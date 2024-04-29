Восьмиклассник по инструкции из YouTube сделал огнемёт и чуть не сжёг дом соседа по даче

А как вы проводите свои выходные?
Ученик 8 класса одной из московских школ увлекается химией и оружием. Убойное комбо, если добавить к нему любознательность и желание отомстить. И того и другого у подростка оказалось в избытке.
Некоторое время назад мальчик решил соорудить огнемёт. Вооружился инструкцией из YouTube, докупил на рынке деталей - и дело пошло на лад. Недавно, находясь на даче, школьник крупно поругался с соседями. Не долго думая, после ссоры он решил, что их дом - отличный полигон для экспериментов (и мести). Пацан взял огнемёт и поджег крыльцо своих обидчиков, после чего уехал домой в Москву, прихватив самодельное оружие с собой. К счастью, пожар удалось оперативно потушить, и огонь не распространился на само жильё.
А огнемёт нашли оперативники, наведавшиеся к Пете в гости. Помимо готового оружия, как сообщает Телеграм-канал BAZA, также в квартире на Каширском шоссе были найдены детали бутылки с горючей жидкостью и многое другое.
Маленький Петя собрал огнемёт -
Больше в деревне никто не живёт...
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Надеемся папа Пете всю ж...пу ремнем обдерёт.
А вообще родителям бы не мешало видя увлечение ребенка где-то в безопасном месте все опробовать и инструкцию по безопасности прочитать. Так что поделом.
Петя в Москве теперь не живет...