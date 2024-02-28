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Дизайнеры реконструировали лицо Данте по черепу

Дизайнеры реконструировали лицо Данте по черепу

Автор:
28 февраля 2024 18:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 3D-реконструкция   Ynews   dante   внешность   воссоздание   данте алигьери   облик   реконструкция   реконструкция лица   
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Данте Алигьери (1265-1321) — классик западной литературы и автор «Божественной комедии», в которой описывается путешествие в рай, ад и чистилище. Исследователи решили воссоздать его облик, проведя реконструкцию лица по черепу. И вот что у них получилось.


Ад, описанный Данте, состоит из девяти кругов, в которых преступники и грешники с лихвой получают возмездие за свои проступки при жизни. Эта художественная интерпретация ада стала стандартом и, собственно, является им до сих пор.


К сожалению, внешний облик Данте всегда был известен лишь приблизительно, ведь самые популярные картины с его изображением появились много лет спустя после его смерти. Однако новое исследование сумело пролить свет на эту тайну. Специалисты по реконструкции лица использовали череп Данте для цифрового воссоздания его внешности и добились отличного результата.


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Бразильский 3D-дизайнер и специалист по реконструкции лиц Сисеро Мораис, ведущий автор исследования, рассказал, почему традиционные изображения поэта не оправдали ожиданий.


«Большинство из них основаны на информации, содержащейся в биографии Данте, написанной Боккаччо, — объяснил он. — А именно, что он был человеком среднего роста, немного сутулым, с длинным лицом, орлиным носом с горбинкой и глазами, которые были скорее большими, чем маленькими.


Однако Боккаччо не знал Данте лично и собирал сведения от людей, близких к поэту и живших с ним. Наша реконструкция, кажется, не противоречит его описаниям, но более точна: мы стремимся сделать строго то, на что указывают кости черепа».


Авторы начали с цифрового воссоздания черепа итальянского поэта, используя анализ его костей 1921 года, дополненный данными из статьи 2007 года о его лице.


«Затем мы приступили к аппроксимации лица, — продолжает Мораис. — Процесс заключается в создании серии проекций, основанных на статистических данных, полученных на основании томографии и ультразвукового анализа, и их пересечении с анатомической деформацией».


«Анатомическая деформация — это когда оцифрованное лицо живого донора деформируется до тех пор, пока оно не прилегает к данному черепу. Тогда мы получаем "лицо, совместимое с лицом поэта при жизни".


Было создано два набора изображений: один — объективный, в градациях серого, без волос и с закрытыми глазами. Другой — в цвете и с субъективными элементами, такими как цвет глаз, кожи и одежды, в соответствии с наиболее известными изображениями».


Данте был, к несчастью, изгнан из родной Флоренции в 1302 году и умер в Равенне в 1321 году. По словам Мораиса, результат их реконструкции показывает лицо измученного человека. «Это лицо гениального человека, но озлобленного изгнанием», — добавил он.


Проект также показал, что у Данте, которого часто называют отцом итальянского языка, череп был больше среднего.


«Существует множество споров о том, что больший мозг наделяет человека большим интеллектом, — сказал автор исследования. — Даже если не принимать во внимание этот подход, факт остается фактом: работы Данте принадлежали гениальному человеку. Они несли в себе универсальность, повлиявшую не только на мировую литературу, но и на организацию языка. И даже, с небольшим преувеличением, на создание итальянской нации».


«Для меня было большой честью работать над этим проектом; мои прабабушка и прадедушка были итальянцами, а моя мать до 17 лет говорила на языке этого региона, — заключил Мораис. — Реконструкция лица Данте — это, в некотором роде, дань уважения истории моей собственной семьи».


Сисеро Мораис и его соавтор, Тьяго Бейни из Федерального университета Уберландии, опубликовали свое исследование в журнале по трехмерной компьютерной графике OrtogOnLineMag.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3D-реконструкция   Ynews   dante   внешность   воссоздание   данте алигьери   облик   реконструкция   реконструкция лица   
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1  комментарий
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hebpat 6 минут назад
надо было поместить в пост портрет Данте, как его представляли и сравнить
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