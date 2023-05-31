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Художник создаёт обувь по мотивам эпохи Возрождения

Художник создаёт обувь по мотивам эпохи Возрождения

Автор:
31 мая 2023 21:00
Сообщество : Искусство
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   искусство   креатив   необычное   творчество   технологии   фото   художник   художники   
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Анонимный художник под ником Str4ngeThing в своих работах показывает возможности искусственного интеллекта. С его помощью он создаёт модели обуви, вдохновленной эпохой Возрождения. Это и туфли на каблуке, и ботинки, и кроссовки с уникальным дизайном, в котором креативно сплетены исторические мотивы искусства и современность. Поражает, как много интересностей можно сгенерировать с помощью вездесущего ИИ. Взглянем на работы художника!

Художник создал свою виртуальную коллекцию обуви под названием Renaissance architecture с помощью генераторов изображений и искусственного интеллекта. Его обувь сочетает в себе элементы архитектуры эпохи Возрождения, креатив и современность.


"Эта коллекция - это демонстрация инноваций с использованием искусственного интеллекта. Каждое изделие - микс классических элементов дизайна и современного стиля. Коллекция демонстрирует важность творчества в мире моды. В стремлении к совершенству можно создать что-то абсолютно исключительное," - пишет художник.

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Каждая модель, которую сгенерировал художник, содержит разные элементы: миниатюрные колонны, декоративные узоры и даже статуэтки, которые отсылают к прошлому. Но в то же время они созданы с помощью ИИ, и являются ярким примером того, как дизайнеры и творческие умы могут черпать вдохновение и генерировать самые смелые идеи с помощью технологий.

Художник уже пошёл дальше, и сгенерировал кольца, рюкзаки и даже автомобиль таким способом. Недавно он также опубликовал коллекцию уличной одежды, созданную с помощью ИИ и вдохновлённую итальянской семьей Медичи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   искусство   креатив   необычное   творчество   технологии   фото   художник   художники   
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5  комментариев
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15k
Smiley Час назад
Как по мне - ХРЕНЬ.
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4k
Феликс Дзержинский 14 минут назад
Если в такой обуви, случайно наступить в говно, квест по очистке будет на максимальной сложности.
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svetludmila 39 минут назад
Никогда не понимала пустых картинок. Сделайте наяву, походите в этой обуви, убедитесь, что удобно, тогда поговорим.
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10k
Бритва 42 минуты назад
его заменят на ии.
а пару негров я бы купил.
кстати, я бы с ними поспорил.
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3k
Lexx 49 минут назад
Баба сядет на природе поссать, а ей в ляжки островерхие купола воткнутся.
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