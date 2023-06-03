Древности, сохранившиеся в застывшем янтаре

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Янтарь – это окаменевшая древесная смола, которая является объектом исследования представителей самых разных направлений науки.
В некоторых застывших кусочках остались предметы, позволяющие больше узнать об особенностях ушедших времён.
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6. Травинка возрастом 100 млн лет и её сосед – психотропный грибок Palaeoclaviceps parasiticus с аналогичным спорынье действием
7. Воздушный пузырёк, позволивший узнать, что 67 млн лет назад содержание кислорода в воздухе было на 14% выше
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