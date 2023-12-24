FISHKINET
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Мисс Земля-2023: названы самые красивые девушки планеты Мисс Земля-2023: названы самые красивые девушки планеты Стало известно, сколько зарабатывал отец Кевина из «Один дома» Стало известно, сколько зарабатывал отец Кевина из «Один дома» Красный платок от китайского императора — самый страшный и жестокий «подарок» для наложницы в гареме Красный платок от китайского императора — самый страшный и... Миронов пожаловался в Минпросвещения на отмену елок из-за мигрантов Миронов пожаловался в Минпросвещения на отмену елок из-за мигрантов Мигранты отменяют Новый год в русских школах Мигранты отменяют Новый год в русских школах В Москве задержали заместителя генерального директора "Роскосмоса" В Москве задержали заместителя генерального директора "Роскосмоса" Танец победы стойкой Элис Танец победы стойкой Элис Мемы из соцсетей. Свежак за 23 декабря Мемы из соцсетей. Свежак за 23 декабря Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей 17 фишек Австралии, которые удивили путешественников 17 фишек Австралии, которые удивили путешественников Радость зимней прогулки Радость зимней прогулки Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке Танец в воздухе и возможности за гранью уникального акробатического дуэта Танец в воздухе и возможности за гранью уникального... 16 человек, которые так изменили внешность, что и родная мать не узнает 16 человек, которые так изменили внешность, что и родная мать не... Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной живописи Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной... Житель Воронежа руками открыл автоматические ворота и сломал их Житель Воронежа руками открыл автоматические ворота и сломал их "Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания Народного артиста РФ "Плевок в наше общество!" Киркорова предложили лишить звания... Смешные картинки с комментариями из социальных сетей Смешные картинки с комментариями из социальных сетей
Как-то так выглядит обычная жизнь на корабле в Северном море

Как-то так выглядит обычная жизнь на корабле в Северном море

Автор:
24 декабря 2023 10:25
Метки: Видео   в мире   корабль   моряк   океан   стихия   шторм   
1449
1
2

Шторм — явление, которое, прямо скажем, не любит ни один моряк. Перед бушующей водной стихией любое судно в океане, независимо от класса, водоизмещения и предназначения, представляет собой песчинку.

Ситуация жуткая, но смотрится смешно.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   в мире   корабль   моряк   океан   стихия   шторм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
272k
Татьянин день 2 22 минуты назад
Ха ! Удивил !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 23 минуты назад
Да ну на фиг- я туда отдыхать не поеду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Полчаса назад
на корабле жизнь -корабляцкая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283182



Другие посты автора
Популярное
Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, который щеголял носком на причинном месте
Тусовка пошла не по плану: в Москве задержали участника «голой вечеринки» Насти...
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 декабря
Набирающие популярность
Финальный трейлер "Бременских музыкантов". В Новый Год будем смотреть киносказку
Финальный трейлер "Бременских музыкантов". В Новый Год будем смотреть киносказку
Новый Генплан Петербурга до 2050 года: где баланс между интересами жителей и застройщиков?
Новый Генплан Петербурга до 2050 года: где баланс между интересами жителей и застройщиков?
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#СССР#Китай#Россия#мигранты#Автовсячина#природа#Индия
#факты#Юмор#в мире#интересно#люди#автомобили#США#подборка#машина#кино
#животные#милота#забавно#искусство#новый год#знаменитости#автомир#собака#дети#Мемы
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма Момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма Не забывай про завтрак Не забывай про завтрак Дельфин катается на волне у носа корабля Дельфин катается на волне у носа корабля Спуск судов на воду Спуск судов на воду В Норвегии дом уплыл по реке после потопа и врезался в мост В Норвегии дом уплыл по реке после потопа и врезался в мост

На что жалуетесь?

Вернуться