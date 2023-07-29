20 самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционах по состоянию на 2023 год

Совсем неудивительно, что покупатели, посещающие такие мероприятия, готовы заплатить за предложенные лоты любую цену, потому что шанс завладеть чем-то подобным выпадает не так часто.

Предлагаем вам взглянуть на аукционные лоты, которые были проданы за рекордные суммы. На момент 2023 года их пока никто не смог превзойти по своей стоимости. Конечно, это просто вопрос времени. Вполне возможно, что в ближайшее время список рекордсменов может радикально измениться.





Платье Мэрилин Монро — 5,5 млн долларов