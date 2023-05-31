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Как кисельно-медовые недра помогли хитроумным белгородцам жизнь спасти и город отстоять

Как кисельно-медовые недра помогли хитроумным белгородцам жизнь спасти и город отстоять

Автор:
31 мая 2023 13:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Белгород   интересно   история   кисельные реки   легенда   молочные берега   печенеги   русь   смекалка   спасение   
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Выражение «молочные реки, кисельные берега» встречается в разных русских сказках. В частности, в сказке о царе Горохе. Устойчивое выражение выступает синонимом сытой и беззаботной жизни в полном довольствии. Оказывается, в истории имел место момент с настоящим, а не фигуральным продовольственным чудом.

Которое к тому же помогло находчивым гражданам безболезненно выпутаться из сложной ситуации.

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Дело было в стародавние времена. На реке Ирпень в 997 году стоял город Белгород, где располагалась княжеская резиденция. И к его стенам подошла армия степняков – печенегов. Штурмовать подобные объекты они толком  не умели. Поэтому стали делать то, что умели – приготовились к долгой осаде.

Естественно, ограничения во время вынужденной осады – это всегда проблемы: дефицит продовольствия, стычки, голод, болезни. Проблему надо было как-то решать. И чтобы сохранить жизни, жители уже готовы  были сдаться на милость осаждающих.

Но нашёлся среди них один смекалистый товарищ. И посоветовал прибегнуть к последнему способу. Из остатков муки сварили кисель и залили его в бочку. Вторую наполнили тщательно сберегаемым для детей и больных мёдом. Всё это богатство спустили на дно самого глубокого в Белгороде колодца.

Когда в город вошла делегация послов с предложением немедля сдаться, их впустили в ворота, провели на площадь как дорогих гостей. И пред изумлённым взором ошалевших печенегов жители начали неспешно черпать из колодца кисель, доставать мёд. Послов угощали и про себя не забывали, приговаривая: «Зачем нам сдаваться, коли нас земля-матушка защищает и кормит».

Ошалевшие кочевники похлопали глазами, почесали тыковки, да и ушли восвояси, наглядевшись на такие чудеса. Искать более лёгкую добычу.

Кстати, выражение про молочные реки и кисельные берега не такое уж образное. В старину кисель на Руси готовили на основе ржаных, пшеничных, гороховых и овсяных взваров. Зерно перетиралось до состояния муки, которая заваривалась кипятком, заквашивалась и приобретала после застывания очень упругую консистенцию, напоминающую студень. А серовато-коричневый оттенок походил на береговой суглинок большинства русских рек. Медовые реки тоже упоминаются в фольклоре. В частности, они фигурируют в сказке «Василиса Премудрая и Морской царь», героиня которой превращает коней в медовую реку.

Но в любом случае выражение закрепилось и сохранилось в языке разных народов как синоним сытой жизни.

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Метки: Белгород   интересно   история   кисельные реки   легенда   молочные берега   печенеги   русь   смекалка   спасение   
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Едондер пуп Час назад
А когда ламп не было, коты с лучинами сидели?
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