15 названий животных, которые звучат как смешные ругательства, а не научные наименования

Придумывая названия для новых видов животных, учёные нередко проявляют фантастическую изобретательность. Тут необходимы и оригинальность, и научный подход, а ещё нужно не повторяться. Что уж тут сказать, задачка не из лёгких!
На планете существует более семи миллионов различных существ, каждое из которых имеет собственное научное название. Выдумать для каждого подходящее и серьёзное имя — не всегда возможно, поэтому в некоторых случаях учёные хитрят и прибегают к юмору (возможно, они делают это и не специально, просто так получается), в результате чего в энциклопедиях появляются разделы, посвященные странных зверям, чьи названия звучат как смешливые ругательства.
Евражка
Евражки (американские суслики) обитают в Евразии и в Северной Америке.
Тупорылый крокодил
Своё название тупорылый крокодил получил благодаря короткой тупой морде. С умственными способностями у него всё отлично!
Потатуйка
Белорылый психролют
Это ближайший родственник рыбы-капли.
Дурукуль
Это маленькая симпатичная обезьянка, которая ведёт исключительно ночной образ жизни.
Притворяшка-вор
Жёлтый сумасшедший муравей
Вымпелохвостый тиранн
Глядя на эту крошечную птичку, становится непонятно, как ей умудрились придумать столь противоречивое название.
Сладкогуб
Языкан обыкновенный
Кусака мучитель
Кусака — разновидность комаров, которая распространена в тропиках.
Ктырь горбатый
Злая щитоспинка
На первый взгляд эта лягушка кажется настоящей добряшкой. Однако пусть её миловидная внешность не вводит вас в заблуждение. Щитоспинка является лягушкой-каннибалом, поэтому в неволе их обязательно содержат поодиночке.
Бугагашенька
Учёные знатно позабавились, придумывая название для этой медузы, а всё благодаря интересному случаю. Поначалу её приняли за детёныша совершенно другого животного. Научное сообщество проводило исследования, ничего не подозревая.
Так как медузе удалось ввести научный мир в небольшое заблуждение, было решено как-то выделить существо на фоне других подобных представителей. Название, обозначающее на английском языке удачную шутку (Bazinga rieki), было позаимствовано из сериала «Теория большого взрыва».
Пурпурный Йода
Пурпурный Йода (Yoda purpurata) — это желудёвый червь, который был обнаружен в Северной Атлантике. Своё название получил благодаря большим губам на голове, которые внешне напоминают уши мастера Йоды из космической саги «Звёздные войны».
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