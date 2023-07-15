Как усадьба Унгру, где гостил император Пётр I, превратилась в оду несчастной любви

Величественное сооружение – яркий пример стиля необарокко, когда-то было настоящей жемчужиной Эстонии.
К сожалению, усадьба Унгру рядом с городом Хаапсалу, которая похожа на настоящий замок, утратила своё великолепие и осталась лишь тенью самой себя. Основную часть материалов использовали для оборудования взлётно-посадочной полосы, расположенной неподалёку. А остов остался как призрак – призрак красивой любви, о которой даже придумали трогательную легенду.
Унгру – это практически точная копия Мерзебургского замка в немецком городе Галле. Её возвели на месте старинной усадьбы в конце XIX века. Ту самую усадьбу в 1715 году неожиданно посетил сам император Пётр I. История умалчивает о причинах поездки. Но зато место прославилось благодаря интересному моменту.
Якобы царь сидел за столом и обратил внимание на пустую раму над дверью. Вскоре обнаружилось и её содержимое – портрет Карла XII, сунутый за печь. Вероятно, владельцы усадьбы быстро от него избавились, узнав о прибытии русского царя. Пётр выхватил находку и воскликнул: «Ага, братец Карл! Теперь придется тебе прятаться за печкой! А ведь ещё бы одно сражение, и туда бы пришлось отправляться мне самому!» И вернул портрет на стену.
Легенда гласит, что наследник владельца усадьбы, которой несколько веков владели представители рода фон Унгер-Штенберг, побывал по делам в Германии. В том самом замке Мерзебург. И отчаянно влюбился в дочь его владельца.
Девушка поклоннику тоже симпатизировала. И предложение руки и сердца приняла. Но с оговоркой: очень привыкла к родным стенам, поэтому не хочу их покидать.
Эвальд фон Унгер-Штенберг не был волшебником и не мог перенести родовой замок в Эстонию. Но он поклялся невесте, что построит для неё точно такой же. И построил, оставались сущие мелочи. Когда гонец доставил печальную весть: возлюбленная скончалась.
Душевные терзания подкосили дворянина. Он умер в 1908 году. А великолепный замок, создаваемый для любви и семьи, осиротел, так и не став настоящим домом.
Наследников у владельца не было. И Унгру постепенно пришёл в запустение. Давно заросла взлётная полоса, а руины стоят в своём мрачном великолепии как памятник несбывшимся мечтам о счастье.
Источник:
- Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь
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