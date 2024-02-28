Дизайнеры реконструировали лицо Данте по черепу

Ад, описанный Данте, состоит из девяти кругов, в которых преступники и грешники с лихвой получают возмездие за свои проступки при жизни. Эта художественная интерпретация ада стала стандартом и, собственно, является им до сих пор.

К сожалению, внешний облик Данте всегда был известен лишь приблизительно, ведь самые популярные картины с его изображением появились много лет спустя после его смерти. Однако новое исследование сумело пролить свет на эту тайну. Специалисты по реконструкции лица использовали череп Данте для цифрового воссоздания его внешности и добились отличного результата.