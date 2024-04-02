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16 случаев, когда людям посчастливилось наткнуться на ценные вещи из золота и серебра на барахолках

16 случаев, когда людям посчастливилось наткнуться на ценные вещи из золота и серебра на барахолках

Автор:
02 апреля 2024 10:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   золото   красота   находка   повезло   серебро   удивительно   
1762
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Есть два типа людей — одни предпочитают покупать только новенькие вещи, а другие спокойно посещают барахолки и комиссионные магазины. Последним частенько везёт находить сокровища в грудах обычных вещей. Как им это удаётся? Тут нет никакой магии — только помощь фортуны.

Ведь порой может случиться так, что увесистое колье, хранящееся в резной шкатулке с реликвиями, окажется всего лишь дешёвым украшением, а тусклое непримечательное кольцо, найденное в отделе бижутерии, настоящей ценностью, сделанной из золота и бриллиантов или серебра.

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Приблизительная стоимость находки составляет 925 долларов. При желании владелец сможет продать её значительно дороже.

За такую интересную штуковину пришлось заплатить 500 долларов.

Украшение было выкуплено за 20 долларов.

Украшение было найдено в мусорной корзине местного комиссионного магазина.

Оказывается, покупателю повезло приобрести настоящий китайский артефакт. Он был изготовлен в начале или середине 1700-х годов, а металл — серебро, чистота от 70 до 85%.

Это серьги, сделанные из 14-каратного золота, имеют достаточно большой вес — целых 18 граммов.

Оказывается, она была изготовлена известным датским мастером ещё в 1800 году.

Это украшение изготовлено вручную. У него даже есть небольшое потайное отделение.

Вероятнее всего, эти ножницы использовались при подаче на стол фруктовницы с гроздьями винограда.

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Метки: Вещи   золото   красота   находка   повезло   серебро   удивительно   
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7  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
блин всегда охереваю от этих историй...а продавцы совсем долбайопы чтоль? Не знают что продают... у нас они все такие прошаренные и хитровыепаные, что скорее бижутерию продадут как золото чем наоборот))
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10k
Trenzel2003 3 минуты назад
америка, х**и! В передаче "аукцион контейнеров" было что золото, серебро и др. ценности находили. И находят.
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10k
vasilykopkov 12 минут назад
Что-то как-то верится слабо. Ну понимаю, найти с металлоискателем на плаже.
Но купить в магазине "золото - бриллианты" за бесценок - не верю.
Продавцы обычно ушлые ребята.
Скорее всего, большинство на поверку окажется бижутерией с позолотой или серебрением....
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45k
SinigamiRuuk 40 минут назад
Успех одного - провал другого.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 740 постов (691 в горячем)

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