Лучшие фильмы Колина Фаррелла — ирландской кинозвезды с самыми выразительными бровями Голливуда

Уже более 20 лет Колин Фаррелл стабильно является крайне востребованным актёром и практически без пауз снимается в видных проектах.
При этом за актёром не закрепилось какого-то ярко выраженного амплуа, и он играет в фильмах совершенно разных жанров от боевиков до артхауса специфического содержания.
Однако свою первую номинацию на «Оскар» Колин получил только в 2023 году, в 46 лет — и то она так и осталась номинацией. Глядя на работоспособность Фаррелла и его талант светиться в заметных фильмах, мы не сомневаемся, что актёр получит все мыслимые награды, а пока вспомним десятку его лучших работ. В этом нам помогут его вышеупомянутые брови, ведь герои Фаррелла с их помощью невероятно ярко всему удивляются.
Банши Инишерина (2022)
Колин Фаррелл не понимает, почему с ним больше не хочет общаться его лучший друг.
Кинопоиск: 7.5
IMDb: 7.7
За эту роль актёр получил пока единственную номинацию на «Оскар», а также стал лауреатом «Золотого глобуса».
Телефонная будка (2002)
Колин Фаррелл не понимает, как выйти из телефонной будки и не умереть.
Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.1
Залечь на дно в Брюгге (2007)
Колин Фаррелл не понимает, как жить эту жизнь после косяков на своей непростой работе.
Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.9
Лобстер (2015)
Колин Фаррелл не понимает, как найти себе партнёра в мире, где в противном случае его превратят в животное. Буквально.
Кинопоиск: 7.0
IMDb: 7.1
Бэтмен (2022)
Колин Фаррелл не понимает, как он оказался взят на роль совершенно непохожего на него злодея из комиксов про Бэтмена, но потом оказалось, что это был гениальный выбор.
Кинопоиск: 7.1
IMDb: 7.8
Семь психопатов (2012)
Колин Фаррелл не понимает, как отделаться от окружающих его психопатов и дописать, наконец, свой сценарий.
Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.1
Фантастические твари и где они обитают (2016)
Никто весь фильм не понимает, кем на самом деле является герой Колина Фаррелла. А потом как понимают!
Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.2
13 жизней (2022)
Колин Фаррелл не понимает, как спасти детей из пещеры Тхамлуангнангнон и самому выжить.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.8
Спасти мистера Бэнкса (2013)
Колин Фаррелл не понимает, как перестать пить и просто быть хорошим отцом.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.5
Джентльмены (2019)
Колин Фаррелл не понимает, как отмазать своих юных подопечных от проблем с мафией.
Кинопоиск: 8.5
IMDb: 7.8
Бонус: Настоящий детектив (2 сезон, 2015)
Остальные проекты актёра сказали «Ну да, ну да» и не попали в список. Теперь очередь за вами — какие ещё фильмы Колина Фаррелла вам нравятся? Может, «Спецназ города ангелов «? Или «Сорвиголова»? Или и вовсе «Александр»?!
Источник:
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