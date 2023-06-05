Почему именно Австралия считается домом всего самого опасного

Змеи в унитазах, пауки в спальнях, какие-то огромные насекомые - и всё это пытается убивать. Насколько справедлива репутация Австралии?
То, что в "стране вверх ногами" собрались все самые жуткие и опасные существа планеты - стереотип, известный всем. А ведь на самом деле в Австралии меньше видов разных ядовитых животных, чем в ряде других тропических стран.
На континенте проживает 120 видов змей и только 27 из них являются обладателями смертельно опасных токсинов. Каждый год от них гибнет два-три человека. В Бразилии 370 видов змей (там даже есть остров Кеймада-Гранди, населённый исключительно змеями), в Конго вообще больше 400, в Китае около 200. Ядовитыми признаны от 57 до 90 видов ползучих гадов.
Чаще всего от укуса змеи страдают в Юго-Восточной Азии, где каждый год число укушенных приближается к миллиону. И 15 тысяч укусов заканчиваются летальным исходом.
А во всех странах к югу от Сахары погибает ежегодно до 32 тысяч человек!
Но дурная слава преследует Австралию не просто так. Она входит в ареал обитания наиядовитейших животных на планете и занимает почётные места в самых разных рейтингах про опасную природу.
Австралийская змея тайпан Маккоя - самая ядовитая сухопутная змея в мире. А победителем среди членистоногих стал сиднейский лейкопаутинный паук. Среди рыб на континенте стала самым опасной белая акула. И это только самые крупные.
Есть ещё самая ядовитая рыба в мире - бородавчатка. Правда, она водится не только в австралийских водах, а и вообще во всём Тихом океане.
Медуза* морская оса, чей яд самый смертоносный на планете, водится ещё и в Индонезии.
А конусовидные моллюски и синекольчатые осьминоги тоже весьма недружелюбны и каждый год убивают по 4-5 человек по общемировой статистике. Так как австралийцы, наученные горьким опытом, они стараются не ходить и не купаться там, где обитают все эти монстры.
Но таких несчастных случаев, связанных с самыми ядовитыми и опасными медузами, рыбами и змеями, гибнут не больше 10-15 человек в год, тогда как в той же Африки крокодилы сжирают намного больше людей.
Так почему же тогда Австралия стала самым "ядовитым" континентом?
Да просто потому что оттуда практически нет других новостей. Никаких гражданских войн, никаких митингов, эпидемий, а стихийных бедствий довольно мало. Последние крупные новости об Австралии были про пожары 2019 года.
Так как хорошие новости обычно мало кого интересуют, СМИ пишет в основном о каком-нибудь жутком пауке, заползшем в дом и других редких животных.
Кстати, ещё особенность Австралии в том, что территории её довольно мало заселены и 90% населения живёт или на побережьях, или в крупных городах. Фауна с удовольствием живёт даже в городах, не говоря уж о пригородах или деревнях.
Источник:
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P.S. А почему медуз признали иноагентами? Кто-нибудь в курсе?