым опасным смартфоном с точки зрения слежки за пользователем Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться