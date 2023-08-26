19 случаев, когда людям приснились настолько странные сны, что они решили отобразить их на своих рисунках

Когда мы просыпаемся, сны, как правило, растворяются в воздухе, оставляя после себя лишь смутные воспоминания. Однако некоторые сновидения мы запоминаем наиболее ясно, особенно если они были полны странных образов, которые имеют для нас какое-либо значение.

Сны могут отражать наши эмоции, стремления, беспокойства, желания и опасности. Многие люди придают им большое значение, поэтому нередко анализируют свои видения даже многие месяцы спустя. Некоторые стараются и вовсе зарисовать свои сны, проводя таким образом своеобразный разбор увиденного. Некоторые люди с удовольствием выкладывают получившиеся иллюстрации в социальных сетях, чтобы услышать мнения других пользователей и узнать, снится ли кому-нибудь ещё что-то подобное.

Я нарисовал любопытную сцену из своего сна