"Не опять, а снова": Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам ВВС США

Видеозапись с этого мероприятия быстро стала вирусной, и, похоже, выпускники Академии из всей церемонии запомнят именно этот эпизод, судя по их реации и смеху .

В администрации президента объявили, что волноваться не о чем, глава Белого дома в порядке.

Между тем, очередной конфуз Байдена не остался незамеченным, и в соцсетях главу США изрядно потроллили. Трамп -младший заметил: «Как же трудно Байдену устоять на ногах и не упасть перед камерами, представьте, сколько раз он падал, когда камер не было!»