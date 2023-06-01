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Лучшие фильмы Колина Фаррелла — ирландской кинозвезды с самыми выразительными бровями Голливуда

Лучшие фильмы Колина Фаррелла — ирландской кинозвезды с самыми выразительными бровями Голливуда

Автор:
01 июня 2023 08:58
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   колин фаррелл   роль   съемка   фильм   
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Уже более 20 лет Колин Фаррелл стабильно является крайне востребованным актёром и практически без пауз снимается в видных проектах.

При этом за актёром не закрепилось какого-то ярко выраженного амплуа, и он играет в фильмах совершенно разных жанров от боевиков до артхауса специфического содержания.

Однако свою первую номинацию на «Оскар» Колин получил только в 2023 году, в 46 лет — и то она так и осталась номинацией. Глядя на работоспособность Фаррелла и его талант светиться в заметных фильмах, мы не сомневаемся, что актёр получит все мыслимые награды, а пока вспомним десятку его лучших работ. В этом нам помогут его вышеупомянутые брови, ведь герои Фаррелла с их помощью невероятно ярко всему удивляются.


Банши Инишерина (2022)

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Колин Фаррелл не понимает, почему с ним больше не хочет общаться его лучший друг.

Кинопоиск: 7.5
IMDb: 7.7

За эту роль актёр получил пока единственную номинацию на «Оскар», а также стал лауреатом «Золотого глобуса».


Телефонная будка (2002)

Колин Фаррелл не понимает, как выйти из телефонной будки и не умереть.

Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.1


Залечь на дно в Брюгге (2007)

Колин Фаррелл не понимает, как жить эту жизнь после косяков на своей непростой работе.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.9


Лобстер (2015)

Колин Фаррелл не понимает, как найти себе партнёра в мире, где в противном случае его превратят в животное. Буквально.

Кинопоиск: 7.0
IMDb: 7.1


Бэтмен (2022)

Колин Фаррелл не понимает, как он оказался взят на роль совершенно непохожего на него злодея из комиксов про Бэтмена, но потом оказалось, что это был гениальный выбор.

Кинопоиск: 7.1
IMDb: 7.8


Семь психопатов (2012)

Колин Фаррелл не понимает, как отделаться от окружающих его психопатов и дописать, наконец, свой сценарий.

Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.1


Фантастические твари и где они обитают (2016)

Никто весь фильм не понимает, кем на самом деле является герой Колина Фаррелла. А потом как понимают!

Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.2


13 жизней (2022)

Колин Фаррелл не понимает, как спасти детей из пещеры Тхамлуангнангнон и самому выжить.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.8


Спасти мистера Бэнкса (2013)

Колин Фаррелл не понимает, как перестать пить и просто быть хорошим отцом.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.5


Джентльмены (2019)

Колин Фаррелл не понимает, как отмазать своих юных подопечных от проблем с мафией.

Кинопоиск: 8.5
IMDb: 7.8


Бонус: Настоящий детектив (2 сезон, 2015)

Остальные проекты актёра сказали «Ну да, ну да» и не попали в список. Теперь очередь за вами — какие ещё фильмы Колина Фаррелла вам нравятся? Может, «Спецназ города ангелов «? Или «Сорвиголова»? Или и вовсе «Александр»?!

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Метки: актер   кино   колин фаррелл   роль   съемка   фильм   
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