1449
1
2
Шторм — явление, которое, прямо скажем, не любит ни один моряк. Перед бушующей водной стихией любое судно в океане, независимо от класса, водоизмещения и предназначения, представляет собой песчинку.
Ситуация жуткая, но смотрится смешно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Волны едва не смыли в океан толпу зевак
- Не забывай про завтрак
- Зрелищная инсталляция с кораблём на мультимедиа выставке
- В Норвегии дом уплыл по реке после потопа и врезался в мост
- Дельфин катается на волне у носа корабля
Новости партнёров
реклама