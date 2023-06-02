Еноты ворвались в чужой бассейн и устроили "вечеринку"

По словам пары, сначала еноты стояли на краю бассейна. Затем один из них упал в воду, а другие прыгнули за ним - так началась "енотовая вечеринка" в бассейне. Еноты провели там минут 20, и всё это время невозмутимо плавали, совсем не обращая внимания на людей.



