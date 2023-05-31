Художник создаёт обувь по мотивам эпохи Возрождения

Анонимный художник под ником Str4ngeThing в своих работах показывает возможности искусственного интеллекта. С его помощью он создаёт модели обуви, вдохновленной эпохой Возрождения. Это и туфли на каблуке, и ботинки, и кроссовки с уникальным дизайном, в котором креативно сплетены исторические мотивы искусства и современность. Поражает, как много интересностей можно сгенерировать с помощью вездесущего ИИ. Взглянем на работы художника!