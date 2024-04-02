16 случаев, когда людям посчастливилось наткнуться на ценные вещи из золота и серебра на барахолках

Есть два типа людей — одни предпочитают покупать только новенькие вещи, а другие спокойно посещают барахолки и комиссионные магазины. Последним частенько везёт находить сокровища в грудах обычных вещей. Как им это удаётся? Тут нет никакой магии — только помощь фортуны.
Ведь порой может случиться так, что увесистое колье, хранящееся в резной шкатулке с реликвиями, окажется всего лишь дешёвым украшением, а тусклое непримечательное кольцо, найденное в отделе бижутерии, настоящей ценностью, сделанной из золота и бриллиантов или серебра.
Приблизительная стоимость находки составляет 925 долларов. При желании владелец сможет продать её значительно дороже.
За такую интересную штуковину пришлось заплатить 500 долларов.
Украшение было выкуплено за 20 долларов.
Украшение было найдено в мусорной корзине местного комиссионного магазина.
Браслет из 14-каратного золота с рубинами и бриллиантами. Эту находку удалось отхватить всего за 15 долларов
Оказывается, покупателю повезло приобрести настоящий китайский артефакт. Он был изготовлен в начале или середине 1700-х годов, а металл — серебро, чистота от 70 до 85%.
Это серьги, сделанные из 14-каратного золота, имеют достаточно большой вес — целых 18 граммов.
Оказывается, она была изготовлена известным датским мастером ещё в 1800 году.
Это украшение изготовлено вручную. У него даже есть небольшое потайное отделение.
Вероятнее всего, эти ножницы использовались при подаче на стол фруктовницы с гроздьями винограда.
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Но купить в магазине "золото - бриллианты" за бесценок - не верю.
Продавцы обычно ушлые ребята.
Скорее всего, большинство на поверку окажется бижутерией с позолотой или серебрением....