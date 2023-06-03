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Древности, сохранившиеся в застывшем янтаре

Древности, сохранившиеся в застывшем янтаре

Автор:
03 июня 2023 20:42
Сообщество : Наука
Метки: Янтарь   воздух   возраст   исследование   история   насекомое   наука   смола   фото   эпоха   
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Янтарь – это окаменевшая древесная смола, которая является объектом исследования представителей самых разных направлений науки.

В некоторых застывших кусочках остались предметы, позволяющие больше узнать об особенностях ушедших времён.

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Метки: Янтарь   воздух   возраст   исследование   история   насекомое   наука   смола   фото   эпоха   
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1  комментарий
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Кузнец душ. 56 минут назад
А целого динозавра нет?
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