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"Не опять, а снова": Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам ВВС США

"Не опять, а снова": Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам ВВС США

Автор:
02 июня 2023 08:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   байден   видео   вручение дипломов   выпускники Академии ВВС США   колорадо   конфуз   президентСША   самоходный дед   упал   
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Интересно, а мероприятия с участием Байдена и без его конфузов вообще случаются?

1 июня лидер США прилетел в Колорадо, чтобы поприсутствовать на вручении дипломов выпускникам ВВС США. Всё было нормально, пока президент не отошёл от трибуны. Сделав пару шагов, он запнулся и рухнул на сцену.


Поднимать "самоходного дедушку" пришлось с помощью посторонней силы. Самостоятельно принять вертикальное положение ему оказалось затруднительно.


Сам "герой дня" пояснил, что упал, споткнувшись о мешок с песком, который лежал на сцене.



Видеозапись с этого мероприятия быстро стала вирусной, и, похоже, выпускники Академии из всей церемонии запомнят именно этот эпизод, судя по их реации и смеху .


В администрации президента объявили, что волноваться не о чем, глава Белого дома в порядке.


Между тем, очередной конфуз Байдена не остался незамеченным, и в соцсетях главу США изрядно потроллили. Трамп -младший заметил: «Как же трудно Байдену устоять на ногах и не упасть перед камерами, представьте, сколько раз он падал, когда камер не было!»




А Трамп-старший удивился:

- Это он на выпуске Академии ВВС? И что, прямо упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже безумие. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли.



Журналист Бенни Джонсон же обратил внимание на обувь президента. "Мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок", - заметил он на странице в Твиттере. И, разумеется, подписчики стали выдвигать предположения, почему ботинки Байдена выглядят именно так: с солидными каблуками, какими-то прорезями на подошве.


Среди версий фигурировали ортопедическая обувь с утяжелителями в каблуках для лучшего сцепления с землей (как видим, это не слишком помогает), амортизирующие накладки. А еще один читатель предположил, что вырез на подошве предназначен для "кольев" или "гвоздей", которые заранее устанавливают на подиумах, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать положение человека.



Но этим падением злоключения Джо Байдена не закончились. В тот же день, возвращаясь из Колорадо, президент ударился головой о дверной проём при выходе из вертолёта.


Источник:

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Метки: Ynews   байден   видео   вручение дипломов   выпускники Академии ВВС США   колорадо   конфуз   президентСША   самоходный дед   упал   
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33  комментария
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Яна Денисова Час назад
он хотя бы просто безобидно падает, а наш дедушка в войну никак не наиграется
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1k
lafonten 3 минуты назад
Быстро поднятое упавшим не считается...
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335
СергейБернатович 12 минут назад
на второй срок б**ть))))
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54k
Igor 16 минут назад
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45k
Aleksandr 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
Shtoppi 19 минут назад
<<...Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам ВВС США>>
---------
очевидно же, что для него уже никогда не будет летной погоды. так зачем его из ангара то постоянно выкатывают? видно же что этот древний аэроплан уже только в утиль годится, но его все равно пытаются поставить на крыло. наверное хотят чтобы у него мотор в полете заглох, не иначе.
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8k
Trenzel2003 19 минут назад
Жалко. Мучают дурака. Ему бы в доме престарелых кашку манную жрать. Да пердеть хором.
Но что поделать. Нужен он правящей партии ублюдков. Демократы не отпускают. А все потому что нужен он им, как ширма. Если что серьезное, это он, идиот виноват. был бы дефолт, на него списали бы. Теперь ждут чего нибудь другова.
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2k
Руслан 22 минуты назад
Дайте уже самоходному деду спокойно помереть. Зачем так издеваться?
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16k
K7OO Полчаса назад
Давно бы уже в коляску пересел и не парился. Рузвельт рассекал на колесах и до сих пор считается лучшим президентом США. Тем более у америкосов сейчас культ колясочников, еще бы и выиграл в популярности.
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19k
Robin Hood Полчаса назад
Да и пох...!!!
Ссылка coub.com
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48k
Элек Мек 49 минут назад
Купите ему ходунки.
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2k
Walther 50 минут назад
"В администрации президента объявили, что волноваться не о чем, глава Белого дома в порядке."
"Ну @изданулся и @изданулся. Первый раз что ли?" - так прокомментировали инцидент в Белом доме...
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5
skorpin 50 минут назад
Сидел бы на лавке и брагу пил и то польза.
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52
Аврашалом Маркович 52 минуты назад
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357
Критерий Коши 56 минут назад
Отпустите уже старика на пенсию, какой второй срок
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27k
Андрей Час назад
Дедушка старый , ему все равно
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1k
b_e_l_i_a_l Час назад
Деду в аду прогулы ставят...
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9k
МихА Час назад
Поднялся и потопал опять с кем то невидимым здороваться. Старый маразм бл
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239
Feud Час назад
Раньше были сомнения к сказанному Задорновым, теперь нет.
А ведь они искренне гордятся своим президентом.
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6k
Smolny Час назад
У Майкла Джексона шкарпетки взял, не иначе.
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2k
Alex 2 часа назад
Да пристрелите же его уже.
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