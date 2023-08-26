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19 случаев, когда людям приснились настолько странные сны, что они решили отобразить их на своих рисунках

19 случаев, когда людям приснились настолько странные сны, что они решили отобразить их на своих рисунках

Автор:
26 августа 2023 12:27
Сообщество : Искусство
Метки: кошмары   рисунок   сон   странные сны   творчество   фото   художник   
993
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Сны — это захватывающий и загадочный мир, который ожидает нас каждую ночь, когда мы закрываем глаза. Они бывают самыми разнообразными: полными приключений и фантазий, а также жутко реалистичных ситуаций и отражений нашей повседневной жизни. Они могут быть яркими, забавными и иногда даже странными.

Когда мы просыпаемся, сны, как правило, растворяются в воздухе, оставляя после себя лишь смутные воспоминания. Однако некоторые сновидения мы запоминаем наиболее ясно, особенно если они были полны странных образов, которые имеют для нас какое-либо значение.

Сны могут отражать наши эмоции, стремления, беспокойства, желания и опасности. Многие люди придают им большое значение, поэтому нередко анализируют свои видения даже многие месяцы спустя. Некоторые стараются и вовсе зарисовать свои сны, проводя таким образом своеобразный разбор увиденного. Некоторые люди с удовольствием выкладывают получившиеся иллюстрации в социальных сетях, чтобы услышать мнения других пользователей и узнать, снится ли кому-нибудь ещё что-то подобное.


Я нарисовал любопытную сцену из своего сна

×
×

Мне приснился какой-то странный офис, который располагался прямо на небе


Это я увидел о время сонного паралича


Иллюстрация ужасного кошмара, который приснился мне два года назад


Я видел это во сне 4 месяца подряд


Внутри нас всех есть монстры


Этот сон случается минимум раз в год, и я всегда просыпаюсь в слезах


От этого рисунка веет умиротворением и покоем

Мне приснился сон, в котором я наблюдал, как древние египтяне создавали пирамиды в, казалось бы, бесконечной темноте. Всё было спокойно и хорошо. Никто не разговаривал, однако все понимали друг друга, как будто были одним целым.


Во сне я подплыл к дну озера и увидел это


У меня очень яркие сны

В этот раз меня разбудила эта прекрасная пара, которую я был просто обязан зарисовать!


Мне часто снится это существо

Такое ощущение, что оно пытается меня о чём-то предупредить.


Да что вы знаете о кошмарах?


В прошлом году я написал эту картину, в которой точно попытался изобразить яркий сон, который мне приснился


Я нарисовал человека в шляпе из своих снов. Кто-нибудь ещё когда-нибудь видел его?


Капелька фантасмагории


Существа, которых я увидел во сне. Они сильно напугали меня


Тут уже изображён полноценный сюжет

Мне приснился сон, в котором я сидел и беспечно смотрел из окна своей гостиной, в то время как мой дом был затоплен, а какое-то существо извивалось рядом, совершенно не пытаясь мне помочь.


У меня всегда были дикие сны. На этот раз мне приснился петух в ковбойских сапогах


Я видел это существо во сне

А как часто вам снятся странные и необычные сны?

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Метки: кошмары   рисунок   сон   странные сны   творчество   фото   художник   
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2  комментария
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16k
banzai7 44 минуты назад
Тут почти везде патология
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6k
hhwost Час назад
трава хорошая
рисунки так себе
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