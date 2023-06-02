Быстро поднятый Байден не считается упавшим: реакция соцсетей на конфуз президента США

Видео, где президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо уже облетело весь мир. В этом посте собрана реакция пользователей социальных сетей. Кроме того, особо креативные личности пофантазировали по поводу причин этого эпичного падения.
1. Видео, с которого всё и началось
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2. Многие пользователи соцсетей уверены, что так всё и было
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3. Альтернативная возможная причина падения Джо
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4. В интернете Байдена вновь начали сравнивать с Борисом Николаевичем
"Дайте уже Байдену Life alert!" (это такая система, которая помогает пожилым людям звонить в скорую в чрезвычайных ситуациях).
"Июнь - месяц осведомленности о жестоком обращении с пожилыми людьми".
8. Сам Байден объяснил, почему упал на церемонии вручения дипломов Академии ВВС США
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Пенсионный возраст не зря придумали. Так что на покой.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Такими темпами может до выборов не дотянуть
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Joe Biden упал на 2,82%, достигнув месячного минимума.