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Почему мужчины Саудовской Аравии украшают себя цветами

Почему мужчины Саудовской Аравии украшают себя цветами

Автор:
03 июня 2023 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   венок   кахтаниты   красота   люди   мужчины Саудовской Аравии   фото   цветы   
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Некоторые арабские мужчины без ума от венков.

В Саудовской Аравии живут кахтаниты, и одну их традицию трудно связать со строгим образом арабов. Дело в том, что мужчины этого народа украшают себя цветами. Они носят венки на голове, а иногда даже ожерелья из цветов на груди. В гостях у этих людей побывал фотограф Омар Реда.


Кахтаниты живут в горном регионе Асир на юго-западе Саудовской Аравии

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Это отдаленный и труднодоступный район

До 1990-х годов к местным поселениям можно было добраться только по веревочным лестницам

Изоляция хорошо сохранила Асир: в старинных деревнях живут так же, как и много веков назад

Местные жители чтут древние традиции, и одна из них — носить цветочные венки

Причем носят их не женщины, а мужчины, и этой традиции больше двух тысячелетий

Некоторые мужчины даже красят бороду в цвет венка

Вероятно, традиция возникла как способ защиты от диких животных

Ароматы цветов скрывали человеческий запах от хищников и позволяли ухаживать за посевами и животными

Есть и другая версия — это фитотерапия, которая очень популярна в Саудовской Аравии

Цветы и травы помогают кахтанитам бороться с головными болями

Только пусть вас не обманывают эти очаровательные портреты мужчин в цветах

Кахтаниты — весьма воинствующий народ, который редко подпускает к себе посторонних

Например, полиция Саудовской Аравии может заехать далеко не во все деревни

Ведь люди здесь живут не по законам страны, а по древним законам народов

Источник:

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Метки: в мире   венок   кахтаниты   красота   люди   мужчины Саудовской Аравии   фото   цветы   
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15k
Smiley 36 минут назад
Стоп цивилизация?
И это повод для гордости?
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57k
Опиум для народа 23 минуты назад
Живут в труднодоступных районах, полицаи их боятся... Как чечены у нас что-ли?)))
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