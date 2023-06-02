"Не опять, а снова": Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам ВВС США

Интересно, а мероприятия с участием Байдена и без его конфузов вообще случаются?
1 июня лидер США прилетел в Колорадо, чтобы поприсутствовать на вручении дипломов выпускникам ВВС США. Всё было нормально, пока президент не отошёл от трибуны. Сделав пару шагов, он запнулся и рухнул на сцену.
Поднимать "самоходного дедушку" пришлось с помощью посторонней силы. Самостоятельно принять вертикальное положение ему оказалось затруднительно.
Сам "герой дня" пояснил, что упал, споткнувшись о мешок с песком, который лежал на сцене.
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Видеозапись с этого мероприятия быстро стала вирусной, и, похоже, выпускники Академии из всей церемонии запомнят именно этот эпизод, судя по их реации и смеху .
В администрации президента объявили, что волноваться не о чем, глава Белого дома в порядке.
Между тем, очередной конфуз Байдена не остался незамеченным, и в соцсетях главу США изрядно потроллили. Трамп -младший заметил: «Как же трудно Байдену устоять на ногах и не упасть перед камерами, представьте, сколько раз он падал, когда камер не было!»
А Трамп-старший удивился:
- Это он на выпуске Академии ВВС? И что, прямо упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже безумие. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли.
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Журналист Бенни Джонсон же обратил внимание на обувь президента. "Мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок", - заметил он на странице в Твиттере. И, разумеется, подписчики стали выдвигать предположения, почему ботинки Байдена выглядят именно так: с солидными каблуками, какими-то прорезями на подошве.
Среди версий фигурировали ортопедическая обувь с утяжелителями в каблуках для лучшего сцепления с землей (как видим, это не слишком помогает), амортизирующие накладки. А еще один читатель предположил, что вырез на подошве предназначен для "кольев" или "гвоздей", которые заранее устанавливают на подиумах, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать положение человека.
Но этим падением злоключения Джо Байдена не закончились. В тот же день, возвращаясь из Колорадо, президент ударился головой о дверной проём при выходе из вертолёта.
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очевидно же, что для него уже никогда не будет летной погоды. так зачем его из ангара то постоянно выкатывают? видно же что этот древний аэроплан уже только в утиль годится, но его все равно пытаются поставить на крыло. наверное хотят чтобы у него мотор в полете заглох, не иначе.
Но что поделать. Нужен он правящей партии ублюдков. Демократы не отпускают. А все потому что нужен он им, как ширма. Если что серьезное, это он, идиот виноват. был бы дефолт, на него списали бы. Теперь ждут чего нибудь другова.
"Ну @изданулся и @изданулся. Первый раз что ли?" - так прокомментировали инцидент в Белом доме...
А ведь они искренне гордятся своим президентом.