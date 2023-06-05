В Москве на детской площадке едва не сгорел заживо 14-летний подросток

Очевидец увидел, что мальчик вспыхнул как факел. Когда мужчина выбежал во двор, там стояли пятерых шокированных ребят, а на земле лежал сильно обгоревший Артём, у которого изо рта шла кровь.

По предварительным выводам следователей, один из мальчиков облил легковоспламеняющейся жидкостью своего ровесника, после чего поджёг его. В результате тот получил термические ожоги тела различной степени тяжести.