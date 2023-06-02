Мамаши-няши накануне вступления в должность

501
16
Ожидание малыша – это, пожалуй, самый трогательный период жизни будущей мамы. Ведь она становится беспомощной, немного неуклюжей и оттого милой.
И братья наши меньшие не уступают людям по степени милоты, готовясь к появлению на свет потомства.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров