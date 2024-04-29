Восьмиклассник по инструкции из YouTube сделал огнемёт и чуть не сжёг дом соседа по даче

Некоторое время назад мальчик решил соорудить огнемёт. Вооружился инструкцией из YouTube, докупил на рынке деталей - и дело пошло на лад. Недавно, находясь на даче, школьник крупно поругался с соседями. Не долго думая, после ссоры он решил, что их дом - отличный полигон для экспериментов (и мести). Пацан взял огнемёт и поджег крыльцо своих обидчиков, после чего уехал домой в Москву, прихватив самодельное оружие с собой. К счастью, пожар удалось оперативно потушить, и огонь не распространился на само жильё.





А огнемёт нашли оперативники, наведавшиеся к Пете в гости. Помимо готового оружия, как сообщает Телеграм-канал BAZA, также в квартире на Каширском шоссе были найдены детали бутылки с горючей жидкостью и многое другое.





Маленький Петя собрал огнемёт -

Больше в деревне никто не живёт...