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Быстро поднятый Байден не считается упавшим: реакция соцсетей на конфуз президента США

Быстро поднятый Байден не считается упавшим: реакция соцсетей на конфуз президента США

Автор:
02 июня 2023 14:22
Сообщество : Юмор
Метки: Джо Байден   США   Юмор   байден   падение   президент сша   реакция соцсетей   смех   
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Видео, где президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо уже облетело весь мир. В этом посте собрана реакция пользователей социальных сетей. Кроме того, особо креативные личности пофантазировали по поводу причин этого эпичного падения.

"Дайте уже Байдену Life alert!" (это такая система, которая помогает пожилым людям звонить в скорую в чрезвычайных ситуациях).


"Июнь - месяц осведомленности о жестоком обращении с пожилыми людьми".

Источник:

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Метки: Джо Байден   США   Юмор   байден   падение   президент сша   реакция соцсетей   смех   
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29  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Конечно смешно. Но это повод задуматься, что политика не для пожилых людей. Как по мне, лучше ясная голова и опыт, чем забытый опыт и уже не такая ясная голова.
Пенсионный возраст не зря придумали. Так что на покой.
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5k
alex 3 минуты назад
кукла
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18k
Роберт Шекли 7 минут назад
Значит следующим президентом будет Путин
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3k
Faust Koks 13 минут назад
Падаль плешивая на следующем сроке тоже падать начнёт. Старпёры хули....
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−2
avedomovs 17 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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1k
Хачик 24 минуты назад
Вот кто это сделал...
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5k
alex Полчаса назад
Он же сам сказал, что ему 300 лет, дайте сдохнуть спокойно пенсионеру, отправьте на Украину, ой, на пенсию
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
В очередной раз бидон с говном опрокинули.
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10k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Мешок с песком... Интересное приспособление. Получается, что песок, который из него сыпется, сразу фасуют по мешкам?
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1k
Kra Полчаса назад
Удивительно, как он еще себе ничего не сломал...
Такими темпами может до выборов не дотянуть
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3k
yuriysand Полчаса назад
Рынок акций США закрылся падением Joe Biden.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Joe Biden упал на 2,82%, достигнув месячного минимума.
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27k
Киры4 Полчаса назад
Интересно, а сколько раз он падает без камер?
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10k
Copycat Час назад
В задницу пьяный зимой на обледеневшей дороге я тоже в каком то роде Байден
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399
устал я от вас Час назад
мощный старик.. столько раз падал и до сих пор ни разу себе ничего не сломал..
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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Даёшь нарезку эпик фэилс оф бидон .
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318
Чендлер 2 часа назад
Ещё недавно, искали переворачивателя пингвинов, так может его перевести пока в Белый дом?.. Это - ненадолго, походу.
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13k
Kostick 2 часа назад
земля уже зовёт))
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