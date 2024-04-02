16 случаев, когда людям посчастливилось наткнуться на ценные вещи из золота и серебра на барахолках

Есть два типа людей — одни предпочитают покупать только новенькие вещи, а другие спокойно посещают барахолки и комиссионные магазины. Последним частенько везёт находить сокровища в грудах обычных вещей. Как им это удаётся? Тут нет никакой магии — только помощь фортуны.