Почему мужчины Саудовской Аравии украшают себя цветами

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Некоторые арабские мужчины без ума от венков.
В Саудовской Аравии живут кахтаниты, и одну их традицию трудно связать со строгим образом арабов. Дело в том, что мужчины этого народа украшают себя цветами. Они носят венки на голове, а иногда даже ожерелья из цветов на груди. В гостях у этих людей побывал фотограф Омар Реда.
Кахтаниты живут в горном регионе Асир на юго-западе Саудовской Аравии
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Это отдаленный и труднодоступный район
До 1990-х годов к местным поселениям можно было добраться только по веревочным лестницам
Изоляция хорошо сохранила Асир: в старинных деревнях живут так же, как и много веков назад
Местные жители чтут древние традиции, и одна из них — носить цветочные венки
Причем носят их не женщины, а мужчины, и этой традиции больше двух тысячелетий
Некоторые мужчины даже красят бороду в цвет венка
Вероятно, традиция возникла как способ защиты от диких животных
Ароматы цветов скрывали человеческий запах от хищников и позволяли ухаживать за посевами и животными
Есть и другая версия — это фитотерапия, которая очень популярна в Саудовской Аравии
Цветы и травы помогают кахтанитам бороться с головными болями
Только пусть вас не обманывают эти очаровательные портреты мужчин в цветах
Кахтаниты — весьма воинствующий народ, который редко подпускает к себе посторонних
Например, полиция Саудовской Аравии может заехать далеко не во все деревни
Ведь люди здесь живут не по законам страны, а по древним законам народов
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И это повод для гордости?