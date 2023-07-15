Как усадьба Унгру, где гостил император Пётр I, превратилась в оду несчастной любви

Якобы царь сидел за столом и обратил внимание на пустую раму над дверью. Вскоре обнаружилось и её содержимое – портрет Карла XII, сунутый за печь. Вероятно, владельцы усадьбы быстро от него избавились, узнав о прибытии русского царя. Пётр выхватил находку и воскликнул: «Ага, братец Карл! Теперь придется тебе прятаться за печкой! А ведь ещё бы одно сражение, и туда бы пришлось отправляться мне самому!» И вернул портрет на стену.