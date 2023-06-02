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Мамаши-няши накануне вступления в должность

Мамаши-няши накануне вступления в должность

Автор:
02 июня 2023 15:25
Сообщество : Животные
Метки: Животное   беременность   детёныш   дикий   домашний   милота   положение   состояние   фото   
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Ожидание малыша – это, пожалуй, самый трогательный период жизни будущей мамы. Ведь она становится беспомощной, немного неуклюжей и оттого милой.

И братья наши меньшие не уступают людям по степени милоты, готовясь к появлению на свет потомства.

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Метки: Животное   беременность   детёныш   дикий   домашний   милота   положение   состояние   фото   
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