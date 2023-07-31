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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7821 пост • 883 подписчика подписаться
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Карди Би швырнула микрофон в фанатку, которая облила ее газировкой

Карди Би швырнула микрофон в фанатку, которая облила ее газировкой

Автор:
31 июля 2023 08:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Карди Би   газировка   знаменитости   микрофон   певица   фанат   
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Во время выступления рэп-исполнительница Карди Би швырнула микрофон в фаната, который вылил на неё напиток. В соцсетях распространили видео с этим инцидентом.

На кадрах видно, как один из зрителей вылил какой-то напиток на исполнительницу, стоя рядом со сценой. Она прервала выступление, резко бросив в него микрофон.

При этом, в соцсетях фанаты поддерживают исполнительницу и считают её поступок в данной ситуации правильным.


Люди считают отвратительным когда зрители швыряют в артистов различные предметы во время выступлений.

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Метки: Видео   Карди Би   газировка   знаменитости   микрофон   певица   фанат   
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14  комментариев
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10k
Том Сойер Час назад
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28k
Lehoia 19 минут назад
1. Я правильно понял, что это Бузова- Black eddition?
2. Микрофон-почти полностью металлический и весит граммов 700-800. Метнуть такой предмет в человека- это покушение на убийство. Интересно, присядет ли эта черная 3.14зда?
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7k
Invertor 22 минуты назад
Да за такое не газировкой, а помоями поливать надо. А лучше - на кол.
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63k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
швыряние тухлых яиц в плохих актеров это норма.
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917
ruslan d 53 минуты назад
Интернет порван
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3k
Диагноз 54 минуты назад
С фонограммой неловко получилось...
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35k
Опаньки 57 минут назад
ну хоть фанеру никто не заметил и на том хорошо
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276
no. Час назад
кто?
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15k
banzai7 Час назад
А вот эти звуки, это реп?
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Terracotka

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