Карди Би швырнула микрофон в фанатку, которая облила ее газировкой

1228
1
2
Во время выступления рэп-исполнительница Карди Би швырнула микрофон в фаната, который вылил на неё напиток. В соцсетях распространили видео с этим инцидентом.
На кадрах видно, как один из зрителей вылил какой-то напиток на исполнительницу, стоя рядом со сценой. Она прервала выступление, резко бросив в него микрофон.
При этом, в соцсетях фанаты поддерживают исполнительницу и считают её поступок в данной ситуации правильным.
Люди считают отвратительным когда зрители швыряют в артистов различные предметы во время выступлений.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
2. Микрофон-почти полностью металлический и весит граммов 700-800. Метнуть такой предмет в человека- это покушение на убийство. Интересно, присядет ли эта черная 3.14зда?