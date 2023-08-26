19 случаев, когда людям приснились настолько странные сны, что они решили отобразить их на своих рисунках

Сны — это захватывающий и загадочный мир, который ожидает нас каждую ночь, когда мы закрываем глаза. Они бывают самыми разнообразными: полными приключений и фантазий, а также жутко реалистичных ситуаций и отражений нашей повседневной жизни. Они могут быть яркими, забавными и иногда даже странными.
Когда мы просыпаемся, сны, как правило, растворяются в воздухе, оставляя после себя лишь смутные воспоминания. Однако некоторые сновидения мы запоминаем наиболее ясно, особенно если они были полны странных образов, которые имеют для нас какое-либо значение.
Сны могут отражать наши эмоции, стремления, беспокойства, желания и опасности. Многие люди придают им большое значение, поэтому нередко анализируют свои видения даже многие месяцы спустя. Некоторые стараются и вовсе зарисовать свои сны, проводя таким образом своеобразный разбор увиденного. Некоторые люди с удовольствием выкладывают получившиеся иллюстрации в социальных сетях, чтобы услышать мнения других пользователей и узнать, снится ли кому-нибудь ещё что-то подобное.
Я нарисовал любопытную сцену из своего сна
Мне приснился какой-то странный офис, который располагался прямо на небе
Это я увидел о время сонного паралича
Иллюстрация ужасного кошмара, который приснился мне два года назад
Я видел это во сне 4 месяца подряд
Внутри нас всех есть монстры
Этот сон случается минимум раз в год, и я всегда просыпаюсь в слезах
От этого рисунка веет умиротворением и покоем
Мне приснился сон, в котором я наблюдал, как древние египтяне создавали пирамиды в, казалось бы, бесконечной темноте. Всё было спокойно и хорошо. Никто не разговаривал, однако все понимали друг друга, как будто были одним целым.
Во сне я подплыл к дну озера и увидел это
У меня очень яркие сны
В этот раз меня разбудила эта прекрасная пара, которую я был просто обязан зарисовать!
Мне часто снится это существо
Такое ощущение, что оно пытается меня о чём-то предупредить.
Да что вы знаете о кошмарах?
В прошлом году я написал эту картину, в которой точно попытался изобразить яркий сон, который мне приснился
Я нарисовал человека в шляпе из своих снов. Кто-нибудь ещё когда-нибудь видел его?
Капелька фантасмагории
Существа, которых я увидел во сне. Они сильно напугали меня
Тут уже изображён полноценный сюжет
Мне приснился сон, в котором я сидел и беспечно смотрел из окна своей гостиной, в то время как мой дом был затоплен, а какое-то существо извивалось рядом, совершенно не пытаясь мне помочь.
У меня всегда были дикие сны. На этот раз мне приснился петух в ковбойских сапогах
Я видел это существо во сне
А как часто вам снятся странные и необычные сны?
Источник:
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рисунки так себе