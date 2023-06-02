Еноты ворвались в чужой бассейн и устроили "вечеринку"

Пришло лето — и пришло время купаться! Недавно семья из Калифорнии обнаружила в своём бассейне трёх енотов, которые просто решили охладиться. Тот случай, когда утро начинается не с кофе, а с енотов в твоём бассейне.
Жители дома в районе Хантингтон-Бич, Калифорния, США, увидели эту очаровательную семью енотов в своём бассейне. Они были только рады таким милым гостям, и сразу засняли видео с их участием. Это случилось около 5 утра: пару разбудил лай собаки, которая и обнаружила енотов первой. Когда супруги пошли проверить, что так обеспокоило собаку, они увидели енотиков.
По словам пары, сначала еноты стояли на краю бассейна. Затем один из них упал в воду, а другие прыгнули за ним - так началась "енотовая вечеринка" в бассейне. Еноты провели там минут 20, и всё это время невозмутимо плавали, совсем не обращая внимания на людей.
"Никогда не видел ничего подобного за больше 20 лет жизни здесь. Мы очень любим животных, поэтому для нас это было только в радость. Прекрасное утро получилось," - рассказал глава семьи, Джимми Сенна.
После плавания еноты отдыхали на бортике бассейна. Затем двое ушли, а третий задержался ещё примерно на 20 минут. Несмотря на то, что еноты - те ещё милашки, специалисты советуют не подходить и не пытаться кормить диких енотов. Если они почувствуют угрозу, они могут вести себя агрессивно.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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