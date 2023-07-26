15 названий животных, которые звучат как смешные ругательства, а не научные наименования

Учёные знатно позабавились, придумывая название для этой медузы, а всё благодаря интересному случаю. Поначалу её приняли за детёныша совершенно другого животного. Научное сообщество проводило исследования, ничего не подозревая.

Так как медузе удалось ввести научный мир в небольшое заблуждение, было решено как-то выделить существо на фоне других подобных представителей. Название, обозначающее на английском языке удачную шутку (Bazinga rieki), было позаимствовано из сериала «Теория большого взрыва».

Пурпурный Йода