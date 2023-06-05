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В Москве на детской площадке едва не сгорел заживо 14-летний подросток

В Москве на детской площадке едва не сгорел заживо 14-летний подросток

Автор:
05 июня 2023 22:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Поджог   Южное Бутово   бензин   дети   детская площадка   подростки   
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ЧП произошло на детской площадке в Южном Бутово, на юго-западе Москвы. По данным СМИ, мальчик из компании облил сверстника бензином и поджог. По данным Shot, подросток получил тотальный ожог 100% тела.

Как сообщают СМИ, 14-летний Артём Ш. веселился на детской площадке в Чечёрском проезде вместе со своими друзьями. Где дети раздобыли бензин и что стало причиной конфликта двух друзей сейчас уточняют следователи.

Очевидец увидел, что мальчик вспыхнул как факел. Когда мужчина выбежал во двор, там стояли пятерых шокированных ребят, а на земле лежал сильно обгоревший Артём, у которого изо рта шла кровь.

По предварительным выводам следователей, один из мальчиков облил легковоспламеняющейся жидкостью своего ровесника, после чего поджёг его. В результате тот получил термические ожоги тела различной степени тяжести.

Сейчас ребёнок в больнице, врачи борются за его жизнь.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье: «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемый уже установлен и доставлен в СК, где следователи приступили к его допросу для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Метки: Москва   Поджог   Южное Бутово   бензин   дети   детская площадка   подростки   
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6  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
100% ожог кожи - это смерть.
У детей вообще отсутствует элементарная эмпатия.
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9k
Борис Карабанов 17 минут назад
Такой фигни по телеку в боевиках и ужастиках сколько угодно с утра до вечера.
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13k
Shtoppi 49 минут назад
это какая-то пиз_ецовая дичь! детки е_анутее взрослых порой оказываются. это просто пи_дец!
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1k
Rom Час назад
Нормальные игры у детей...... Нам такого в этом возрасте в голову не приходило.
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449
Александр Rom Минуту назад
Такое в любом возрасте приходить в голову не должно)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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