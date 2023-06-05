В Москве на детской площадке едва не сгорел заживо 14-летний подросток

ЧП произошло на детской площадке в Южном Бутово, на юго-западе Москвы. По данным СМИ, мальчик из компании облил сверстника бензином и поджог. По данным Shot, подросток получил тотальный ожог 100% тела.
Как сообщают СМИ, 14-летний Артём Ш. веселился на детской площадке в Чечёрском проезде вместе со своими друзьями. Где дети раздобыли бензин и что стало причиной конфликта двух друзей сейчас уточняют следователи.
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Очевидец увидел, что мальчик вспыхнул как факел. Когда мужчина выбежал во двор, там стояли пятерых шокированных ребят, а на земле лежал сильно обгоревший Артём, у которого изо рта шла кровь.
По предварительным выводам следователей, один из мальчиков облил легковоспламеняющейся жидкостью своего ровесника, после чего поджёг его. В результате тот получил термические ожоги тела различной степени тяжести.
Сейчас ребёнок в больнице, врачи борются за его жизнь.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье: «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемый уже установлен и доставлен в СК, где следователи приступили к его допросу для установления всех обстоятельств произошедшего.
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У детей вообще отсутствует элементарная эмпатия.