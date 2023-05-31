Как кисельно-медовые недра помогли хитроумным белгородцам жизнь спасти и город отстоять

Дело было в стародавние времена. На реке Ирпень в 997 году стоял город Белгород, где располагалась княжеская резиденция. И к его стенам подошла армия степняков – печенегов. Штурмовать подобные объекты они толком не умели. Поэтому стали делать то, что умели – приготовились к долгой осаде.

Естественно, ограничения во время вынужденной осады – это всегда проблемы: дефицит продовольствия, стычки, голод, болезни. Проблему надо было как-то решать. И чтобы сохранить жизни, жители уже готовы были сдаться на милость осаждающих.

Но нашёлся среди них один смекалистый товарищ. И посоветовал прибегнуть к последнему способу. Из остатков муки сварили кисель и залили его в бочку. Вторую наполнили тщательно сберегаемым для детей и больных мёдом. Всё это богатство спустили на дно самого глубокого в Белгороде колодца.