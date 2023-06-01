Лучшие фильмы Колина Фаррелла — ирландской кинозвезды с самыми выразительными бровями Голливуда

При этом за актёром не закрепилось какого-то ярко выраженного амплуа, и он играет в фильмах совершенно разных жанров от боевиков до артхауса специфического содержания.

Однако свою первую номинацию на «Оскар» Колин получил только в 2023 году, в 46 лет — и то она так и осталась номинацией. Глядя на работоспособность Фаррелла и его талант светиться в заметных фильмах, мы не сомневаемся, что актёр получит все мыслимые награды, а пока вспомним десятку его лучших работ. В этом нам помогут его вышеупомянутые брови, ведь герои Фаррелла с их помощью невероятно ярко всему удивляются.

Банши Инишерина (2022)