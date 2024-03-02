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18 залипательных мутаций растений, подмечающих, что и у природы тоже иногда бывают сбои в работе

18 залипательных мутаций растений, подмечающих, что и у природы тоже иногда бывают сбои в работе

Автор:
02 марта 2024 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   забавно   мутацияя   природа   сбой   удивительно   фото   
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Эти трансформации, как правило, возникают естественным образом из-за ошибок в ДНК. Реже причиной становится воздействие различных внешних факторов. Мутации могут иметь разнообразные последствия для растений, включая как негативные, так и положительные эффекты.

Природа любит удивлять не только прекрасными творениями, но и довольно противоречивыми и даже жуткими штуками. Например, мутациями растений. Они представляют собой сбой в их генетической структуре, который способен приводить к необычным фенотипическим проявлениям, таким как изменения в форме, цвете или структуре.

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Кстати, эта клубника полностью пригодна в пищу. Она не опасна для человеческого здоровья. Единственное — она чуть менее сладкая по сравнению с обычными, не деформированными ягодами.

Загрузка почти завершена!

Начиналось всё вроде бы неплохо, но, видимо, в последний момент что-то пошло не так.

Больше всего впечатляет идеально прямая линия, делящая плод ровно пополам.

Тот самый момент, когда вы вроде бы из одной семьи, но при этом такие разные.

По вкусу такие огурцы мало чем отличаются от зелёных.

Очаровательный экземпляр!

Так, а семечек с него получится в несколько раз больше или нет?

Фермер, вырастивший такое чудо, наверное, обезумел от счастья.

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Метки: Растение   забавно   мутацияя   природа   сбой   удивительно   фото   
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