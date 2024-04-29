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Восьмиклассник по инструкции из YouTube сделал огнемёт и чуть не сжёг дом соседа по даче

Восьмиклассник по инструкции из YouTube сделал огнемёт и чуть не сжёг дом соседа по даче

Автор:
29 апреля 2024 11:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   Огнемёт   Поджог   дача   отомстил   самодельное оружие   
1695
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А как вы проводите свои выходные?

Ученик 8 класса одной из московских школ увлекается химией и оружием. Убойное комбо, если добавить к нему любознательность и желание отомстить. И того и другого у подростка оказалось в избытке.


Некоторое время назад мальчик решил соорудить огнемёт. Вооружился инструкцией из YouTube, докупил на рынке деталей - и дело пошло на лад. Недавно, находясь на даче, школьник крупно поругался с соседями. Не долго думая, после ссоры он решил, что их дом - отличный полигон для экспериментов (и мести). Пацан взял огнемёт и поджег крыльцо своих обидчиков, после чего уехал домой в Москву, прихватив самодельное оружие с собой. К счастью, пожар удалось оперативно потушить, и огонь не распространился на само жильё.


А огнемёт нашли оперативники, наведавшиеся к Пете в гости. Помимо готового оружия, как сообщает Телеграм-канал BAZA, также в квартире на Каширском шоссе были найдены детали бутылки с горючей жидкостью и многое другое.


Маленький Петя собрал огнемёт -

Больше в деревне никто не живёт...

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Метки: Москва   Огнемёт   Поджог   дача   отомстил   самодельное оружие   
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15  комментариев
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Маленький Петя совсем долба...ёб
Надеемся папа Пете всю ж...пу ремнем обдерёт.
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4k
grigorenko vladislav 5 минут назад
Мельчает молодёжь, мельчает... В наше время дитям для изготовления огнемёта инструкции не требовались. Чё уж там про обычное стрелковое говорить. А если авиамодельный пару раз посещал, то баллистическая ракета собиралась вообще с закрытыми глазами. А щас рогатку без Ютуба своего выстругать не могут.
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2k
Сергей 6 минут назад
Не, ну что, молодец, руки из правильного места растут. Ну а про соседа надо еще выяснить, зачем он ругался с несовершеннолетним ребенок. Что он от него хотел-то?
А вообще родителям бы не мешало видя увлечение ребенка где-то в безопасном месте все опробовать и инструкцию по безопасности прочитать. Так что поделом.
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20k
Дмитрий Полчаса назад
Огнемётчиков и снайперов в плен не берут.
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7k
Старичок 39 минут назад
маленький Петя собрал огнемет,
Петя в Москве теперь не живет...
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4k
poбт Час назад
дожили... тупое поколение ЕГЭ огнемет без инструкции собрать не может
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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12k
Летучий Мыш 2 часа назад
8 класс -это 14 лет? Уже достаточно большой, чтоб не только ремнем по жопе обойтись?
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783
Шурман 2 часа назад
Маленький Петя собрал огнемет , больше в деревне ни кто не живет . Кроме деда Архимеда у которого торпеда :)
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11k
MakDag 2 часа назад
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11k
Олегbl4 2 часа назад
Мы в детстве с лруганом из велосипедного насоса огнемет сделали. Чуть подъезд не спалили.
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17k
Patmaz 2 часа назад
Спички детям не игрушка!
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16k
Александр 2 часа назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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