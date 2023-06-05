Почему именно Австралия считается домом всего самого опасного

На континенте проживает 120 видов змей и только 27 из них являются обладателями смертельно опасных токсинов. Каждый год от них гибнет два-три человека. В Бразилии 370 видов змей (там даже есть остров Кеймада-Гранди, населённый исключительно змеями), в Конго вообще больше 400, в Китае около 200. Ядовитыми признаны от 57 до 90 видов ползучих гадов.

Чаще всего от укуса змеи страдают в Юго-Восточной Азии, где каждый год число укушенных приближается к миллиону. И 15 тысяч укусов заканчиваются летальным исходом.

А во всех странах к югу от Сахары погибает ежегодно до 32 тысяч человек!