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Виктор Пивоваров - культовая фигура советской иллюстрации

Виктор Пивоваров - культовая фигура советской иллюстрации

Автор:
02 июня 2023 16:03
Сообщество : Искусство
Метки: виктор пивоваров   иллюстрации   интересно   советский художник   ссср ностальгия   художник   
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Виктор Дмитриевич Пивоваров — художник, начавший свою карьеру ещё в СССР. На выставках впервые его картины появились в 1977 году.

Он писал не только для себя, но и работал с оформлением книг. Одной из самых растиражированных работ художника является логотип детского журнала "Весёлые картинки".


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Его работы сразу привлекли внимание публики, ведь были не похожи на другие, совмещали в себе и сюрреализм, и угловатые фигуры, и красочность. В картинах было всё и сразу.

Пивоваров брал сюжеты из собственной жизни. Философские вопросы, которые он поднимал в своих работах, например, о любви и предназначении, проходили через всё его творчество.

Виктор Пивоваров считается одним из основателей московского концептуализма. Он - значимая культура в советском и российском художественном мире.


Его картины, инсталляции и иллюстрации — всегда задумчивые и нежные, философские и личные ребусы.

В ранних работах он часто задавлся вопросом: как изобразить жизнь души?

Пивоваров также иллюстрировал многие знакомые с детства книги и журналы — "Черную куриц", сказки Андерсена и другие.

А вы знакомы с творчеством художника?

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Метки: виктор пивоваров   иллюстрации   интересно   советский художник   ссср ностальгия   художник   
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8  комментариев
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25k
Влад 2 часа назад
Вот вроде уже взрослый человек, а никто его так и не вылечил.
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36
Patiot 4 минуты назад
"....Одной из самых растиражированных работ художника является логотип детского журнала "Весёлые картинки"...."
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Комментарий удален
0
1k
Николай 13 минут назад
Некоторые очень понравились. Спасибо. Знаком не был.
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7k
Нестерин Сергей 17 минут назад
Это даже не пис...з... он, короче, это "он" лютейший.
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5k
Трям Полчаса назад
Шизофрения она такая...
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12k
Denissg 58 минут назад
"А вы знакомы с творчеством художника?" - теперь, к сожалению, да.
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29k
Ваня Час назад
ничего не понял... это что было?..
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