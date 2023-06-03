Почему мужчины Саудовской Аравии украшают себя цветами

В Саудовской Аравии живут кахтаниты, и одну их традицию трудно связать со строгим образом арабов. Дело в том, что мужчины этого народа украшают себя цветами. Они носят венки на голове, а иногда даже ожерелья из цветов на груди. В гостях у этих людей побывал фотограф Омар Реда.

Кахтаниты живут в горном регионе Асир на юго-западе Саудовской Аравии