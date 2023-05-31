Художник создаёт обувь по мотивам эпохи Возрождения

Анонимный художник под ником Str4ngeThing в своих работах показывает возможности искусственного интеллекта. С его помощью он создаёт модели обуви, вдохновленной эпохой Возрождения. Это и туфли на каблуке, и ботинки, и кроссовки с уникальным дизайном, в котором креативно сплетены исторические мотивы искусства и современность. Поражает, как много интересностей можно сгенерировать с помощью вездесущего ИИ. Взглянем на работы художника!
Художник создал свою виртуальную коллекцию обуви под названием Renaissance architecture с помощью генераторов изображений и искусственного интеллекта. Его обувь сочетает в себе элементы архитектуры эпохи Возрождения, креатив и современность.
"Эта коллекция - это демонстрация инноваций с использованием искусственного интеллекта. Каждое изделие - микс классических элементов дизайна и современного стиля. Коллекция демонстрирует важность творчества в мире моды. В стремлении к совершенству можно создать что-то абсолютно исключительное," - пишет художник.
Каждая модель, которую сгенерировал художник, содержит разные элементы: миниатюрные колонны, декоративные узоры и даже статуэтки, которые отсылают к прошлому. Но в то же время они созданы с помощью ИИ, и являются ярким примером того, как дизайнеры и творческие умы могут черпать вдохновение и генерировать самые смелые идеи с помощью технологий.
Художник уже пошёл дальше, и сгенерировал кольца, рюкзаки и даже автомобиль таким способом. Недавно он также опубликовал коллекцию уличной одежды, созданную с помощью ИИ и вдохновлённую итальянской семьей Медичи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
а пару негров я бы купил.
кстати, я бы с ними поспорил.