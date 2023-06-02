Виктор Пивоваров - культовая фигура советской иллюстрации

Виктор Дмитриевич Пивоваров — художник, начавший свою карьеру ещё в СССР. На выставках впервые его картины появились в 1977 году.
Он писал не только для себя, но и работал с оформлением книг. Одной из самых растиражированных работ художника является логотип детского журнала "Весёлые картинки".
Его работы сразу привлекли внимание публики, ведь были не похожи на другие, совмещали в себе и сюрреализм, и угловатые фигуры, и красочность. В картинах было всё и сразу.
Пивоваров брал сюжеты из собственной жизни. Философские вопросы, которые он поднимал в своих работах, например, о любви и предназначении, проходили через всё его творчество.
Виктор Пивоваров считается одним из основателей московского концептуализма. Он - значимая культура в советском и российском художественном мире.
Его картины, инсталляции и иллюстрации — всегда задумчивые и нежные, философские и личные ребусы.
В ранних работах он часто задавлся вопросом: как изобразить жизнь души?
Пивоваров также иллюстрировал многие знакомые с детства книги и журналы — "Черную куриц", сказки Андерсена и другие.
А вы знакомы с творчеством художника?
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