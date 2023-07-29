20 самых дорогих предметов, когда-либо проданных на аукционах по состоянию на 2023 год

Аукционы — особая стихия. Они привлекают разномастных и далеко не самых простых участников торгов, желающих обзавестись редкими и уникальными предметами. Аукционные дома могут выставить на продажу удивительные произведения искусства, драгоценные камни, металлы, мебель, яхты и даже вневременные памятные вещи, принадлежавшие известным личностям.
Совсем неудивительно, что покупатели, посещающие такие мероприятия, готовы заплатить за предложенные лоты любую цену, потому что шанс завладеть чем-то подобным выпадает не так часто.
Предлагаем вам взглянуть на аукционные лоты, которые были проданы за рекордные суммы. На момент 2023 года их пока никто не смог превзойти по своей стоимости. Конечно, это просто вопрос времени. Вполне возможно, что в ближайшее время список рекордсменов может радикально измениться.
Платье Мэрилин Монро — 5,5 млн долларов
Платье было продано в Беверли-Хиллз, став самым дорогим предметом одежды, когда-либо проданным на аукционе.
Британская Гвиана 1 цент пурпурного цвета — 9 млн долларов
Это единственный экземпляр почтовой марки, выпущенный в Соединённом Королевстве. Он не представлен в Британской Королевской филателистической коллекции.
Доллар с изображением Свободы с распущенными волосами — 10 млн долларов
Что особенного в представленном лоте? Дело в том, что этот доллар является первой отчеканенной долларовой монетой в США. Вполне возможно, что её в руках мог держать сам Джордж Вашингтон.
Кикладская скульптура — 16,882 млн долларов
Древней кикладской скульптуре из мрамора более 3000 лет. Она относится к археологической культуре бронзового века.
Хронометр Генри Грейвза — 24 млн долларов
Это сверхсложный хронометр из розового золота с 24 функциями. Его в 1933 году изготовила компания Patek Philippe S.A. для американского банкира Генри Грейвза.
Кресло «Драконы» — 28,300 млн долларов
Ранее это дорогостоящее кресло принадлежало французскому модельеру Иву Сен-Лорану. В первоначальной версии мебель была выполнена в белом цвете. Сегодня она обита коричневой кожей.
Статуя Артемиды и оленя — 28,600 млн долларов
Бронзовая статуя, возрастом 2000 лет, является редчайшим образцом утерянной древнеримской культуры.
Лестерский кодекс — 30,800 млн долларов
В 1994 году основатель Microsoft Билл Гейтс купил на аукционе Лестерский кодекс на 72 страницы. Коллекция страниц содержит идеи, рисунки и диаграммы, придуманные известным эрудитом Леонардо да Винчи.
Ковёр Кларка с серповидными листьями — 33,700 млн долларов
Считается, что это изделие было соткано в Кирмане в 17 веке. Его характерная элегантность сохранила изысканное качество, несмотря на возраст. Ковёр, украшенный вьющимися лозами и яркими цветами, долгие годы хранился в художественной галерее Коркоран.
Кулон Марии-Антуанетты — 36 млн долларов
Этот кулон в форме капли из натурального жемчуга принадлежал королеве Франции и Наварры, младшей дочери императора Франца I и Марии-Терезии.
Бадминтонский кабинет — 36,662 млн долларов
Дорогостоящий монументальный шкаф, выполненный из особого чёрного дерева, ранее принадлежал Генри Скудамору — известному британскому аристократу.
Картина «Дурман/Белый цветок No. 1» — 44,400 млн долларов
Одна из самых дорогостоящих картин в стиле модернизма принадлежит кисти американской художницы Джорджии О’Киф.
Ferrari 250 GTO 1962 года — 48 млн долларов
Машина была построена для участия в чемпионате мира FIA в классе 3-литровых автомобилей в 1962 году.
Голубой Алмаз Оппенгеймера — 48,600 млн долларов
Этот камень является самым крупным ярко-голубым бриллиантом, когда-либо выставленным на аукцион. Его размер составляет 14,62 карат.
Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами) — 90,300 млн долларов
Эта странная картина Дэвида Хокни с изображением двух мужчин и бассейна была продана на аукционе Christie’s в ноябре 2018 года за сумасшедшие деньги.
Скульптура «Кролик» художника Джеффа Кунса — 91,100 млн долларов
Скульптура создана из обычной нержавеющей стали. В ней нет драгоценных камней или металлов. На её создание художника вдохновила обыкновенная надувная детская игрушка.
Скульптура «Указующий человек» — 104 млн долларов
Автором необычной скульптуры является Альберто Джакометти. Забавно, но на создание столь дорогостоящего творения у творца ушло всего девять часов.
Гигаяхта — 168 млн долларов
Гигаяхта — это прогулочная яхта длиной 123 метра, оснащенная множественными удобствами. В ней есть кинотеатр, вертолётная площадка, 18 обычных и люксовых номеров.
Картина «Алжирские женщины» — 179,400 млн долларов
Картина была создана известным художником Пабло Пикассо. Время её создания датируется 1955 годом. Её написание было вдохновлено полотном французского живописца Эжена Делакруа.
Картина «Спаситель мира» — 450,300 млн долларов
Картина предположительно принадлежит авторству Леонардо да Винчи. Однако некоторые эксперты склонны предполагать, что полотно всё-таки было написано кем-то из его учеников.
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Стальные кролики, марка, монетка, стремные картинки...
Я еще понимаю, книга да Винчи или скульптура, которой 2000 лет...
Но хрень из дерьма за 104 млн так и остается хренью, как ее не крути.